Crise du Maharashtra en direct : les licenciements du Tit-For-Tat dans le NCP

Le Parti du Congrès nationaliste (NCP) a disqualifié neuf députés rebelles, dont Ajit Pawar, qui ont prêté serment en tant que ministres du gouvernement Shinde-Fadnavis « pour s’être livrés à des activités anti-parti ».

Ajit Pawar et Chhagan Bhujbal ainsi que Dilip Patil, Hasan Mushrif, Dhananjay Mundo, Dharmaraobaba Atram, Aditi Tatkare, Sanjay Bansode et Anil Patil ont rejoint dimanche le gouvernement du Maharashtra dirigé par Eknath Shinde-Devendra Fadnavis.

S’adressant aux journalistes après que son neveu et huit autres chefs de parti se sont rebellés et ont rejoint le gouvernement Shiv Sena-BJP dans le Maharashtra, Sharad Pawar a déclaré qu’il n’était pas inquiet de ce qui s’était passé et qu’il travaillerait pour renforcer à nouveau le parti. « Ce n’est pas » googly « , c’est un vol. Ce n’est pas une petite chose », a déclaré Sharad Pawar.

Voici les mises à jour EN DIRECT sur la crise du Maharashtra :