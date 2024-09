Crise du logement : Montréal s’attaque aux délais pour les permis de construction

S’inspirant des conclusions du rapport de Chantier Montréal abordable, qui réunit une douzaine d’acteurs privés, publics et communautaires de l’immobilier, la Ville de Montréal a annoncé mardi deux mesures destinées à augmenter la construction de logements abordables qui sont aujourd’hui. hui devenu une denrée rare dans la métropole.

Accompagnée du vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, Benoit Dorais, de la mairesse Valérie Plante a déclaré que la Ville s’engage à adopter, au courant de la prochaine année, une cible de 120 jours maximum pour l’émission. des permis de construction et de transformation pour les projets résidentiels de plein droit.

Un projet immobilier de plein droit est ainsi qualifié lorsque la personne ou l’entreprise qui fait les travaux est propriétaire du terrain et de tout ce qui s’y trouve, sans aucune condition ou restriction de la part d’une autre personne ou entité.

Cette mesure, qui découle du travail effectué par la Cellule facilitatrice, permettra d’offrir de la prévisibilité aux constructeurs, autant privés que communautaires lit dans le communiqué de la Ville.

Or, la Cellule facilitatrice aura du pain sur la planche quand on sait qu’il faut actuellement attendre en moyenne 20 mois dans certains arrondissements pour obtenir ces permis, selon des informations publiées lundi dans le quotidien La Presse. Ces délais bureaucratiques ont été maintes fois dénoncés et ont découragé plus d’un promoteur de construire à Montréal, ce qui n’aide pas dans un marché déjà en perte de vitesse.

L’an dernier, 5200 logements ont été mis en chantier à Montréal, soit 8900 de moins qu’en 2022.

8:51 Zone économique : entrevue avec la mairesse Valérie Plante

Reconnaissant que les délais actuels ne sont pas acceptables, la mairesse Plante a promis de remédier à cette situation en exerçant un suivi serré de la situation auprès des arrondissements.

On est capable de faire du plein droit en 120 jours. Il n’y a aucune raison pour laquelle un arrondissement ne devrait pas s’y conformer. Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Pour faire respecter ce délai dans les 19 arrondissements de la ville, l’administration Plante entend optimiser les méthodes de suivi des dossiers et standardiser l’outil de suivi et la façon dont les délais sont mesurés .

Notre administration continue de pousser au maximum les limites des pouvoirs et des moyens dont la Ville dispose pour réussir à loger plus de Montréalaises et de Montréalais. En optimisant ces démarches, on souhaite voir plus de projets sortir de terre plus rapidement explique Valérie Plante.

Pour rattraper la croissance de la demande des dernières années et répondre aux besoins futurs, en se basant sur les projections de l’Institut de la statistique du Québec, on doit miser sur 120 000 mises en chantier sur 10 ans. Une citation de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation

20 % de logements hors marché d’ici 2050

Outre de faciliter les mises en chantier, l’administration municipale compte également protéger un plus grand nombre de logements existants de la spéculation et de la transformation en condos ou en résidences privées.

Ouvrir en mode plein écran Les grands projets résidentiels comme celui des anciennes usines Angus, dans Rosemont, se font rares aujourd’hui à Montréal. Photo : Fournie par la Société de développement Angus

Pour ce faire, la Ville consacrera 3 millions de dollars sur trois ans à compter de 2025 pour soutenir le démarrage de projets de logements hors marché, de logements sociaux ou abordables.

Cette enveloppe permettra d’octroyer un soutien financier pour couvrir une partie des frais de démarrage et ainsi accélérer la mise en œuvre des projets promet la Ville.

Le besoin de soutenir les projets dès l’étape de démarrage est l’une des conclusions les plus claires du Chantier Montréal abordable, explique Benoit Dorais. Plus on soutient les projets rapidement, plus on évite des coûts et des délais plus tard dans le processus.

Selon la SCHL en octobre 2023, le taux d’inoccupation des logements dans le Grand Montréal était de 1,5 %, ce qui est très faible. L’organisme anticipait encore plus de rareté cette année avec un taux augmentant autour de 1 % pour octobre 2024.

Avec cette enveloppe de 3 millions de dollars vient un objectif que se fixe l’administration Plante, soit de porter à 20 % la proportion de logements hors marché dans la métropole d’ici 2050. On compte actuellement moins de 10 % de logements hors marché à Montréal.

C’est ambitieux, mais c’est nécessaire souligne Benoit Dorais qui estime qu’il s’agit d’un objectif atteignable si nous travaillons tous ensemble .

Les modalités de ce nouveau fonds seront annoncées cet automne, tandis que l’argent, lui, sera disponible à compter de 2025.