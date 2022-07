Crise du fentanyl: un responsable de la DEA déclare que le Mexique doit faire plus pour arrêter la production de drogue et le flux aux États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Mexique doit faire plus pour aider à lutter contre la crise du fentanyl qui afflige l’Amérique, a déclaré le chef de la Drug Enforcement Administration des États-Unis à Bill Hemmer de Fox News.

“Nous savons que la grande, grande majorité de cela vient du Mexique, et nous savons que cela est synthétisé ouvertement”, a déclaré Anne Milgram, l’administratrice de la DEA, lors d’une apparition vendredi sur “America’s Newsroom”.

“Et donc le Mexique – ils savent que cela se produit, nous savons que cela se produit et ils doivent travailler pour l’arrêter.”

La crise du fentanyl a commencé il y a près de dix ans avec une distribution illégale en Amérique du Nord en 2014, selon un rapport de renseignement de la DEA. L’écosystème de production et de distribution de la drogue est devenu de plus en plus complexe depuis lors, l’Inde et la Chine jouant un rôle dans le processus.

BUST DE FENTANYL EN CALIFORNIE : LE FÉDÉRAL SAISIT 1 MILLION DE PILULES CONTREFAITES D’UNE VALEUR JUSQU’À 20 MILLIONS DE DOLLARS

Le Mexique fait la une des journaux en raison de sa proximité avec les États-Unis, mais la Chine joue un rôle primordial dans la chaîne d’approvisionnement du fentanyl. En 2019, la DEA a qualifié la Chine de “principale source de fentanyl et de substances liées au fentanyl trafiquées par courrier international… ainsi que de principale source de toutes les substances liées au fentanyl trafiquées aux États-Unis”.

“Les produits chimiques viennent de Chine”, a déclaré Milgram. “Ils sont ensuite fabriqués au Mexique, et ils sont fabriqués ouvertement dans tout le pays, et – juste pour mettre un point fin à ce sujet – l’année dernière, nous avons saisi 20 millions de fausses pilules et 15 000 livres de fentanyl.”

“Ce sont 440 millions de doses mortelles potentielles de fentanyl que nous avons déjà saisies l’année dernière”, a-t-elle ajouté. “Cette année, à ce jour, nous avons déjà saisi plus de 20 millions de faux comprimés.”

Cet écosystème du fentanyl de plus en plus diversifié et international rend le problème de la lutte contre la crise d’autant plus difficile. Les États-Unis doivent compter sur la coopération avec ces autres nations, ce qui a conduit à des résultats mitigés.

Pékin s’est efforcé d’interdire 175 produits chimiques liés à la production de drogues synthétiques, dont 26 étaient liés au fentanyl et plusieurs qui étaient des “agents précurseurs”, selon un rapport Brookings de 2020. Mais la coopération entre les forces de l’ordre chinoises et mexicaines – et avec les États-Unis – reste minime.

LE CAUCUS DES MÉDECINS DU GOP DU SÉNAT LIBÈRE PSA SUR LE DANGER DU FENTANYL

Milgram a discuté de deux grands cartels mexicains de la drogue responsables de la majeure partie de la distribution de fentanyl aux États-Unis : Sinaloa et Jalisco New Generation Cartel (CJNG), qui, selon elle, ont empoisonné les Américains à des « taux record ».

“Nous avons perdu 107 622 Américains l’année dernière”, a-t-elle expliqué. Ces deux cartels sont principalement responsables du fentanyl et de la méthamphétamine qui inondent les États-Unis et tuent des gens. »

“Ces deux cartels travaillent essentiellement depuis la Chine, où ils achètent ces produits chimiques qu’ils utilisent maintenant pour fabriquer du fentanyl et de la méthamphétamine”, a-t-elle poursuivi. “Ce ne sont plus des médicaments à base de plantes. C’est une menace médicamenteuse différente et plus mortelle que celle que nous avons jamais vue dans notre pays.”

La nature internationale de la question fait qu’il est difficile pour les autorités américaines de s’y attaquer sans l’aide d’alliés étrangers. Derek Maltz, directeur à la retraite de la division des opérations spéciales de la DEA, a déclaré à Fox News Digital que l’éducation reste le meilleur outil dont dispose l’agence pour lutter contre la crise sur le front intérieur.

LE MEXIQUE SAISIT UNE CACHE « HISTORIQUE » DE FENTANYL VAUT DES CENTAINES DE MILLIONS ; ARRESTATIONS EFFECTUÉES

“L’éducation est essentielle, mais le plus important est que nous suivons beaucoup d’argent vers la dépendance aux opioïdes, et la Maison Blanche a proposé de nouvelles stratégies pour fournir beaucoup de ressources à la dépendance aux opioïdes, ce qui est formidable car nous devons traiter les gens qui sont dépendants », a expliqué Maltz.

“Nous devons offrir des services de santé mentale aux personnes dépendantes. Nous devons aider à réhabiliter les personnes dépendantes aux opioïdes”, a-t-il ajouté. “Cependant, vous n’allez jamais soigner ou éduquer un enfant de 13 ans à la morgue. Il est trop tard. Nous devons donc avoir davantage le sentiment d’urgence.”

Milgram a réitéré l’importance d’éduquer le public et de donner aux parents les moyens de discuter de la question avec leurs enfants, d’autant plus que le fentanyl est un « métamorphe » qui peut apparaître « dans n’importe quelle drogue ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“[The cartels] essaient intentionnellement de tromper [your children] à acheter quelque chose qu’ils croient être un OxyContin, un Percocet, et ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré. « C’est du fentanyl, et une pilule peut tuer, une utilisation peut tuer. Et nous le voyons tous les jours.”