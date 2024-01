Crise du fentanyl dans l’Oregon : état d’urgence de 90 jours déclaré au centre-ville de Portland

CNN

Les dirigeants de l’Oregon ont uni leurs forces pour déclarer l’état d’urgence pour 90 jours dans le centre-ville de Portland, canalisant ainsi des ressources vers la crise mortelle du fentanyl dans la ville.

La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, Président du comté de Multnomah Jessica Vega Pederson et Maire de Portland Ted Wheeler a chacun fait une déclaration d’urgence pour faire face à la crise de santé publique et de sécurité publique dans Central City à Portland, citant des surdoses, des décès et la peur provoqués par la consommation de fentanyl, selon un communiqué de presse mardi.

“Notre pays et notre État n’ont jamais vu une drogue aussi mortelle et addictive, et tous se demandent comment réagir”, a déclaré Kotek dans le communiqué.

Les électeurs de l’Oregon ont réussi Mesure 110 en 2020, qui a décriminalisé une certaine consommation de drogues dures, dont le fentanyl, un puissant opioïde synthétique. La mesure a été critiquée, car les décès par surdose d’opioïdes n’ont cessé d’augmenter depuis.

Surdose d’opioïdes les décès dans l’État sont passés de 280 en 2019 à 956 en 2022, selon les données de l’État.

Aux États-Unis, près de 70 000 personnes sont mortes d’une surdose de drogue impliquant du fentanyl en 2021, une multiplication par près de quatre en cinq ans, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis publié au printemps dernier. Le fentanyl est significativement plus susceptible d’être impliqué dans une surdose mortelle que d’autres drogues courantes, selon le CDC.

Les experts affirment que l’inversion de la tendance des décès par surdose dépend en réalité d’un accès plus large et d’une utilisation plus large des traitements contre les troubles liés à l’usage d’opioïdes.

Les déclarations d’urgence ont été recommandées par un groupe de travail de Portland Central City l’année dernière.

“Nous sommes tous dans le même bateau”, a déclaré Kotek, un démocrate, dans le communiqué. « Les 90 prochains jours donneront lieu à une collaboration sans précédent et à des ressources ciblées ciblant le fentanyl et fourniront une feuille de route pour les prochaines étapes. »

L’ordre d’urgence permet à la ville, à l’État et au comté d’allouer des ressources à la réponse et de mettre en place un centre de commandement dans le centre-ville.

Cet effort comprendra deux campagnes de santé publique et une sensibilisation accrue pour amener les gens à bénéficier de services de traitement, de rétablissement et de logement. Le communiqué citait également les « missions continues entre le bureau de police de Portland et la police de l’État de l’Oregon pour demander des comptes aux individus vendant la drogue ».

Le centre de commandement partagera et rapportera des données sur les impacts du fentanyl dans le centre-ville et utilisera ces données pour répondre aux « besoins aigus et aux lacunes de service », indique le communiqué.

« Nous agissons avec un leadership commun pour prendre des mesures urgentes aujourd’hui pour répondre aux conséquences très humaines du fentanyl dans notre communauté, notamment les surdoses, les décès et les souffrances quotidiennes, ainsi que la peur que tant de familles éprouvent en conséquence. » Pederson a déclaré dans le communiqué.