En mars dernier, lorsque le COVID-19 est arrivé en Inde, le pays de 1,4 milliard d’habitants s’est rapidement enfermé pendant deux mois, maintenant les taux d’infection sous un contrôle strict. Il y a eu un pic en septembre, mais les chiffres sont ensuite revenus à la baisse.

En février, les cas étaient à un niveau record et le pays a commencé à se détendre, pensant qu’il avait vaincu le virus, a déclaré le Dr Amita Gupta, spécialiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore.

Les gens ont commencé à assister à des jeux de cricket, à des festivals religieux et à des mariages. « Il y a eu essentiellement beaucoup d’assouplissement des règles », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, la charge de travail du pays augmente de façon exponentielle et son système de soins de santé, en particulier dans les petites villes, est complètement débordé.

«C’est presque comme si l’Inde frappait une tempête parfaite», a déclaré SV Subramanian, professeur de santé de la population et de géographie à la Harvard TH Chan School of Public Health.

L’Inde est si vaste que différents facteurs peuvent avoir joué un rôle dans différentes zones, et les villes semblent souffrir davantage en ce moment que les zones rurales, a-t-il déclaré. Mais la combinaison a conduit à une catastrophe.

« Les hôpitaux sont pleins et sans lits – ils sont absolument confrontés à cela. Ils sont dans une mentalité de guerre », a déclaré Gupta, avec des wagons et des hôtels convertis en hôpitaux COVID.

Le Premier ministre indien a plaidé pour l’aide et d’autres pays, y compris les États-Unis, ont répondu.

Les expéditions de réservoirs d’oxygène et d’appareils pour fabriquer de l’oxygène devraient être en route vers l’Inde dans la semaine prochaine, ont déclaré mardi des responsables de la Maison Blanche. Des médicaments comme le remdesivir qui aident les patients atteints de COVID-19 à se rétablir plus rapidement seront également envoyés bientôt.

« Nous envoyons immédiatement toute une série d’aide dont (l’Inde) a besoin », a déclaré mardi le président Joe Biden.

L’administration a également promis d’envoyer des fournitures pour la production de vaccins indiens et 60 millions de doses de vaccins fabriqués par AstraZeneca, que le gouvernement américain a préacheté l’année dernière mais n’a pas besoin de vacciner les Américains.

Seulement 10 millions de ces doses ont été fabriquées à ce jour et sont actuellement en attente d’examen par la Food and Drug Administration pour garantir leur sécurité avant d’être expédiées; les doses restantes seront envoyées au cours des prochains mois au fur et à mesure de leur fabrication, a déclaré Andy Slavitt, conseiller principal de l’équipe d’intervention du président contre les coronavirus, lors d’une conférence de presse mardi.

Gupta et plusieurs autres experts en maladies infectieuses ont déclaré cette semaine qu’une combinaison de facteurs politiques, biologiques, comportementaux et météorologiques avait conduit à la catastrophe actuelle.

Certaines parties de l’Inde, y compris Delhi, la capitale du pays avec près de 19 millions d’habitants, ont une humidité plus faible à cette période de l’année. Le virus est connu pour se propager mieux lorsque l’air est sec, ce qui contribue probablement à l’énorme épidémie là-bas, a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health à Providence, Rhode Island.

Les foules de vacances ont également contribué à propager le virus. Les autorités ont reporté le pèlerinage annuel de Kumbh Mela d’un mois jusqu’à la mi-février, mais plus de 700 000 étaient déjà arrivés sur les rives du Gange à la mi-janvier, et des millions d’autres étaient attendus jusqu’à la fin de ce mois.

« C’est un grand rassemblement et c’est un moyen très efficace de propager le virus à un grand groupe de personnes », a déclaré Jha. « Et puis ces personnes se sont dispersées dans toute l’Inde et ont propagé le virus dans tout le pays. »

Le Premier ministre Narendra Modi ne voulait pas compromettre sa popularité en interdisant le rassemblement, a déclaré Chunhuei Chi, professeur de santé internationale à l’Oregon State University et directeur de son Center for Global Health. « Même avant les célébrations, les cas augmentaient déjà, mais depuis les vacances, les cas ont augmenté de façon exponentielle », a-t-il déclaré.

L’Inde a également tenté d’interdire la critique des politiques gouvernementales dans les médias sociaux, a-t-il déclaré.

Ensuite, il y a les variantes. La variante B1.1.7 vue pour la première fois au Royaume-Uni est beaucoup plus contagieuse que la souche originale du virus et pourrait aider à infecter plus de personnes, a déclaré Jha.

Le manque de surveillance a été un problème en Inde, a-t-il déclaré, ce qui rend impossible de comprendre quelles variantes existent et dans quelle mesure elles se sont propagées.

Bien qu’une surveillance accrue aurait été utile pour comprendre l’épidémie, cela n’aurait pas à lui seul empêché le tsunami actuel de cas, a déclaré Jha. Il y avait suffisamment de données sans surveillance génétique entre le début et la mi-mars pour indiquer que la situation en Inde empirait.

« Il y avait beaucoup d’informations pour agir et cela ne s’est pas produit, donc je ne sais pas dans quelle mesure l’ajout de données de surveillance génomique … aurait fait bouger la politique », a-t-il déclaré.

En février, il y avait environ 350 000 cas de COVID en Inde et 2 670 décès. Jusqu’à présent ce mois-ci, il y a eu plus de 3 millions de cas, soit une multiplication par neuf, et 17 000 décès, selon les données des pistes subramaniennes à Harvard.

Les modèles suggèrent que la charge de travail en Inde ne culminera pas avant la mi-mai, et elle pourrait être encore plus longue si les Indiens ne parviennent pas àprenez dès maintenant des mesures pour réduire les infections, a déclaré Gupta.

Environ 10% des Indiens ont été vaccinés jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, avec une production et une distribution à grande échelle en cours dans un pays bien versé dans la conduite de campagnes de vaccination de masse. Le 1er mai, chaque adulte sera éligible pour un vaccin, a-t-elle déclaré.

Mais même au taux de livraison actuel d’environ 2 millions de vaccins par jour, la population est si importante qu’il faudra du temps pour vacciner suffisamment de personnes pour faire baisser les taux d’infection.

Certaines communautés ont institué des couvre-feux et d’autres envisagent de restreindre les déplacements. Personne ne s’attend à un verrouillage national, mais « dans les États qui font face à des chiffres incroyables, des chiffres que vous ne pouviez même pas imaginer se produiraient, il faut réfléchir davantage aux verrouillages », a déclaré Gupta.

En attendant, a-t-elle déclaré, d’autres tests sont nécessaires, ainsi que des espaces permettant aux personnes malades de s’isoler des membres en bonne santé de la famille et des masques supplémentaires de haute qualité. Beaucoup de gens ne se soucient pas des masques, et même ceux qui portent souvent des masques en tissu fin qui ne sont pas bien ajustés et ne sont « pas vraiment une barrière optimale », a-t-elle déclaré.

Gupta a appelé les Américains, en particulier ceux d’origine indienne, à aider en soutenant les organismes de bienfaisance et en faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils fournissent davantage d’aide.

Même si elle est à Baltimore, loin des tragédies qui se déroulent en Inde, Gupta a déclaré qu’elle et beaucoup d’autres étaient directement touchées par eux. «Cela affecte le monde entier», a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas seulement un endroit lointain. »

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.