Crise du COVID en Chine: l’hôpital de Pékin manque de lits, des familles brûlent des corps dans les rues alors que les décès augmentent

Un hôpital de Pékin est à court de lits, obligeant les patients à se reposer sur des civières ou à s’allonger sur le sol des couloirs alors que les infections au COVID-19 sévissent dans le pays et épuisent les ressources du secteur de la santé publique.

“Nous n’avons pas de lits, nous n’avons pas d’oxygène et nous avons une salle remplie de malades qui attendent”, a déclaré un agent de santé aux urgences de l’hôpital Chaoyang de Pékin au Financial Times avant Noël.

La Chine a vu les cas de COVID-19 augmenter à la suite du retour en arrière de la politique “zéro-COVID” du pays alors que le changement brusque s’est produit sans aucune augmentation des vaccinations. Au lieu de cela, les responsables ont simplement tenté de renforcer les hôpitaux en prévision d’une nouvelle vague de COVID-19 en créant des centaines de “cliniques de fièvre” pour augmenter les tests.

Les hôpitaux n’étaient pas préparés à l’ampleur de la vague, l’hôpital Chuiyangliu dans l’est de Pékin étant rempli de nouveaux arrivants et incapable de les séquestrer correctement le 5 janvier.

Un rapport a même suggéré que les hôpitaux ont dit aux patients «d’apporter votre propre lit» en raison de la pénurie.

Des images de l’Associated Press montrent des femmes âgées penchées avec des masques à oxygène dans les couloirs en attendant le triage des médecins.

Le Dr Marc Siegel, professeur de médecine au NYU Langone Medical Center et contributeur médical de Fox News, a déclaré à Fox News Digital que la vague d’infections au COVID-19 qui en a résulté montre que la stratégie “zéro-COVID” “a clairement échoué”.

« Dès qu’ils ont sorti [the policy]il y a eu une propagation effrénée d’une sous-variante hautement contagieuse, XBB, et un risque élevé d’émergence d’une nouvelle variante plus dangereuse », a déclaré Siegel. « La Chine est restée avec ses propres vaccins, qui sont inférieurs aux nôtres, et il n’y a pas eu beaucoup récente prise de vaccins, de sorte que les vaccins se sont pour la plupart épuisés. »

Il a ajouté que “les populations vulnérables de la Chine ont une faible couverture vaccinale, entraînant des hospitalisations et des décès”.

Les dernières estimations indiquent que les décès pourraient passer de 9 000 par jour à 25 000 par jour en janvier – un contraste frappant avec les 5 227 décès astronomiquement bas avant la fin du «zéro-COVID» par rapport à la population totale, même si Siegel dit que “nous ne pouvons pas compter sur [China’s] Nombres.”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite préoccupée par le manque de transparence de la Chine concernant sa situation actuelle, le directeur des urgences, le Dr Michael Ryan, affirmant que les chiffres actuels de la Chine “sous-représentent le véritable impact de la maladie en termes d’admissions à l’hôpital, en termes de admissions aux soins intensifs et en particulier en termes de décès”, a rapporté le journal britannique The Evening Standard.

Alors que les cas de COVID-19 continuaient de se propager, la Chine a modifié ses critères de déclaration des données clés, principalement ce qui est qualifié de décès lié au COVID – limité aux décès causés par une insuffisance respiratoire et une pneumonie – et a cessé de signaler les cas asymptomatiques.

Le président Joe Biden a déclaré que la Chine avait été “très sensible” lorsque les États-Unis et l’OMS ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les responsables “n’ont pas été communicatifs”. Les États-Unis, ainsi que plusieurs autres pays, ont imposé des exigences de test aux voyageurs en provenance de Chine, le Maroc interdisant purement et simplement toute arrivée en provenance du pays.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré aux journalistes jeudi : « Les faits ont prouvé que la Chine a toujours, conformément aux principes de légalité, de rapidité, d’ouverture et de transparence, maintenu une communication étroite et partagé des informations et des données pertinentes avec l’OMS en temps opportun. .”

“Pour le moment, la situation du COVID en Chine est sous contrôle. Alors que la Chine ajuste sa politique de réponse au COVID, nous continuerons à mener des activités, y compris des échanges techniques avec l’OMS”, a déclaré Mao lors d’un point de presse. “On espère que le Secrétariat de l’OMS adoptera une position scientifique, objective et juste et jouera un rôle positif dans la lutte contre la pandémie à l’échelle mondiale.”

Mao a ajouté que “la situation du COVID en Chine est sous contrôle”, mais les images en provenance de Chine présentent une histoire différente alors que les images de crémations de rue augmentent à mesure que le nombre de morts et de corps submerge les salons funéraires.

Dans un clip partagé sur Twitter, on peut voir un cercueil en bois brûler sur le côté de ce qui serait une route dans la Chine rurale ; une autre montre des familles rassemblées autour d’une crémation de parking au milieu d’une ville, selon le New York Post.

Et Bloomberg a rapporté que les salons funéraires ne peuvent pas se permettre d’offrir aux familles plus de 10 minutes pour pleurer dans une pièce remplie de corps sur des civières avant de continuer, avec un salon funéraire manipulant plus de 500 cadavres – cinq fois le nombre habituel.

Une famille a déclaré qu’elle avait “de la chance” que ce soit l’hiver car elle a dû attendre cinq jours avant que le salon funéraire de Shanghai puisse venir récupérer le corps de leur proche.

Un employé de la maison funéraire de Longhua a déclaré à Bloomberg que “tout le système est paralysé en ce moment”.