Crise du coût de la vie : Liste complète des dates

L’automne approche à grands pas, apportant la chute des feuilles à un moment où apparemment tout le reste en Grande-Bretagne, les salaires des bars, augmente.

L’inflation a grimpé à 10,1 %, son plus haut niveau en 40 ans, le prix des produits alimentaires de base, des vêtements et du carburant continue de grimper et les factures d’énergie sont sur le point de devenir stratosphériques.

La saison des brumes et de la douceur de cette année semble en effet sombre, à moins que vous ne soyez inexplicablement un grand fan de Liz Truss ou des grèves, la situation économique maladive de la Grande-Bretagne risquant de s’aggraver avant de s’améliorer.

La Coupe du monde au milieu de l’hiver au Qatar pourrait constituer une nouvelle distraction, mais à part cela, vous êtes seul.

Pour ceux qui se sentent courageux, voici un certain nombre de dates clés à venir au cours des quatre prochains mois qui auront des ramifications importantes pour l’avenir immédiat du pays.

26 août 2022

Ofgem fait sa dernière annonce de plafonnement des prix de l’énergie, qui entrera en vigueur le 1er octobre, ce qui est largement attendu par les analystes pour prendre le montant maximum que les entreprises de services publics peuvent facturer aux clients sur des tarifs standard atteignant 3 600 £.

5 septembre

Le Parti conservateur annonce qui sera son nouveau chef et le prochain Premier ministre britannique, succédant à Boris Johnson, le secrétaire aux affaires étrangères susmentionné ou l’ex-chancelier Rishi Sunak, un Portes coulissantes moment pour le pays et sa réponse à la crise économique. La nouvelle année scolaire commencera également ce lundi pour de nombreuses familles, ce qui signifie des dépenses supplémentaires sous la forme de nouveaux uniformes, équipements et fournitures.

15 septembre

Le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre donne sa dernière mise à jour sur les taux d’intérêt. Après les avoir déjà poussés jusqu’à 1,75 % en août, il pourrait le faire à nouveau jusqu’à 2,25 %.

20 septembre

Le premier paiement de 150 £ pour le coût de la vie est versé aux personnes bénéficiant de prestations d’invalidité, après le premier versement de 650 £ pour les familles bénéficiant d’un soutien sous condition de ressources fin juillet. Cela a vu 326 £ expédiés, les 324 £ restants devant suivre cet automne.

1 octobre

Le nouveau plafond des prix de l’énergie annoncé par l’Ofgem entre en vigueur.

19 octobre

L’Office for National Statistics dévoile le chiffre de l’inflation de septembre, qui sera ensuite utilisé pour déterminer la hausse de la pension de l’État qui entrera en jeu en avril 2023. Avec le retour du « triple verrouillage » suite à une suspension pandémique (garantissant une augmentation en ligne avec l’inflation, l’augmentation moyenne des salaires ou 2,5 %, selon la valeur la plus élevée), les retraités pourraient connaître une augmentation à deux chiffres.

Fin octobre/début novembre

Le budget d’automne est généralement prévu à ce stade de l’année, décrivant le programme budgétaire du gouvernement pour les six prochains mois, bien que le nouveau Premier ministre pourrait bien préférer appeler un budget d’urgence bien à l’avance, à la lumière des circonstances actuelles. Reste à savoir si l’actuel chancelier Nadhim Zahawi sera toujours dans le numéro 11 pour l’annoncer à la Chambre des communes.

3 novembre

La Banque d’Angleterre donne une autre mise à jour sur les taux d’intérêt et, compte tenu des prévisions actuelles désastreuses, une nouvelle hausse pourrait bien être envisagée.

24 novembre

Ofgem, le régulateur préféré du secteur de l’énergie, annoncera sa prochaine augmentation du plafond des prix, qui doit entrer en vigueur le jour de l’An. Si les prévisions actuelles s’avèrent exactes, elles pourraient atteindre 4 200 £.

Novembre Décembre

Les retraités reçoivent leur paiement du coût de la vie de 300 £, qui sera automatiquement ajouté à leur paiement de carburant d’hiver, doublant ainsi sa valeur – une aide dans l’ambiance morose persistante. Pendant ce temps, la saison des achats de Noël sera à nos portes, allant du Black Friday à la veille de Noël, mettant une pression supplémentaire sur les finances des ménages surchargées.

15 décembre

Le milieu du mois voit 2022 se frayer un chemin vers la ligne d’arrivée avec une nouvelle annonce de taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, peu susceptible d’être une bonne nouvelle. Une augmentation des tarifs ferroviaires sera également annoncée, qui devrait entrer en vigueur en mars 2023, il y a donc cela à attendre également.

1 janvier 2023

La dernière hausse du plafond des prix de l’énergie entre en vigueur, une gueule de bois aussi désagréable pour commencer la nouvelle année que vous pourriez demander. Des millions seraient pardonnés de se recoucher avec une pinte d’eau du robinet et une aspirine.