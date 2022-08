Crise du coût de la vie : les salaires chutent à un taux record de 3 % alors que les factures s’envolent

Les salaires réels ont chuté à un taux record entre avril et juin alors que la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne s’est installée et que l’inflation a réduit la valeur du salaire des travailleurs, selon les chiffres officiels.

Lorsque l’effet de la hausse des prix est pris en compte, le salaire, y compris les primes, a diminué de 2,5 % au cours du dernier trimestre par rapport à l’année précédente. Le salaire régulier a chuté de 3%, a indiqué l’Office for National Statistics.

Les salaires ont augmenté en termes monétaires, mais ont été éclipsés par la flambée des coûts du gaz, de l’électricité, du carburant, de la nourriture et d’autres biens qui ont poussé le taux d’inflation global à 9,4 %.

Les travailleurs du secteur privé ont vu leur salaire augmenter de 5,9 % avant l’inflation, soit plus de trois fois plus vite que leurs homologues du secteur public qui ont bénéficié d’une augmentation de 1,8 %.

Les chiffres mettent le gouvernement sur la bonne voie pour de nouveaux affrontements avec des fonctionnaires, notamment des infirmières, des médecins, des avocats et des enseignants, qui ont vu la valeur de leurs revenus s’effondrer cette année, ajoutant à la douleur d’une décennie de baisse des salaires réels.

Les primes sont restées fortes en juin, a déclaré l’ONS, les travailleurs de la ville bien rémunérés enregistrant la plus forte croissance.

Des chiffres distincts ont montré la pression croissante sur les budgets, la facture d’épicerie moyenne des ménages ayant augmenté de 533 £ au cours de l’année écoulée, selon la société de données Kantar. Le taux d’augmentation des prix des denrées alimentaires est passé à 11,4 % au cours des quatre semaines précédant le 7 août, contre 9,9 % le mois précédent.

Le directeur des statistiques économiques de l’ONS, Darren Morgan, a déclaré: «Le nombre de personnes au travail a augmenté au deuxième trimestre 2022, tandis que les taux de chômage et de personnes ne travaillant ni ne cherchant d’emploi ont peu changé.

« Pendant ce temps, le nombre total d’heures travaillées chaque semaine semble s’être stabilisé très légèrement en dessous des niveaux d’avant la pandémie.

« La valeur réelle de la rémunération continue de baisser. Hors bonus, il chute toujours plus vite qu’à n’importe quel moment depuis que des records comparables ont commencé en 2001. »

Selon le groupe de réflexion de la Resolution Foundation, la baisse des salaires a été la plus importante depuis 1977, lorsque la reine célébrait son jubilé d’argent.

Nye Cominetti, économiste principal à la Resolution Foundation, a déclaré: «L’ampleur de cette douleur salariale est encore plus profonde que ne le suggèrent les chiffres officiels, car les estimations de la croissance des salaires sont toujours artificiellement stimulées par les effets du régime de congé l’année dernière.

«Cette compression s’est produite malgré une croissance solide des salaires et un marché du travail dynamique, avec des accords salariaux en légère consolidation et près d’un million de personnes qui ont changé d’emploi au cours des trois derniers mois.

Alors que les salaires ont baissé, le nombre de travailleurs britanniques inscrits sur la liste de paie a légèrement augmenté, augmentant de 73 000 entre juin et juillet pour atteindre 29,7 millions, a indiqué l’ONS.

Il y avait également des indications que les craintes d’une récession imminente avaient poussé les employeurs à retenir leurs embauches, le nombre de postes vacants ayant reculé d’un niveau record. Les offres d’emploi ont chuté de 19 800 entre mai et juillet pour atteindre 1 274 40 – la première baisse trimestrielle depuis l’été 2020.

Malgré la baisse sans précédent des revenus réels et les signes d’une baisse des embauches, le chancelier Nadhim Zahawi a affirmé que les chiffres montraient que le marché du travail britannique était dans une “position solide”.

Il a ajouté: «Cela met en évidence la résilience de l’économie britannique et les entreprises fantastiques qui créent de nouveaux emplois à travers le pays.

“Bien qu’il n’y ait pas de solutions faciles aux pressions du coût de la vie auxquelles les gens sont confrontés, nous fournissons de l’aide là où nous le pouvons.”

Le gouvernement subit une pression croissante pour annoncer davantage de soutien aux ménages confrontés à des factures énergétiques moyennes de 3 600 £ d’ici octobre, alors que l’inflation devrait atteindre 13,3 %.

Boris Johnson a déclaré qu’aucune autre mesure ne serait annoncée jusqu’à ce que son successeur au poste de Premier ministre soit annoncé le mois prochain.

Les deux candidats pour le remplacer, Liz Truss et Rishi Sunak, ont été exhortés à mettre fin à leur silence sur “l’urgence nationale” des coûts énergétiques après que le Parti travailliste s’est engagé à geler les factures.

Jonathan Ashworth, député, Shadow Work and Pensions Secretary, répondant aux dernières statistiques du marché du travail de l’ONS, a déclaré que les derniers chiffres fournissaient une “preuve supplémentaire” que les conservateurs avaient perdu le contrôle de l’économie.

“En raison de l’échec des conservateurs sur l’économie, les familles sont confrontées à des salaires réels en chute libre et à des factures d’énergie en flèche. Pourtant, ce gouvernement zombie n’offre aucune solution à la crise du coût de la vie.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, députée, a déclaré: «Les familles sont martelées par une catastrophe du coût de la vie et pourtant le gouvernement est introuvable.

“Ce gouvernement zombie n’a aucun plan et laisse tomber notre pays. Les gens ne peuvent plus attendre que les conservateurs jouent leur course à la chefferie dans un spectacle d’horreur.

Samuel Tombs, économiste en chef du Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré que le chômage devrait également augmenter plus tôt que prévu par les experts de la Banque d’Angleterre.

La demande de travailleurs commence à se stabiliser et de plus en plus de personnes arrivent sur le marché du travail, a-t-il déclaré.

“Le taux de chômage ne baisse plus et les indicateurs les plus récents suggèrent qu’il commencera à augmenter bien plus tôt que ne le prévoit la BoE”, a-t-il déclaré. “La demande de main-d’œuvre se stabilise alors que l’offre de main-d’œuvre se redresse.”