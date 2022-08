Crise du coût de la vie au Royaume-Uni: des millions de Britanniques âgés craignent un choix sombre cet hiver alors que les coûts montent en flèche

Mais au cours des trois derniers mois, la veuve de 77 ans du comté d’Oxfordshire, dans le sud de l’Angleterre, a perdu près de 25 livres, après avoir mangé un seul repas cuisiné par jour – avec juste un fruit ou un sandwich pour le dîner. .

DeBurgo, qui dépend de sa pension d’État et d’un crédit de pension supplémentaire, affirme que ses factures d’épicerie ont déjà presque doublé en un mois environ, la hausse du coût du carburant étant encore plus inquiétante pour ses factures d’énergie hivernales.

“Je ne veux pas finir, comme, squelettique … finalement, ça va devoir s’arrêter. Mais si je pourrai me permettre de manger d’ici là, je ne sais pas”, a-t-elle déclaré à CNN dans un téléphone. interview.

Le ménage britannique moyen verra sa facture énergétique annuelle passer à 3 549 £ (environ 4 180 $) à partir d’octobre – une augmentation de 1 578 £ (1 765 $), soit une augmentation de 80 % – après que le régulateur de l’énergie du pays a relevé le plafond des prix la semaine dernière. Le plafonnement des prix fixe le montant maximum que les fournisseurs d’énergie peuvent facturer pour chaque unité d’énergie et de gaz.

C’est une crise qui devrait être au premier plan de l’action gouvernementale. Mais au lieu de cela, le Premier ministre sortant Boris Johnson a été pratiquement absent, prenant deux vacances en moins d’un mois. Ses détracteurs l’ont accusé de s’être lavé les mains de la crise énergétique et de rejeter la faute sur la guerre de la Russie en Ukraine. “Nous savons également que si nous payons nos factures d’énergie pour les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang”, a déclaré Johnson lors d’une visite à Kyiv le 24 août.

Pendant ce temps, Downing Street a déclaré qu’il appartenait au prochain Premier ministre d’introduire tout nouveau plan de dépenses majeur pour soutenir ceux qui souffrent. Deux candidats, Liz Truss et Rishi Sunak, se battent actuellement pour devenir le prochain chef du Parti conservateur, et donc Premier ministre, avec des résultats attendus le 5 septembre. Seuls les membres de base du Parti conservateur, qui représentent moins de 0,3 % de l’électorat, peuvent voter. dans le concours. Les données démographiques suggèrent qu’ils sont plus susceptibles d’être blancs, de sexe masculin et de classe moyenne que la population britannique en général.

Et bien que les recherches montrent que les personnes âgées sont plus susceptibles de voter pour les conservateurs, aucun des candidats n’a présenté de plan clair sur la manière de lutter contre une crise du coût de la vie qui est déjà ressentie de manière aiguë par de nombreuses personnes de ce groupe d’âge.

Environ 2 millions de retraités vivaient déjà dans la pauvreté avant la crise, selon les données du Center for Aging Better, une organisation caritative axée sur l’amélioration de la vie des personnes âgées, dont le rapport annuel de 2022 a révélé qu’il y avait plus de 200 000 retraités pauvres de plus en 2021 que l’année précédente.

Selon les chiffres du Money and Pension Service, qui est parrainé par le Department for Work and Pensions, environ 44% des personnes qui ont atteint l’âge actuel de la retraite de l’État britannique de 66 ans déclarent que c’est leur principale source de revenus. La plupart des retraités reçoivent la pension de base de l’État à 141,85 £ par semaine (environ 170 $), soit environ 7 400 £ (8 770 $) par an, avec une nouvelle pension introduite en 2016 égale à environ 9 600 £ (11 376 $) par an. La pension de l’État a augmenté de 3,1 % en avril, un chiffre bien inférieur au taux d’inflation de l’époque, à 9 %. La prochaine augmentation de la pension de l’État aura lieu en avril prochain.

“Donc, ces gens étaient déjà en difficulté, et maintenant nous sommes dans une situation où ils vivront encore pire et beaucoup d’autres seront tombés dans la pauvreté à cause de ce qui se passe”, a déclaré Morgan Vine, responsable de la politique et de l’influence au organisme de bienfaisance Independent Age.

Les personnes qui ont répondu à une enquête menée par Independent Age en juin et juillet ont brossé un tableau lamentable de leur quotidien. “J’ai éteint mon chauffage, je ne lave pas mon sol aussi souvent. Je ne passe pas l’aspirateur aussi souvent, je ne fais la vaisselle que si j’en ai vraiment besoin, je ne peux plus cuisiner avec mes petits-enfants, ce qui me brise le cœur”, a déclaré un, dont le nom n’a pas été donné.

“Les vacances appartiennent au passé, la vie sociale appartient au passé, si les coûts continuent d’augmenter, je n’ai pas de réponses, cela ne me dérangerait pas de travailler mais j’ai 88 ans, personne ne veut de moi”, a déclaré un autre répondant, également anonyme.

Cette pauvreté exacerbe les conditions de santé, l’espérance de vie diminuant également, selon le rapport du Center for Aging Better, qui note que le nombre d’années que les personnes âgées passent en bonne santé est également en baisse.

La Confédération NHS, un organisme représentant les dirigeants du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, a déclaré ce mois-ci que la pauvreté énergétique en particulier crée un “cercle vicieux des besoins en soins de santé”, expliquant que les médecins peuvent traiter la maladie d’un patient mais que si la maladie – – par exemple, une infection pulmonaire – est causée par un logement froid et humide, le cycle d’infection se poursuivra lorsque le patient rentrera chez lui.

C’est une préoccupation qui préoccupe DeBurgo. Elle ne sait pas comment elle pourra se permettre de garder la chaleur cet hiver pour gérer les symptômes liés à sa fibromyalgie et à son arthrite.

“Je pense que le gouvernement pense que nous devrions simplement mourir de faim ou mourir de froid”, a déclaré DeBurgo, qui a noté qu’elle n’avait jamais voté pour les conservateurs et ne s’identifiait à aucun parti politique.

Vine fait écho à ces préoccupations. “De toute évidence, nous sommes extrêmement inquiets à l’approche des mois les plus froids, car nous pensons que cela entraînera la mort d’un plus grand nombre de personnes âgées”, a-t-elle déclaré.

Près de 10 000 personnes sont mortes en Angleterre et au Pays de Galles en 2021 parce que leurs maisons étaient trop froides, selon le NHS.

Dans un communiqué la semaine dernière, les dirigeants du NHS ont mis en garde contre une “crise humanitaire” imminente si le gouvernement ne s’attaque pas aux coûts de l’énergie, affirmant que la précarité énergétique “conduira inévitablement à une demande supplémentaire importante sur des services déjà très fragiles” et pourrait augmenter. le nombre de décès annuels associés aux maisons froides.

Les hôpitaux britanniques sont déjà sur le point de céder sous la pression, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables aux lacunes dans les services, notamment les listes d’attente des hôpitaux à un niveau record et une pénurie de travailleurs.

En août, le pays a connu deux exemples de tels manquements. Une femme de 90 ans aurait attendu 40 heures pour une ambulance après être tombée chez elle à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Son fils, Stephen Syms, a posté sur Facebook qu’elle est tombée un dimanche soir et que l’ambulance est arrivée mardi après-midi, et que sa mère a ensuite attendu encore 20 heures pour être vue par un médecin à l’hôpital. “Le système est totalement cassé”, a-t-il déclaré à BBC Cornwall. CNN a contacté le Cornwall NHS Trust pour commentaires.

Et lors d’un autre incident à Cornwall, un homme de 87 ans a attendu dans un abri de fortune pendant 15 heures une ambulance après s’être cassé sept côtes et s’être fracturé le bassin, a déclaré sa fille à la BBC.

Pendant ce temps, la course à la direction des conservateurs a été largement dépourvue d’un débat vigoureux sur l’ampleur de la crise à laquelle sont confrontés les services de santé. Cependant, Truss a promis la semaine dernière qu’elle détournerait 13 milliards de livres sterling (environ 15,4 milliards de dollars) de financement pour couvrir un arriéré du NHS de près de 7 millions de personnes vers le secteur des soins sociaux pour adultes si elle était élue. Sunak a promis de s’attaquer aux listes d’attente du NHS et a déclaré le mois dernier qu’il introduirait des amendes pour les patients qui ont manqué les rendez-vous chez le médecin, une proposition rejetée par les responsables de la santé comme injuste et coûteuse à administrer.

La proposition de Truss d’ajouter plus de financement aux soins sociaux a été bien accueillie par beaucoup; Cependant, les experts avertissent qu’il s’agit d’une fausse dichotomie, car cet investissement est également très nécessaire dans le NHS.

Et tandis que la crise de l’énergie a attiré plus d’attention de la part des candidats conservateurs, en plus d’exclure un gel des prix sur les coûts de l’énergie, les plans de Truss et Sunak ne sont toujours pas clairs.

Truss a déclaré que les réductions d’impôts devraient être la principale réponse à la flambée des factures et a laissé entendre la semaine dernière que si elle était choisie, elle aiderait rapidement les retraités avec un forfait d’urgence sur le coût de la vie, sans fournir de détails. Sunak a déclaré qu’il trouverait jusqu’à 10 milliards de livres sterling (11,8 milliards de dollars) pour aider les personnes confrontées à des factures énergétiques croissantes.

Pendant ce temps, le gouvernement a annoncé que les ménages éligibles en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles recevront 400 £ (environ 473 $) répartis sur six paiements pour aider à faire face à l’augmentation des factures de carburant à partir d’octobre.

Mais de nombreux militants disent que ce n’est pas suffisant.

Dennis Reed, directeur du groupe de personnes âgées Silver Voices, a déclaré à CNN que certains des membres du Parti conservateur de son organisation avaient quitté le parti, notant une série de promesses non tenues.

En avril, le gouvernement conservateur a rompu une promesse électorale en suspendant pendant un an la formule dite du « triple verrouillage » – une mesure visant à garantir que les pensions de base de l’État augmentent de 2,5 %, du taux d’inflation ou de la croissance moyenne des revenus. , basé sur celui qui est le plus grand.

“Les gens sont furieux à ce sujet”, a déclaré Reed, ajoutant qu’après avoir travaillé pendant 50 ou 60 ans et payé des impôts, les gens s’attendent à pouvoir vivre leurs dernières années dans la dignité. “Mais ce n’est pas ce qui se passe maintenant.”

Le gouvernement s’est engagé à rétablir la garantie du triple verrouillage d’ici avril prochain, mais de nombreux retraités affirment que le mal est déjà fait.

“Nous avons peut-être des problèmes de mémoire à court (-terme) mais nos souvenirs à long terme sont forts et je pense que cela rejaillira sur les conservateurs – peu importe le moment”, a déclaré Reed.