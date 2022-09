Crise du coût de la vie au Royaume-Uni : comment obtenir le paiement de 650 £ du gouvernement

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé un nouveau programme de soutien d’une valeur de 15 milliards de livres sterling pour aider le pays à traverser la crise du coût de la vie.

Parmi eux, il y a un paiement unique de 650 £ pour huit millions de familles sur les prestations pour alléger la pression de l’augmentation des factures d’énergie.

La somme sera appliquée à ceux qui bénéficient du crédit universel, des crédits d’impôt, du crédit de pension et des prestations héritées à partir de juillet.

Les personnes éligibles n’auront pas besoin de postuler, mais recevront deux paiements directs – le premier en juillet et le second en automne – du ministère du Travail et des Pensions directement sur leurs comptes bancaires.

Des paiements uniques de 300 £ aux retraités et de 150 £ pour ceux qui reçoivent des prestations d’invalidité ont également été annoncés.

“Nous devons nous assurer que ceux pour qui la lutte est trop dure et pour ceux pour qui les risques sont trop grands, ils sont soutenus”, a déclaré M. Sunak à la Chambre des communes tout en dévoilant le nouveau programme de soutien.

Le chancelier s’est engagé à apporter son soutien à ceux de tout le pays en révisant son précédent prêt de 200 £ sur la facture énergétique qu’il avait annoncé en mars.

Il a maintenant été doublé à 400 £ et les ménages n’auront plus besoin de rembourser l’argent.

Coût de la vie : comment obtenir de l’aide La crise du coût de la vie a touché tous les coins du Royaume-Uni, poussant les familles au bord du gouffre avec la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. L’indépendant a demandé des experts pour expliquer de petites manières vous pouvez étirer votre argent, notamment en gérant vos dettes et en obtenant des articles gratuitement. Si vous avez besoin d’accéder à une banque alimentaire, trouver le site de votre mairie puis utilisez le site de l’autorité locale pour localiser votre centre le plus proche.

puis utilisez le site de l’autorité locale pour localiser votre centre le plus proche. La fiducie Trussell qui gère de nombreuses banques alimentaires, dispose d’un outil similaire.

qui gère de nombreuses banques alimentaires, dispose d’un outil similaire. Conseils aux citoyens offre une aide gratuite aux personnes dans le besoin. L’organisation peut vous aider à trouver des subventions ou des avantages, ou vous conseiller sur le loyer, l’endettement et la budgétisation.

offre une aide gratuite aux personnes dans le besoin. L’organisation peut vous aider à trouver des subventions ou des avantages, ou vous conseiller sur le loyer, l’endettement et la budgétisation. Si vous éprouvez des sentiments de détresse et d’isolement, ou si vous avez du mal à faire face, Les Samaritains vous offrent leur soutien ; vous pouvez parler à quelqu’un gratuitement par téléphone, en toute confidentialité, au 116 123 (Royaume-Uni et ROI), envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter le site Web de Samaritans pour trouver les coordonnées de la succursale la plus proche.

«Nous assumons notre responsabilité de fournir le plus d’aide possible aux personnes aux revenus les plus faibles. Je pense que c’est juste et je suis convaincu que la Chambre sera d’accord », a-t-il déclaré aux députés.

“Mais il y a beaucoup de familles qui n’ont pas besoin de soutien de l’État en temps normal, elles sont également confrontées à des moments difficiles. Est-il juste de les laisser sans support ? La réponse doit sûrement être non.

“Bien qu’il soit impossible pour le gouvernement de résoudre tous les problèmes, nous pouvons et allons alléger le fardeau en aidant l’ensemble du pays à traverser le pire de la crise.”