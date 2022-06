Crise du carburant au Sri Lanka: médecins et banquiers protestent contre une “situation impossible”

Des semaines de manifestations de rue contre des malheurs en cascade tels que des coupures de courant et des pénuries de nourriture et de médicaments ont entraîné un changement de gouvernement le mois dernier après que neuf personnes ont été tuées et environ 300 blessées lors de manifestations.

Laissé avec juste assez de carburant pour environ une semaine et de nouvelles expéditions dans au moins deux semaines, le gouvernement a limité mardi l’approvisionnement aux services essentiels, tels que les trains, les bus et le secteur de la santé, pendant deux semaines.

Le bureau du Premier ministre a déclaré dans un communiqué qu’une cargaison d’essence commandée par le gouvernement arriverait le 22 juillet, tandis que Lanka IOC, une unité d’Indian Oil Corporation, s’attend à une cargaison d’essence et de diesel vers le 13 juillet.

“Le gouvernement tente également de sécuriser les expéditions de carburant à une date rapprochée. Cependant, tant que celles-ci ne seront pas confirmées, les détails ne seront pas publiés”, indique le communiqué.

Les médecins, les infirmières et le personnel médical disent que bien qu’ils soient désignés travailleurs essentiels, ils ont du mal à trouver suffisamment de carburant pour se rendre au travail. “C’est une situation impossible, le gouvernement doit nous donner une solution”, a déclaré aux journalistes HM Mediwatta, secrétaire de l’un des plus grands syndicats d’infirmières du Sri Lanka, le All Island Nurses Union. La crise économique la plus grave de la nation sud-asiatique depuis l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1948 survient après que le COVID-19 a frappé l’économie dépendante du tourisme et réduit les envois de fonds des travailleurs étrangers. La hausse des prix du pétrole, les réductions d’impôts populistes et une interdiction de sept mois sur l’importation d’engrais chimiques l’année dernière qui a dévasté l’agriculture ont aggravé les problèmes. Le président Gotabaya Rajapaksa a déclaré que la Banque mondiale avait accepté de restructurer 17 projets qu’elle finance au Sri Lanka. Une aide similaire accordée précédemment avait été utilisée pour acheter du carburant et des médicaments. “Davantage d’aide de la Banque mondiale suivra après la finalisation des négociations avec le FMI”, a-t-il déclaré sur Twitter. Une équipe du Fonds monétaire international est à Colombo pour des pourparlers sur un plan de sauvetage pouvant atteindre 3 milliards de dollars. Le Sri Lanka espère parvenir à un accord au niveau du personnel d’ici jeudi, mais même ainsi, il est peu probable qu’il apporte des fonds immédiats. ‘Insupportable’ Une marche vers la maison du président par un syndicat de banquiers, d’enseignants et de travailleurs indépendants a été stoppée par la police anti-émeute qui avait dressé des barricades pour garder la zone. “Les choses sont devenues insupportables pour l’homme du commun”, a déclaré un responsable d’un syndicat d’enseignants. “Nous voulons que ce gouvernement rentre chez lui.” Plus de 100 membres du personnel médical de l’hôpital national de Colombo ont marché vers le bureau du Premier ministre pour demander au gouvernement d’assurer un approvisionnement en carburant et en médicaments. Les inspecteurs de la santé publique et d’autres travailleurs des services de santé sont également en grève mercredi et jeudi. L’île de 22 millions d’habitants a presque épuisé ses réserves de change utilisables pour importer des produits essentiels tels que la nourriture, les médicaments, l’essence et le diesel. Alors que la crise s’aggrave, de nombreuses personnes ont été arrêtées alors qu’elles tentaient de fuir le pays par bateau. Le gouvernement cherche également de l’aide à l’étranger, dans des pays du Moyen-Orient à la Russie. Mardi, dans le but de sécuriser le carburant, le ministre de l’Énergie et de l’Énergie, Kanchana Wijesekera, a rencontré le ministre d’État du Qatar chargé des affaires énergétiques et le directeur général de Qatar Energy. Il cherche également une ligne de crédit auprès d’un fonds de développement du Qatar. Un autre ministre sri-lankais se rendra en Russie ce week-end à la recherche de contrats énergétiques.