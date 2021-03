Plus de 360 ​​navires sont bloqués en Méditerranée au nord et en mer Rouge à l’autre extrémité – ainsi que dans des zones d’attente – depuis que le porte-conteneurs géant MV Ever Given a été coincé en diagonale mardi à travers la Suez, une bouée de sauvetage pour le commerce mondial. .

