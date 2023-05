Crise d’identité des Celtics, blessure de Jayson Tatum, gâche l’histoire à la fin de la saison

BOSTON – Après tout ce qu’ils ont fait pour en arriver là, les Celtics se sont soudainement fait tirer le tapis sous eux. Lors du premier jeu du match 7, Jayson Tatum s’est foulé la cheville en atterrissant sur le pied de Gabe Vincent, et n’était tout simplement plus le même.

Vincent glissait sur le sol et n’était qu’à une fraction de seconde de manquer Tatum. La marge entre l’histoire et la défaite était de la largeur d’un orteil.

Les Celtics sont habitués à cela. Juste avant le début de la journée des médias à l’automne, Ime Udoka a été suspendu et Joe Mazzulla a été placé à la tête d’une équipe prête à tout gagner. Ils ont surfé sur les vagues d’incohérence tout au long de l’année, puis ont traversé une tempête torrentielle lors des séries éliminatoires pour avoir une chance d’être la première équipe de l’histoire de la NBA à revenir après avoir perdu 0-3.

Mais avec Tatum une coquille de lui-même, comme il l’a dit, tout s’est lentement effondré alors qu’ils ont raté leurs 12 premiers trois points de la nuit et n’ont jamais pu tout à fait combler l’écart sur le Heat en vivant pleinement leur identité. La saison des Celtics est terminée, laissant l’histoire sur l’autel avec un effondrement de 103-84 dans le match 7 à domicile car ils n’ont pas pu tenir le coup pendant 48 minutes dans les circonstances les plus difficiles.

« C’est un modèle qui se produit avec nous. Nous allons devoir faire une introspection là-bas parce que certaines choses doivent changer à cet égard », a déclaré Al Horford. « Nous avons eu une belle opportunité et nous avons échoué. »

La blessure à la jambe de Tatum au début du match a clairement sapé une grande partie de son explosivité tandis que Jaylen Brown n’a jamais pu trouver un rythme attaquant l’aide défensive de Miami. La multitude de revirements de dribbles et de mauvais choix de tir de Brown a continué à couper le souffle des voiles de Boston, en plus de la stagnation complète à tous les niveaux contre la défense à haute pression de Miami.

Brown semblait parfois soigner son poignet gauche dans cette série et cette main l’a trahi lors de mouvements de dribble tout au long de la nuit. Mais il en a été de même pour ses décisions de s’arrêter pour des 3 mal avisés plutôt que de faire confiance à un système offensif qui semblait aller nulle part.

C’était l’énigme à laquelle cette équipe était toujours confrontée lorsqu’elle ne pouvait pas sortir en transition des arrêts ou enterrer un 3 pour sauver sa vie. Quel est leur plan B ?

« Ouais, juste un match terrible quand mon équipe avait le plus besoin de moi », a déclaré Brown. «Comme, JT s’est blessé à la cheville, premier jeu du match, et vous pouviez le voir comme un gonflement sur lui. Il ne pouvait pas bouger là-bas. C’était dur pour lui. Mon équipe s’est tournée vers moi pour faire des jeux et j’ai raté, j’ai échoué. C’est dur. Je donne du crédit à Miami, mais juste un travail terrible.

JIMMY VOLE ET SLAM.

MIAMI SUR UNE COURSE DE 7-0. Accédez à TNT ou au 4Q de l’ECF Game 7 🍿 pic.twitter.com/GVANHgXTXn – NBA (@NBA) 30 mai 2023

Rob Williams souffrait d’une maladie depuis lundi matin, selon une source de la ligue, tandis que Brogdon – qui a confirmé L’Athlétisme signalent qu’il pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour son tendon partiellement déchiré dans son bras – était clairement trop blessé pour jouer. Les Celtics menaient 9-6 lorsque Brogdon a pris la parole au milieu du premier quart, puis avaient perdu 27-12 au moment où il est sorti près de sept minutes plus tard.

Le monde pouvait voir Brogdon lutter même pour passer le ballon, mais Mazzulla a tenu bon trop longtemps alors que les Celtics s’enfonçaient dans un trou dont ils ne pouvaient pas sortir. Mais ils se sont mis là au début de cette série. Les Celtics empruntent toujours le chemin le plus difficile vers la victoire et ont finalement rencontré leur match contre une équipe qui se bat avec détermination et connectivité plus que quiconque au basket-ball.

« Le trou dans lequel on se met, c’est dur. Personne n’est sorti de ce trou », a déclaré Brogdon à propos d’essayer de revenir après avoir perdu 0-3. « C’était la même chose ce soir. Nous ne pouvions pas sortir du trou que nous avions créé. Je pensais que nous avions montré à quel point nous étions résilients, à quel point nous étions une bonne équipe, en nous en sortant partiellement. Mais vous ne pouvez pas le finir chez vous ? C’est super décevant.

Ils se sont retrouvés là faute d’une identité claire. Lorsqu’ils étaient menés 0-3, les joueurs de l’alignement ont commencé à insister sur l’absence d’une carte de visite défensive qui avait défini cette équipe pendant des années. Ils ont dit que la défense remportait les championnats, que le tir allait et venait mais que vous pouviez toujours contrôler un match en obtenant des arrêts. Ensuite, tout est arrivé à un point critique dans le match 7.

«Nous allons juste là-bas et mettons notre défense en premier. Pas vraiment inquiet pour les coups. Faire ou rater, la défense est la clé », a déclaré Marcus Smart. «Parce que même si vous manquez des tirs, votre défense peut vous faire gagner beaucoup de temps. Souvent, notre défense a été notre kryptonite lorsque nous ne faisions pas de tirs.

Ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe lorsque le ballon quitte leurs mains. Smart et Derrick White, qui se sont assis ensemble sur le podium pour leur entretien de sortie, étaient généralement les seuls à atteindre leurs 3. Brown a tiré 7 pour 43 (16,2%) du plus profond de cette série tandis que Tatum était de 11 pour 47 (23,4%).

C’est tout simplement intenable de la part de deux superstars et c’est pourquoi la défense des Celtics devait être constamment d’élite pour que cette équipe ait une chance.

« C’était un match, que nous fassions ou non des tirs si nous avions des arrêts, nous pouvions rester dans ce match », a déclaré Brogdon. « Ce n’est pas une équipe qui va marquer 120 points. Ce n’est pas une équipe qui va sortir en transition et vous battre de cette façon. Ils vont ralentir le jeu et jouer dans le demi-terrain. Donc, si nous pouvons obtenir des arrêts, c’est un jeu dans lequel nous pouvons rester, même si nous ne faisons pas de tirs. Mais le fait est que nous n’avons pas été arrêtés. Cela a finalement été notre mort.

Comme l’a dit Tatum, l’attaque fluctue, mais la défense peut toujours se maintenir.

Le problème est que cette équipe a laissé ses luttes d’un côté se nourrir les unes des autres. Boston veut jouer à un rythme élevé et lancer des transitions 3, ce qui s’inscrit naturellement dans les principes modernes de la NBA. Les Celtics parlent tout du mouvement du ballon et du mouvement des joueurs, ayant une attaque fluide fondée sur la confiance.

Mais quand Horford obtenait le ballon sur le court terme tout au long du match 7, l’espacement autour de lui jouait à cache-cache derrière la défense de Miami. L’attaque est tout en lecture et en réaction, mais cela rend difficile de maintenir la créativité dans des environnements à haute pression et de créer le genre d’actions stimulantes sur lesquelles l’attaque de Miami se développe.

Il n’y a parfois pas de sens de l’orientation – ce qui n’est pas un concept nouveau pour cette équipe – et cela conduit à des tirs plus durs et à d’autres fractures.

« Lorsque nous ne jouons pas bien offensivement et que les tirs ne tombent pas, je pense que nous perdons confiance », a déclaré Brogdon. « Je pense que c’est comme ça que le jeu fonctionne. Mais je pense que nous perdons confiance et ça se voit, et puis nous avons plus de pannes en défense parce que nous ne faisons pas de tirs parce que nous avons arrêté de déplacer le ballon.

Lorsque Mazzulla est sorti après la défaite, il avait peu d’intérêt à se plonger dans ce qui venait de se passer. Il répondait aux questions en une ou deux phrases brèves, répondant même à la question de savoir si les Celtics dépendaient trop du tir à 3 points pour la énième fois cette saison avec un simple « Non ».

Au fur et à mesure que sa conférence de presse se poursuivait, beaucoup de choses ont été attribuées à cela qui a mal tourné, et « C’est tout. » De nombreux entraîneurs profitent de ces moments pour expliquer en détail leurs joueurs et pourquoi leurs plans les mieux conçus ont été déjoués, mais il a dit qu’ils étaient durs et ensemble toute la saison, et maintenant ils n’ont plus qu’à apprendre. Brown était au moins prêt à exprimer ses émotions et à montrer au monde pourquoi la réflexion en ce moment est une telle lutte.

« Je veux dire, nous avons échoué. Il est difficile de tirer quoi que ce soit d’autre de cela, de cette situation », a déclaré Brown. «Mais cela a été une bénédiction de jouer au basket jusqu’à présent, à un match de la finale. Ça pique incroyablement et c’est même difficile d’être ici et d’en parler.

C’est généralement le moment pour un entraîneur d’établir sa maîtrise de la situation et d’inspirer confiance, mais Mazzulla a hésité. Mais comme l’a dit Horford, voir la forêt à travers les arbres et avoir les réponses à ce qui s’est mal passé peut être un défi dans des moments comme celui-ci.

« Nous avons échoué. Nous avons échoué parce que nous voulions gagner un championnat », a déclaré Horford. « C’était notre objectif. Mais malgré cela, je suis très fier de ce groupe car il n’y a jamais eu d’excuse. Nous avons traversé des hauts et des bas, mais nous avons tenu bon. Donc, en ce moment, j’ai l’impression que nous voulons des solutions et parfois vous devez prendre du recul et regarder le travail et cela ne va tout simplement pas se produire en ce moment dans le feu de l’action.

Comme la saison dernière, ils ont rencontré une équipe avec une identité cohérente et la combativité et le talent de Boston n’ont pas suffi. Mais le contexte de leur échec intervient au vu de la blessure de leur meilleur joueur en début de soirée. Le fil du rasoir entre les champions et les échecs se résumait à la semelle des baskets de Gabe Vincent.

Auraient-ils gagné ce match et remporté le titre si Tatum était en bonne santé ? Qui sait.

Mais Tatum était là et aurait pu avoir plus d’impact si cette équipe pouvait creuser dans son identité et trouver l’intensité défensive et la créativité offensive qui l’ont ramenée d’entre les morts la semaine dernière.

Au lieu de cela, ils ressemblaient à une équipe perdue lorsque les tirs ne tombaient pas.

« Tout ce que je peux dire, c’est rendre hommage au groupe que nous avions cette saison. Rendons hommage à notre équipe d’entraîneurs que nous avions cette saison », a déclaré Brown. «Nous avons eu beaucoup de hauts et de bas, nous avons eu beaucoup de choses qui se passaient en interne, etc. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour revenir de 3-0 et nous sommes arrivés à cette position. Et nous avons échoué.

(Photo de Jayson Tatum après s’être tordu la cheville pendant le premier quart du match 7 : Matt Stone / MediaNews Group / Boston Herald via Getty Images)