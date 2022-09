Crise des surdoses en Colombie-Britannique : la province approche du record de décès

Des dizaines d’autres Britanno-Colombiens sont morts de substances toxiques en août, selon les dernières données sur les surdoses de la province, ce qui porte le nombre total de décès signalés au cours des huit premiers mois de l’année à un niveau record.

Un rapport du BC Coroners Service, publié mercredi, a révélé que 169 personnes sont mortes de surdoses présumées en août. Cela représente en moyenne environ 5,5 décès par jour.

Les chiffres d’août, qui sont susceptibles de changer à mesure que d’autres enquêtes sont menées, marquent une diminution de 12% des décès par rapport au mois précédent et une diminution de 14% par rapport à août 2021.

Jusqu’à présent cette année, 1 468 décès dus à des drogues toxiques ont été signalés au coroner provincial. Le record des huit premiers mois de l’année – rapporté en 2021 – n’est qu’un de plus à 1 469.

«Le marché des drogues illicites continue de poser d’immenses risques pour les gens de notre province», a déclaré Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

« Les habitants des communautés de toute la Colombie-Britannique continuent de perdre des amis, des membres de leur famille et des collègues à cause de la toxicité sans précédent de l’approvisionnement non réglementé en médicaments. J’offre mes sincères condoléances à tous ceux qui pleurent la perte d’un être cher.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, a déclaré que la province « offre des solutions novatrices de réduction des méfaits ».

« Nous sommes également la seule province au Canada à décriminaliser les personnes qui consomment des drogues, afin que nous puissions éliminer la stigmatisation et la honte associées à la consommation de substances. Nous convenons que la dépendance est un problème de santé, pas un problème criminel”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les données préliminaires de la province montrent que le plus grand nombre de décès jusqu’à présent cette année a été signalé dans les régions sanitaires les plus peuplées de la province : Fraser et Vancouver Coastal Health. Ensemble, ces deux régions représentent 59 % des décès par surdose en Colombie-Britannique en 2022.

Cependant, Northern Health connaît le taux le plus élevé de décès par surdose avec 52 décès pour 100 000 habitants. En comparaison, le taux est de 48 pour 100 000 à Vancouver Coastal Health.

Les autres autorités sanitaires ne sont pas non plus à l’abri de la crise. Au cours du week-end à Kelowna, qui fait partie de l’Interior Health Authority, cinq personnes sont mortes d’une surdose en neuf heures.

Après avoir annoncé ces décès, la police locale a conseillé aux toxicomanes de se rendre dans des sites de consommation supervisée, d’éviter de consommer seuls, de tester leurs drogues et d’emporter avec eux la naloxone, une drogue d’inversion de surdose.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.