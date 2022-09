Crise des réfugiés vénézuéliens proche de l’ampleur de l’Ukraine mais pas d’aide, selon un groupe

Commentez cette histoire Commentaire

L’exode du Venezuela a augmenté au point que son nombre de réfugiés est désormais proche de celui de ceux déplacés par le conflit en Ukraine – mais la crise européenne a attiré de manière disproportionnée plus de soutien financier, selon un groupe de défense. La crise des réfugiés vénézuéliens est depuis des années l’une des plus importantes au monde, mais a récemment explosé, avec plus de 6,8 millions de réfugiés et de migrants quittant le pays depuis 2015 pour éviter le chaos politique et l’effondrement économique, selon une estimation du 5 août de R4V, une agence inter-agences. plate-forme dirigée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations. Le nombre de réfugiés d’Ukraine était de plus de 7 millions de personnes au 30 août, selon les données du HCR.

Mais alors que le nombre de personnes déplacées est similaire, le soutien financier pour elles a été disparate, a déclaré le groupe de défense Refugees International, notant que le plan régional vénézuélien de réponse aux migrants de 1,79 milliard de dollars était financé à moins de 14 % au 1er septembre. le plan d’intervention régional de 1,85 milliard de dollars pour l’Ukraine était financé à 62 % au 25 août.

L’ampleur « stupéfiante et qui donne à réfléchir » de la fuite du Venezuela « met en évidence la profondeur de cette crise et l’énorme manque d’attention par rapport à une crise avec des chiffres similaires, comme l’Ukraine ou la Syrie », Rachel Schmidtke, avocate principale pour l’Amérique latine chez Refugees International , a déclaré dans un e-mail.

“Les pays d’Amérique latine ont un besoin urgent de financement pour garantir que les Vénézuéliens puissent accéder au travail et à la protection” dans la région, ainsi qu’à un transit sûr, a déclaré Schmidtke.

Schmidtke a également noté que le nombre de réfugiés vénézuéliens avait dépassé celui des réfugiés qui ont quitté la Syrie, soit environ 5,6 millions, selon le HCR.

Au début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, la couverture médiatique de la crise a été critiquée comme inégale par rapport aux atrocités similaires infligées aux personnes de couleur. Un invité de la BBC a noté que « des Européens aux yeux bleus et aux cheveux blonds ont été tués », et une chronique du journal britannique Telegraph a déclaré à propos des Ukrainiens : « Ils nous ressemblent tellement. C’est ce qui le rend si choquant. La guerre n’est plus quelque chose visité sur les populations appauvries et éloignées. Cela peut arriver à n’importe qui.”

Pourtant, la crise des réfugiés en Ukraine – qui comprend également des millions de personnes déplacées à l’intérieur des frontières du pays – a été marquée par une violence intense et des accusations de crimes de guerre, notamment des frappes aériennes et des meurtres torturés. L’exode du Venezuela a dans de nombreux cas été poussé par des forces moins explicites, quoique toujours catastrophiques.

La plupart des personnes qui ont quitté le Venezuela ont fui vers d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et la crise des migrants a remodelé les villes et les villages à travers les Amériques. Plus des trois quarts de la population vénézuélienne vivent avec moins de 1,90 dollar par jour, la référence en matière d’extrême pauvreté, selon une étude publiée par l’Université catholique Andrés Bello en septembre 2021.

Bien que le flux de réfugiés semble avoir ralenti lorsque le gouvernement autoritaire du pays a adopté des réformes économiques et que certains Vénézuéliens sont rentrés chez eux pendant la pandémie de coronavirus, il a repris. Au moins 753 000 Vénézuéliens sont partis depuis novembre, a rapporté la semaine dernière l’Associated Press, citant des données des pays accueillant les réfugiés.

« Contrairement à d’autres crises de déplacement forcé dans le monde, qui sont le résultat de conflits armés, dans le cas du Venezuela, de multiples facteurs – notamment l’insécurité et la violence, le manque d’accès à la nourriture, aux médicaments et aux services essentiels, ainsi que la perte de revenus, aggravé par l’impact de la pandémie de covid-19 – continue de figurer dans la décision des Vénézuéliens de partir », a déclaré le porte-parole du HCR, William Spindler, dans un e-mail.

Spindler a déclaré que le nombre estimé de réfugiés vénézuéliens reflète “l’ampleur du soutien international nécessaire dans la région”.

Des milliers de migrants vénézuéliens ont traversé la frontière américaine depuis le Mexique, où les Vénézuéliens peuvent entrer sans visa touristique. Les États-Unis ne reconnaissent pas la présidence de Nicolás Maduro, dont le parti au pouvoir a revendiqué la victoire aux élections de novembre entachées par le taux de participation le plus bas depuis des décennies, ce qui a entravé la capacité des autorités à renvoyer les migrants.

Pendant des mois, des migrants – dont beaucoup du Venezuela – ont été envoyés en bus du Texas et de l’Arizona à Washington et New York. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), a déclaré que le transport de migrants hors du Texas était un reproche aux politiques d’immigration du président Biden. La Maison Blanche l’a ridiculisé comme un coup politique utilisant des migrants vulnérables comme accessoires.

Un bus transportant 35 migrants vénézuéliens a quitté El Paso, en direction de New York, le 23 août, selon un rapport de la publication d’information locale El Paso Matters. Le bus a été affrété par le bureau de gestion des urgences d’El Paso, qui a déclaré à la publication que New York était “la destination préférée de ceux qui n’ont aucun moyen de voyager”.

En mars 2021, l’administration Biden a déclaré les réfugiés vénézuéliens éligibles au statut de protection temporaire (TPS), qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis et ouvre la voie à la citoyenneté américaine. Dans une déclaration à l’époque, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que “les conditions de vie au Venezuela révèlent un pays en ébullition, incapable de protéger ses propres citoyens”. En juillet, la désignation TPS a été prolongée jusqu’en mars 2024.

Spindler a déclaré que cette année a vu une augmentation du nombre de Vénézuéliens rentrant chez eux, mais aussi de “voyages terrestres risqués” vers le sud, vers des pays comme le Chili, et vers le nord, “à travers le Darien Gap notoirement dangereux qui sépare la Colombie et le Panama”.

Il a déclaré que le sous-financement dans les Amériques affectait la capacité du HCR à servir les réfugiés et les migrants vénézuéliens.