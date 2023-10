Crise des otages en Israël : le Hamas demande la libération des prisonniers palestiniens et qualifie les captifs non israéliens d’« invités »

Des hommes armés du Hamas ont pris de nombreux otages après avoir saccagé les communautés et les bases militaires du sud d’Israël, tuant plus de 1 300 personnes. L’armée israélienne affirme que le groupe détient 199 otages à Gaza. Le Hamas affirme en avoir entre 200 et 250.

En 1976, les forces israéliennes ont libéré les otages détenus par des militants palestiniens à bord d’un avion détourné vers l’aéroport d’Entebbe en Ouganda.

Plus récemment, en 2004, le groupe chiite libanais Hezbollah a libéré l’homme d’affaires israélien et ancien colonel de l’armée Elhanan Tannenbaum ainsi que les corps de trois soldats israéliens dans le cadre d’un échange qui a permis la libération de près de 450 prisonniers par Israël.

Les Israéliens offrent leurs propres ressources pour que leurs proches soient rapatriés chez eux par le Hamas

Deux ans plus tard, en 2006, l’enlèvement du soldat israélien Gilad Shalit par des militants palestiniens déclenche cinq mois d’opérations militaires à Gaza. Il a été libéré cinq ans plus tard lors d’un échange controversé contre environ 1 000 prisonniers de sécurité palestiniens.

Ce type d’échange – qui à l’époque avait été critiqué par certains Israéliens comme étant trop déséquilibré – semble être une affaire impossible avec des dizaines de personnes actuellement détenues.

Israël, qui a bombardé Gaza avec des frappes qui ont tué des centaines de Palestiniens, a déclaré qu’il agirait pour libérer les otages tout en éliminant le Hamas.

Le Hamas a déclaré qu’il exécuterait des otages en réponse aux frappes israéliennes contre des civils.

On pense que parmi les captifs figurent des ressortissants de pays tels que la Thaïlande et l’Allemagne. D’autres pays ont signalé la disparition de leurs citoyens.

Des Israéliens ayant la double nationalité dans des pays comme les États-Unis auraient également été kidnappés.

Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a déclaré dans un message vidéo que le Hamas compte « un groupe de détenus de différentes nationalités, ce sont nos invités et nous cherchons à les protéger ».

Il a ajouté : « Nous libérerons les détenus de différentes nationalités lorsque les circonstances sur le terrain le permettront ». Il n’a pas précisé.

Un autre haut responsable du Hamas, Moussa Abu Marzouk, a déclaré lundi que « les prisonniers étrangers ne peuvent pas être libérés en raison de la poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza ».

Lundi soir, le Hamas a publié une vidéo montrant une déclaration de l’un des captifs, une Franco-Israélienne, capturée lors de l’attaque de la semaine dernière.

Dans les images, la femme, dont le bras blessé est montré soigné par un travailleur médical non identifié, s’identifie comme étant Mia Schem, 21 ans, et demande à être rendue à sa famille le plus rapidement possible.

Une représentante de la famille, qui faisait partie d’un groupe de familles françaises qui ont appelé la semaine dernière le président Emmanuel Macron à les aider à libérer leurs proches disparus, a confirmé son identité à Reuters.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré dimanche, lors d’une visite en Israël, que 19 citoyens français auraient été tués et 13 autres portés disparus lors de l’attaque du 7 octobre.

L’armée israélienne a publié un communiqué affirmant qu’elle était en contact permanent avec la famille de Schem et condamnant le Hamas comme une « organisation terroriste meurtrière ». Il a déclaré qu’il utilisait « toutes les mesures de renseignement et opérationnelles » pour le retour des captifs.

« Dans la vidéo, le Hamas tente de se présenter comme une organisation humanitaire, alors qu’il est responsable du meurtre et de l’enlèvement de bébés, de femmes, d’enfants et de personnes âgées », a-t-il déclaré.

Le gouvernement israélien a fait appel à Gal Hirsch, un ancien général impliqué dans un scandale de corruption, pour coordonner la crise des otages.

Un négociateur du FBI est également sur place, parmi lesquels plusieurs citoyens américains sont détenus par le Hamas.

Reportages supplémentaires de Bloomberg et de l’Agence France-Presse