Crise des migrants : les démocrates aux prises avec les migrants tournent leur colère contre Biden

Les manifestants, inquiets du fait que les migrants privent les résidents du Massachusetts sans abri des lits dans les refuges, ont organisé des manifestations et perturbé les assemblées municipales à Cape Cod, une région plus rouge dans l’état bleu profond. Les membres du Nationalist Social Club, ou NSC-131, un groupe néo-nazi basé en Nouvelle-Angleterre, ont manifesté devant des hôtels et un dortoir universitaire loger les migrants.

« Je considère vraiment qu’une grande partie de cette réaction est politiquement opportuniste », a déclaré dans une interview le sénateur démocrate Julian Cyr, un allié de Healey qui représente le Cap et les îles voisines. « Il y a un peu ce sentiment de ‘pas dans mon jardin’. Je pense que c’est un sentiment minoritaire.

Healey a déclaré l’état d’urgence, obtenu 2 millions de dollars de financement de la FEMA et activé jusqu’à 250 membres de la Garde nationale pour aider dans les hôtels et motels servant de refuges, tout en « suppliant » l’administration Biden de plus d’argent pour les services et des permis de travail accélérés pour migrants.

Même si la décision de Biden d’étendre les protections juridiques et les permis de travail aux Vénézuéliens a offert au président un sursis politique temporaire, les effets sont limités dans le Massachusetts, où l’État affirme que les Vénézuéliens ne représentent qu’un faible pourcentage des familles bénéficiant du système d’hébergement d’urgence. Healey demande à l’administration Biden d’accélérer également les autorisations de travail pour les Haïtiens qui représentent une part plus importante des nouveaux arrivants dans le Massachusetts.

« Nous avons continué à appeler et à appeler le gouvernement fédéral et le Congrès à agir », a déclaré Healey aux journalistes à la State House quelques jours avant que l’administration Biden n’annonce l’aide aux Vénézuéliens. « Et c’est parce que l’aide n’est pas venue que nous nous retrouvons dans cette situation. »

Le Massachusetts, comme la ville de New York, est tenu de fournir un abri d’urgence aux familles éligibles en vertu de la loi de l’État sur le « droit au logement ». Mais cela conduit certaines régions à simplement transférer les migrants vers d’autres juridictions s’il n’y a pas de refuges disponibles.

Les petites villes de New York font face à un afflux de migrants envoyés par Adams, qui a par le passé transporté des demandeurs d’asile en Floride, au Texas et même jusqu’en Chine. Au printemps dernier, il a transporté en bus plus d’une douzaine de migrants de New York à Newburgh, une ville d’environ 30 000 habitants située à environ une heure au nord le long du fleuve Hudson, dans le cadre d’un effort plus large visant à déplacer environ 1 600 demandeurs d’asile vers les banlieues.

Cela a créé une dynamique délicate, avec des États rouges comme le Texas envoyant des migrants vers la ville de New York, qui à son tour envoie des migrants vers de petites municipalités, souvent dirigées par le GOP.