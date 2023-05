Crise des migrants à New York : une femme transforme sa maison en refuge pour les demandeurs d’asile d’Amérique du Sud

Hanna Wolfe savait qu’elle souffrirait du mauvais syndrome du nid vide lorsque son fils quitterait la maison. Elle a envisagé de devenir famille d’accueil. Au lieu de cela, elle a ouvert sa maison – et son cœur – à deux jeunes demandeurs d’asile venus aux États-Unis à la recherche de sécurité et d’opportunités.

Tout a commencé il y a six mois lorsque Wolfe a commencé à faire du bénévolat avec Team TLC NYC, une organisation locale qui fournit un soutien aux migrants et aux demandeurs d’asile à New York.

Hannah Wolfe a ouvert sa maison de New York aux migrants d’Amérique du Sud Crédit: Date limite SBS Depuis le printemps dernier, plus de 50 000 migrants sont arrivés à New York, la plupart en provenance d’Amérique latine. C’est la seule grande ville des États-Unis obligée par la loi d’abriter quiconque le demande. Le système d’abris a rapidement été submergé et la ville a eu recours à des tentes, des hôtels et des immeubles de bureaux comme hébergement d’urgence pour les nouveaux arrivants. Pourtant, il n’y a pas assez de logements temporaires pour tous ceux qui en ont besoin.

« Ils sortent des bus et ils se font simplement jeter dans les rues méchantes sans direction, rien », a déclaré Wolfe à Dateline. « Certaines des personnes qui se sont retrouvées ici avaient été refoulées de trois refuges. L’un des membres de l’équipe avec qui je travaille les a trouvés en train de pleurer et de geler dans la rue sans vêtements appropriés.

Un jour, un membre de l’équipe de Team TLC lui a demandé si elle pouvait accueillir quelqu’un pour une nuit ou deux.

« Au plus haut, il y a environ deux mois, nous étions neuf à vivre ici », dit-elle. « Il y avait quelqu’un sur le canapé, puis il y avait trois ou quatre personnes qui dormaient dans la chambre de mon fils, toutes entassées sur le lit. Et puis il y avait deux autres personnes dans mon bureau.

Depuis l’année dernière, Wolfe vit avec Raulimar, 29 ans, du Venezuela, et Kevin, 20 ans, à la voix douce, de l’Équateur.

Pour se rendre aux États-Unis, Raulimar a traversé le Darién Gap, un chemin terrestre de 100 km de long entre la Colombie et le Panama qui traverse les montagnes, la jungle de la forêt tropicale et les marécages et est considéré comme l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Incapable d’offrir un passage sûr à ses trois enfants, elle a dû les laisser à ses parents.

« Évidemment, j’ai migré pour mes enfants », dit-elle. « Maintenant, c’est à mon tour de me battre. Il n’y a rien d’autre à faire que de les manquer et de travailler pour être bientôt avec eux.

Kevin, 20 ans, dit qu’il est venu aux États-Unis à cause de la crise dans son pays d’origine, l’Équateur, et pour aider sa mère et ses jeunes frères et sœurs. Crédit: Date limite SBS Kevin dit qu’il est venu aux États-Unis à cause de la crise dans son pays – l’Équateur a connu une augmentation des crimes violents et des protestations contre la hausse du coût de la vie – et pour aider sa mère, qui l’a élevé seul avec ses deux jeunes frères et sœurs.

Les deux demandent l’asile, mais ils rejoindront une file d’attente avec plus de 180 000 dossiers en attente.

« J’ai encore des gens qui me demandent : ‘Avez-vous besoin de chaussettes ? Avez-vous besoin d’une casserole? Je suis comme, ‘Non’ », dit Wolfe.

« C’est [US]15 000 $ (22 300 $) par personne pour un avocat. D’où viendra cet argent? Les avocats sont réservés depuis des années. Et sans représentation, personne n’obtiendra ses papiers. L’autre [challenge] trouve du travail. Ils sont séparés de leurs familles. Ils veulent faire venir leurs enfants, leur partenaire, leur mère et cela prend des papiers et de l’argent.

Elle est déterminée à aider Raulimar et Kevin.

« Je ferais n’importe quoi pour eux de la même manière que je ferais n’importe quoi pour mon fils », dit-elle. « Je les aime vraiment, et c’est maintenant leur maison. Ils peuvent rester ici pour toujours. On se croirait en famille, définitivement.