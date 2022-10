Crise des médecins de famille en Colombie-Britannique : nouveau modèle de paiement à venir

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un nouveau modèle de paiement pour les médecins de famille qui, espèrent les responsables, aidera à résoudre certains des problèmes d’attraction et de rétention des médecins dans la province.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que le nouveau modèle sera présenté comme une alternative facultative pour les médecins de famille, qui sont désormais largement rémunérés en fonction du nombre de services fournis, et seront disponibles à partir de février.

L’alternative s’éloigne de ce système de “rémunération à l’acte” et verra les médecins payés en fonction du temps qu’ils passent avec les patients, du nombre de visites de patients, du nombre de patients dans leur pratique et de la complexité médicale de ces patients, ont déclaré les responsables.

“Cela donnerait aux médecins de famille une option de paiement plus équitable, une option qui reconnaîtrait mieux leur valeur dans la prestation de soins primaires”, a déclaré Dix lors d’une conférence de presse lundi matin. “Et surtout, cela les aidera à maintenir leur autonomie commerciale, en leur donnant plus de flexibilité pour créer le type de pratique qui fonctionne pour eux – et surtout, pour leurs patients.”

Un médecin à temps plein recevra environ 385 000 $ par année en vertu du nouveau modèle, contre 250 000 $ actuellement, selon la province.

Le nouveau modèle de paiement a été élaboré en partenariat avec Doctors of BC et est mis en œuvre dans le cadre d’une entente-cadre provisoire de trois ans avec les médecins, qui s’accompagne d’une augmentation des coûts différentiels totaux de 708 millions de dollars d’ici la fin de la troisième année.

Cette entente-cadre doit être ratifiée par les médecins avant de pouvoir entrer en vigueur.

En plus des augmentations de salaire, le gouvernement a déclaré que l’accord couvrira également les disparités de revenus et les nouvelles primes horaires pour les services après les heures normales de travail.

On estime que jusqu’à un million de Britanno-Colombiens n’ont pas accès à un fournisseur de soins primaires, et qu’un autre million attend des soins spécialisés.

Les médecins ont attribué la pénurie, en grande partie, au modèle de paiement « à l’acte », qu’ils ont qualifié d’obsolète.

Les médecins de la Colombie-Britannique doivent également trouver et louer leur propre espace, embaucher leur propre personnel et se procurer leur propre équipement, ce qui signifie qu’ils passent des heures à gérer leur entreprise au lieu de pratiquer.

Pour les patients, ce modèle peut signifier moins de temps avec les médecins et moins de rendez-vous disponibles, car il limite le temps pendant lequel leurs médecins sont disponibles pour pratiquer et incite à voir un plus grand nombre de patients plutôt que de fournir des soins complets.

En plus des centaines de milliers de personnes qui n’ont pas accès à des soins réguliers, la crise a entraîné une pression accrue sur les centres 911, les ambulances et les hôpitaux déjà en difficulté et en sous-effectif.

En août, le ministère a annoncé un financement provisoire de 118 millions de dollars pour les fournisseurs de soins primaires – les médecins admissibles recevant en moyenne 25 000 $ chacun afin de maintenir leurs pratiques en activité pendant la négociation du nouveau modèle de paiement.



Avec des fichiers de Lisa Steacy de CTV News Vancouver et de La Presse canadienne