Crise d’électricité au Royaume-Uni : certains ménages ont demandé d’éteindre les lave-vaisselle et les machines à laver

Le réseau britannique demande à certains ménages britanniques de réduire leur consommation d’énergie lundi alors qu’une chute de l’énergie éolienne et des températures glaciales à travers le pays testent sa capacité à garder les lumières allumées.

National Grid semble prêt à utiliser la mesure d’urgence pour la première fois pour aider à atténuer une pénurie d’approvisionnement. À partir de 17h00, les clients de Centrica, EON et Octopus Energy qui se sont inscrits au programme seront priés de ne pas utiliser de lave-vaisselle ou de lave-linge pendant une période de pointe de deux heures.

“Nos prévisions montrent que les marges d’approvisionnement en électricité devraient être plus serrées que la normale lundi soir”, a déclaré le gestionnaire du système. “Ce sont des mesures de précaution pour maintenir le tampon de capacité de réserve.”

L’outil de réduction de la demande était auparavant en mode test, mais il est désormais opérationnel si nécessaire. L’opérateur du réseau avait précédemment demandé à trois centrales électriques au charbon de réserve de se préparer à produire lundi soir, mais les a ensuite suspendues. Les prix aux heures de pointe sont au plus haut depuis le 21 décembre.

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

Les mesures rappellent brutalement que la crise de l’électricité en Europe est loin d’être terminée et soulignent le danger de la réduction constante du tampon de génération du Royaume-Uni. Cela rend également le pays plus dépendant des importations en provenance de France, qui est aux prises avec sa propre crise nucléaire et ne peut plus exporter autant qu’avant.

Le gouvernement subit des pressions pour déployer des mesures d’efficacité énergétique telles que l’isolation pour aider les ménages à économiser de l’argent et de l’énergie. Le parc immobilier particulièrement perméable de la Grande-Bretagne signifie que lorsque les prix de l’énergie augmenteront, les clients ressentiront le pincement de l’augmentation des factures. Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt a promis 6 milliards de livres sterling (127 milliards de rands) pour isoler les maisons et moderniser les chaudières dans son budget l’année dernière. Cependant, les ministres ont essayé plusieurs programmes d’efficacité énergétique au cours de la dernière décennie qui n’ont pas abouti à un déploiement massif.

Maxar Technologies prévoit que Londres sera aussi froide que moins 2 ° C lundi, et les températures inférieures à zéro font grimper la demande. La consommation devrait culminer lundi soir à 44,7 gigawatts, contre 42,2 gigawatts dimanche, selon les données du réseau.

Les ménages sont invités à réduire la demande à partir de 17h00 jusqu’à 336 mégawatts. Le programme National Grid se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mars, mais on espère que son succès encouragera les fournisseurs d’énergie à continuer d’offrir aux clients des économies pour réduire leur consommation aux heures de pointe. Réduire la demande est un moyen d’équilibrer le réseau sans avoir besoin d’une nouvelle capacité de centrale électrique.