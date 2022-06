Crise de surdose : le fabricant accepte un règlement

La Colombie-Britannique affirme qu’un règlement proposé de 150 millions de dollars avec Purdue Pharma Canada a été conclu pour le recouvrement des coûts des soins de santé liés à la vente et à la commercialisation d’analgésiques à base d’opioïdes.

Le procureur général David Eby affirme qu’il s’agit du plus important règlement d’une réclamation gouvernementale de frais de soins de santé dans l’histoire du Canada.

La province a lancé un recours collectif en 2018 au nom de tous les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de recouvrer les coûts des soins de santé pour la «conduite fautive des fabricants, des distributeurs d’opioïdes et de leurs consultants».



Ceci est une nouvelle en développement et sera mis à jour