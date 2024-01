Crise de Stormont : le DUP se réunira pour décider du partage du pouvoir

Les dirigeants du Parti unioniste démocratique (DUP) doivent se réunir aujourd’hui pour décider s’ils soutiennent ou non un accord visant à revenir au partage du pouvoir à Stormont.

Le DUP est le deuxième parti de l’Assemblée, mais il bloque le fonctionnement de l’Assemblée et de l’exécutif depuis février 2022.

Une proposition finale devrait leur être soumise et c’était le moment du « oui ou non », a déclaré une source du DUP à BBC NI.

Le développement a été révélé pour la première fois par The Nolan Show de BBC NI.

Le gouvernement d’Irlande du Nord s’est effondré après le retrait du DUP pour protester contre les contrôles commerciaux post-Brexit entre la région et la Grande-Bretagne.

Mais le DUP a déclaré que cela n’allait pas assez loin et que le parti était en pourparlers avec le gouvernement pour obtenir de nouveaux changements.

L’accord étant en grande partie conclu depuis longtemps, les négociations les plus difficiles auxquelles Sir Jeffrey sera confronté seront d’essayer de convaincre tous les membres de son parti de le soutenir.

Nous savons qu’il existe des factions au sein du parti et certains membres importants du conseil d’administration qui n’aiment pas l’accord et n’hésitent pas à le dire haut et fort publiquement.