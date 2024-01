Crise de Stormont : la réunion du DUP n’a pas été décisive – Sir Jeffrey Donaldson

il y a 2 heures

“Ils devront expliquer s’ils sont prêts à sortir de leur anonymat, quelle est leur véritable motivation, mais je suis très clair : rien de tout cela ne m’effraie ou ne me dérange. Je me concentre sur le travail que je dois faire. faire.”

“Aucun accord n’a été trouvé dans nos négociations avec le gouvernement et il reste un certain nombre de questions importantes qui doivent être réglées si nous voulons voir une assemblée et un exécutif rétablis”, a-t-il déclaré.