Crise de réplication : la psychologie et la science disposent d’un nouveau moyen de détecter les mauvaises recherches

Depuis plus d’une décennie, les scientifiques sont aux prises avec la réalisation alarmante que de nombreuses découvertes publiées – dans des domaines allant de la psychologie à la biologie du cancer – peuvent en fait être fausses. Ou du moins, nous ne savons pas s’ils ont raison, parce qu’ils ne tiennent tout simplement pas le coup lorsque d’autres scientifiques répètent les mêmes expériences, un processus connu sous le nom de réplication.

Dans une tentative de 2015 de reproduire 100 études de psychologie provenant de revues de haut niveau, seules 39 d’entre elles se sont reproduites. Et en 2018, un effort pour répéter des études influentes a révélé que 14 sur 28 – seulement la moitié – se sont reproduites. Une autre tentative a révélé que seulement 13 des 21 sciences sociales résultats tirés des revues La science et La nature pourrait être reproduit.

C’est ce qu’on appelle la « crise de réplication », et c’est dévastateur. La capacité de répéter une expérience et d’obtenir des résultats cohérents est le fondement de la science. Si des expériences importantes ne trouvaient pas vraiment ce qu’elles prétendaient, cela pourrait conduire à des traitements douteux et à une perte de confiance dans la science plus largement. Les scientifiques ont donc fait beaucoup de bricolage pour essayer de résoudre cette crise. Ils ont mis au point des pratiques de « science ouverte » qui aident quelque peu – comme la préinscription, où un scientifique annonce comment elle mènera son étude avant de la faire réellement – ​​et les revues se sont améliorées pour retirer les mauvais articles. Pourtant, les meilleures revues publient encore des articles de mauvaise qualité, et d’autres chercheurs les citent et s’en inspirent.

C’est là qu’intervient le projet Transparent Replications.

Le projet, lancé la semaine dernière par l’association à but non lucratif Clearer Thinking, a un objectif simple : reproduire toute étude psychologique publiée dans La science ou La nature (tant que ce n’est pas trop cher ou techniquement difficile). L’idée est qu’à partir de maintenant, avant que les chercheurs ne soumettent leurs articles à une revue prestigieuse, ils sauront que leurs travaux feront l’objet de tentatives de réplication, et qu’ils devront s’inquiéter de la validité de leurs résultats. Idéalement, cela déplacera leurs incitations vers la production de recherches plus solides en premier lieu, au lieu de simplement accumuler une autre publication dans l’espoir d’obtenir un mandat.

Spencer Greenberg, le fondateur de Clearer Thinking, m’a dit que son équipe s’attaquait aux articles de psychologie pour commencer parce que c’est leur spécialité, bien qu’il espère que ce même modèle sera ensuite étendu à d’autres domaines. Je lui ai parlé des répliques que le projet a menées jusqu’à présent, si les chercheurs d’origine étaient utiles ou défensifs, et pourquoi il espère que ce projet finira par devenir obsolète. Une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.

Sigal Samuel

Cela fait plus d’une décennie que les scientifiques parlent de crise de réplication. Il y a eu toute cette introspection et ce débat. Avez-vous l’impression que tout cela a conduit à de meilleures publications scientifiques ? La mauvaise science est-elle toujours publiée très souvent dans les meilleures revues ?

Spencer Greenberg

Il y a donc eu tout ce réveil pour avoir de meilleures pratiques et une science ouverte. Et je pense qu’il y a beaucoup plus de prise de conscience sur la façon dont cela semble se produire. Cela commence à se répercuter sur le travail des gens. Vous voyez certainement plus de préinscription. Mais nous parlons d’un domaine entier, il faut donc du temps pour être adopté. Il y a encore beaucoup mieux à faire.

Sigal Samuel

Pensez-vous que ces types de réformes – préinscription et science plus ouverte – sont en principe suffisantes pour résoudre le problème, et qu’elles n’ont tout simplement pas encore eu le temps de se répercuter pleinement sur le terrain? Ou pensez-vous que le domaine a besoin de quelque chose de fondamentalement différent ?

Spencer Greenberg

C’est certainement très utile, mais aussi pas suffisant. Selon moi, lorsque vous faites de la recherche en tant que scientifique, vous prenez des centaines de micro-décisions dans le processus de recherche, n’est-ce pas ? Donc, si vous êtes psychologue, vous réfléchissez aux questions à poser aux participants, à la manière de les formuler et à l’ordre dans lequel les mettre, etc. Et si vous avez une orientation vers la recherche de la vérité au cours de ce processus, où vous vous demandez constamment : « Quelle est la meilleure façon de faire cela pour arriver à la vérité ? alors je pense que vous aurez tendance à produire de bonnes recherches. Alors que si vous avez d’autres motivations, comme “Qu’est-ce qui fera une trouvaille cool?” ou “Qu’est-ce qui sera publié?” alors je pense que vous prendrez des décisions sous-optimales.

Et donc l’une des choses que font ces bonnes pratiques comme la science ouverte est qu’elles aident à créer un meilleur alignement entre la recherche de la vérité et ce que fait le chercheur. Mais ils ne sont pas parfaits. Il y a tellement de façons dont vous pouvez être désaligné.

Sigal Samuel

D’accord, alors en pensant aux différents efforts qui ont été déployés pour résoudre les problèmes de réplication, comme la préinscription, qu’est-ce qui vous fait espérer que votre effort réussira là où d’autres auraient pu échouer ?

Spencer Greenberg

Notre projet est vraiment très différent. Avec les projets précédents, ce qu’ils ont fait, c’est revenir en arrière et regarder des papiers et essayer de les reproduire. Cela nous a donné beaucoup d’informations – par exemple, ma meilleure estimation de toutes ces grandes études de réplication antérieures est que dans les meilleures revues, environ 40% des articles ne se répliquent pas.

Mais le problème avec ces études, c’est qu’elles ne modifient pas les incitations à l’avenir. Ce qui différencie vraiment le projet Transparent Replications, c’est que nous essayons de changer les incitations tournées vers l’avenir en disant : chaque fois qu’un nouvel article sur la psychologie ou le comportement sort en La nature et La science, tant qu’ils respectent nos contraintes techniques et monétaires, nous les reproduirons. Alors imaginez que vous soumettez votre article et que vous vous dites : « Oh, attendez une minute, je vais être reproduit si cela est publié ! » Cela fait en fait une très grande différence. À l’heure actuelle, la probabilité d’être reproduit est si faible que vous l’ignorez simplement.

Sigal Samuel

Parlez-moi de la chronologie ici. Combien de temps après la publication d’un article publieriez-vous vos résultats de réplication ? Et est-ce assez rapide pour changer la structure des incitations ?

Spencer Greenberg

Notre objectif serait de tout faire en 8 à 10 semaines. Nous voulons que ce soit assez rapide pour éviter que des éléments ne se retrouvent dans la littérature de recherche qui pourraient ne pas s’avérer vrais. Pensez au nombre d’idées qui ont maintenant été partagées dans la littérature que d’autres personnes citent et s’appuient sur qui ne sont pas correctes !

Nous avons vu des exemples de cela, comme avec l’épuisement de l’ego [the theory that when a task requires a lot of mental energy, it depletes our store of willpower]. Des centaines d’articles ont été écrits à ce sujet, et pourtant, il y a maintenant des doutes quant à savoir si c’est vraiment légitime. C’est juste une incroyable perte de temps, d’énergie et de ressources. Donc, si nous pouvons dire : “Ce nouveau document est sorti, mais attendez, il ne se reproduit pas !” nous pouvons éviter de construire dessus.

Sigal Samuel

Exécuter des réplications en 8 à 10 semaines, c’est rapide. Cela ressemble à beaucoup de travail. Quelle est la taille de l’équipe que vous avez pour vous aider ?

Spencer Greenberg

Ma collègue Amanda Metskas est la directrice du projet, puis nous avons quelques autres personnes qui nous aident. Nous ne sommes que quatre en ce moment. Mais je dois dire que nous avons passé des années à acquérir l’expérience nécessaire pour mener des études rapides. Nous construisons en fait une technologie autour des études, comme cette plateforme qui recrute des personnes pour des études dans 100 pays. Donc, si vous avez besoin de personnes déprimées en Allemagne ou de personnes ayant des problèmes de sommeil aux États-Unis ou autre, la plate-forme vous aide à trouver cela. C’est donc en quelque sorte notre pain et notre beurre.

Une autre chose extrêmement importante est que nos réplications doivent être extrêmement précises, donc nous les exécutons toujours par l’équipe de recherche d’origine. Nous voulons vraiment nous assurer que c’est une réplique fidèle de ce qu’ils ont fait. Nous dirons donc : “Hé, votre article va être reproduit, voici la reproduction exacte qui va être faite, regardez nos documents.” Je pense que toutes les équipes nous ont répondu et ont fait des commentaires mineurs. Et après avoir rédigé le rapport, nous l’envoyons à l’équipe de recherche et leur demandons s’ils voient des erreurs. Nous leur donnons la chance de répondre.

Mais si pour une raison quelconque, ils ne nous répondent pas, nous allons quand même lancer la réplication !

Sigal Samuel

Jusqu’à présent, vous avez fait trois réplications, qui obtiennent de bons résultats en matière de transparence et de clarté. Deux d’entre eux ont obtenu un bon score de réplicabilité, mais un n’a pratiquement pas réussi à se répliquer. Je suis curieux, surtout pour celui-là, avez-vous eu une réaction négative ? Les chercheurs ont-ils été sur la défensive ? Comment s’est passé le processus sur le plan humain ?

Spencer Greenberg

Nous sommes vraiment reconnaissants parce que toutes les équipes de recherche ont communiqué avec nous, ce qui est génial. Cela nous aide vraiment à faire un meilleur travail. Mais je ne sais pas comment cette équipe de recherche va réagir. Nous n’avons rien entendu depuis que nous leur avons envoyé la version finale.

Sigal Samuel

En gros, selon vous, quelles devraient être les conséquences d’une mauvaise recherche ? Devrait-il y avoir des conséquences autres que la fréquence à laquelle il sera cité par d’autres scientifiques ?

Spencer Greenberg

Non. Le fait de ne pas reproduire ne devrait pas être considéré comme une mise en accusation de l’équipe de recherche. Chaque chercheur verra parfois son travail échouer à se répliquer. Comme, même si vous êtes le parfait chercheur. Je pense donc vraiment que la façon de l’interpréter n’est pas : « Cette équipe de recherche est mauvaise », mais : « Nous devrions moins croire ce résultat.

Dans un monde idéal, il ne serait tout simplement pas publié ! Parce que ce qui devrait arriver, c’est que les revues fassent ce que nous faisons. Les revues — comme La nature et La science – devrait dire, eh bien, nous allons reproduire un certain pourcentage des journaux.

Ce serait incroyable. Cela changerait tout. Et puis on pourrait arrêter de faire ça !

Sigal Samuel

Vous venez de mettre le doigt sur exactement ce que je voulais vous demander, c’est-à-dire… cela me semble un peu ridicule qu’un groupe comme le vôtre doive sortir, collecter des fonds, faire tout ce travail. Est-ce que ce sont les revues qui font ça ? Est-ce que ce devrait être le NIH ou la NSF qui sélectionnent au hasard les études qu’ils financent pour les suivis de réplication ? Je veux dire, juste faire cela dans le cadre du coût du processus de base de la science – à qui devrait-il appartenir en fait ?

Spencer Greenberg

Je pense que ce serait incroyable si les revues le faisaient. Cela aurait beaucoup de sens car ils s’engagent déjà à un niveau profond. Il pourrait aussi s’agir du bailleur de fonds, même s’il n’est peut-être pas aussi bien placé pour le faire, puisque c’est moins dans sa timonerie.

Mais je dirais que le fait d’être indépendant du milieu universitaire nous place dans une position unique pour pouvoir le faire. Parce que si vous allez faire un tas de répliques, si vous êtes un universitaire, quel est le résultat de cela ? Vous devez en tirer un papier, car c’est ainsi que vous faites avancer votre carrière – c’est la devise. Mais les meilleures revues n’ont pas tendance à publier des répliques. De plus, certains de ces articles proviennent de personnes de haut niveau dans le domaine. Si vous ne parvenez pas à les reproduire, eh bien, vous pourriez vous inquiéter : cela va-t-il leur faire penser du mal de vous ? Cela aura-t-il des répercussions sur votre carrière?

Sigal Samuel

Pouvez-vous dire un mot sur votre modèle de financement à l’avenir ? Selon vous, d’où viendra le financement pour cela à long terme?

Spencer Greenberg

Nous avons créé un Patreon parce que certaines personnes pourraient simplement vouloir soutenir cette entreprise scientifique. Nous allons également très probablement nous rendre dans des fondations, en particulier celles qui s’intéressent à la méta-science, et voir si elles pourraient être intéressées à donner. Nous voulons que ce soit un projet indéfini, jusqu’à ce que d’autres qui devraient le faire prennent le relais. Et puis nous pouvons arrêter de faire notre travail, ce qui serait génial.