Tôt mercredi matin, un camion-citerne d’oxygène est arrivé à l’hôpital GTB de Delhi, où plus de 500 patients ont besoin de gaz médical dans le cadre de leur traitement. La livraison a eu lieu moins d’une heure avant que l’installation ne soit censée manquer de ce qui restait de son stock.

«Nous avions tous presque perdu espoir. Nous courions contre la montre, » un médecin résident a déclaré à India Today, sous couvert d’anonymat.

Nous priions honnêtement Dieu pour qu’un miracle se produise. Lorsque nous avons vu le camion-citerne à oxygène arriver dans nos locaux, tout le personnel était en larmes.

La situation dangereuse n’était pas ponctuelle. De nombreux hôpitaux de la capitale indienne manquent d’oxygène, à quelques heures de vol pour toucher le fond. La ville est sous-approvisionnée, selon le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, ayant reçu moins de la moitié de ce dont elle avait besoin les deux premiers jours de cette semaine. Dimanche dernier, le ministre en chef Arvind Kejriwal annoncé que la situation d’oxygène était une urgence.

Les gens des médias posent des questions sur l’oxygène fourni à Delhi. 240 Mt et 365 Mt d’oxygène fournis à Delhi le lundi et mardi contre un besoin de 700 mt par jour. La position des stocks dans la plupart des hôpitaux ne dépasse pas 10 à 12 heures. Chaque jour, nous avons besoin de 700 tonnes d’oxygène. – Satyendar Jain (@SatyendarJain) 20 avril 2021

La pénurie s’est produite au milieu d’un pic d’infections à Covid-19 dans la ville de 20 millions d’habitants. Mardi, Delhi a enregistré 28 395 nouveaux cas, la plus forte augmentation depuis le début de la pandémie. Il y a plus de 85 000 cas de Covid-19 actifs.

Une forte augmentation similaire des cas de Covid-19 et une ruée consécutive pour sécuriser l’approvisionnement en oxygène ont été signalées dans d’autres États indiens, notamment le Maharashtra, le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh. Le gouvernement central a d’abord répondu à la crise en demandant aux États de « Maintenir la demande [for oxygen] sous contrôle » et arrêtez le gaspillage.

«La gestion de la demande est aussi importante que la gestion de l’offre. Il incombe aux gouvernements des États de contenir la propagation de Covid et ils doivent s’acquitter de cette responsabilité ». Piyush Goyal, le ministre de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique mentionné le dimanche.

Alors que la crise se poursuivait, le Premier ministre Narendra Modi a prononcé un discours télévisé mardi soir, affirmant que son cabinet, les gouvernements des États et le secteur privé travaillaient ensemble pour le résoudre. Il a suggéré que les États pourraient imposer des verrouillages pour freiner l’infection comme dernière option.

La demande d’approvisionnement en oxygène a augmenté dans le monde l’année dernière en raison de la pandémie, et l’Inde a été l’un des pays qui se sont précipités pour y faire face. Entre avril 2020 et janvier 2021, il a exporté plus de 9000 tonnes métriques à travers le monde, gagnant près de 1,2 million de dollars. La somme est presque deux fois plus élevée que ce que valait l’exportation d’oxygène vers l’Inde au cours de l’ensemble de l’exercice 2019-2020, selon les données du ministère du Commerce.

La crise actuelle est due à des goulots d’étranglement dans la distribution plutôt qu’à un manque de capacités de production ou de stocks. Pour l’atténuer, le pays détourne les livraisons d’industries comme la sidérurgie, essayant de mettre en place un transport sûr par chemin de fer et prenant d’autres mesures.

