Crise de l’électricité en Afrique du Sud : Quatre mois complets de coupures de courant alimentant les crimes violents | Nouvelles du monde

L’Afrique du Sud est en proie à une crise de l’électricité.

Cette année seulement, les heures de coupures de courant à travers le pays équivalent à quatre mois complets.

Selon l’application qui surveille les coupures d’électricité, EskomSePush, c’est 200 % pire que toute autre année.

Le service public d’électricité, Eskom, accuse une flotte vieillissante de centrales au charbon qui tombent constamment en panne.

Ces stations génèrent un peu plus de la moitié de leur capacité, car la demande d’électricité dépasse constamment l’offre.

On s’attend à ce que les pénuries s’aggravent à mesure que des unités majeures, comme la centrale nucléaire de Koeberg, sont mises hors service pour maintenance.

Eskom a prévenu Sud-Africains s’attendre à des périodes prolongées de coupures de courant dans un avenir prévisible et met actuellement en œuvre ses niveaux les plus élevés de “délestage” – laissant les résidents sans électricité pendant au moins cinq heures par jour.

Image:

Une vue générale de la centrale électrique au charbon de Medupi d’Eskom est vue près de Lephalale



Les taux de criminalité les plus élevés dans le centre-ville

Dans un pays où les taux de criminalité dans les centres-villes sont parmi les plus élevés au monde, les coupures de courant nocturnes ont nui à la sécurité publique.

“Il fait noir et nous avons plus de vols qui se produisent, plus de cambriolages qui se produisent.

“Nous avons plus de plaintes qui arrivent. Il y a tellement de chômage en ce moment, que c’est juste chaotique.

“N’importe qui ferait n’importe quoi pour n’importe quoi. C’est vraiment très difficile de le garder en sécurité.

Image:

Des voitures circulent au-dessus d’une intersection contrôlée par des feux de circulation lors d’une panne de courant à Johannesburg. Photo : AP



“Alors maintenant, le délestage entre en jeu et c’est tout d’un coup 50% plus difficile”, explique Happy Raphela, un patrouilleur communautaire à Alexandra – l’un des cantons les plus dangereux de Johannesburg.

Ici, la communauté s’est réunie pour patrouiller, pour maintenir les niveaux de criminalité bas.

Armés uniquement de torches et de talkies-walkies, ils vont rue par rue pour répondre aux plaintes des habitants.

“Notre gouvernement ne se soucie que de nos votes, mais quand il s’agit de coupures d’électricité, ils s’en fichent parce qu’ils ne vivent que dans leur banlieue.

“Je sais que certains d’entre eux subissent ces coupures de courant mais leurs maisons sont bien sécurisées, ils ont des gardes de sécurité.

“Ici, nous n’avons pas d’agents de sécurité, nous n’avons que nous-mêmes”, explique Lefa Buthelezi, un autre patrouilleur.

Lire la suite:

Les énergies renouvelables compensent la hausse mondiale de l’utilisation des combustibles fossiles

“Le début de la fin pour les énergies fossiles”

Image:

Un restaurant utilise des bougies en raison des coupures de courant régulières d’Eskom, le service public d’électricité en difficulté d’Afrique du Sud



Même les lampadaires ne restent pas allumés

Les générateurs et les systèmes d’alarme alimentés par batterie ont assuré la sécurité des habitants des zones les plus riches.

Mais à Alexandra, les agressions et les vols sont fréquents aux heures sombres des coupures d’électricité. Même les lampadaires ne restent pas allumés lorsque le courant est coupé.

Zothile Ncala a vécu à Alexandra toute sa vie. La mère de trois enfants, âgée de 34 ans, a été agressée alors qu’elle rentrait chez elle un soir lors de coupures de courant.

Elle s’est fait voler son téléphone et lui a donné des coups de pied dans le ventre de sa femme enceinte.

Cliquez pour vous abonner au Sky News ClimateCast partout où vous obtenez vos podcasts

“Ce type, il est venu à l’arrière, l’autre il marchait devant moi.

“J’avais l’impression d’avoir perdu mon bébé. Mais j’ai dû être forte pour sauver mon enfant, puis c’est là que j’ai survécu.

“Nous prions pour tout ce qui se passe dans ce pays”, déclare Zothile.

Mais l’espoir s’estompe à mesure que les coupes budgétaires s’aggravent et que les communautés subissent le poids des inégalités économiques.