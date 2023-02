Crise de l’électricité en Afrique du Sud : l’état de catastrophe déclaré par le président Cyril Ramaphosa | Nouvelles du monde

L’état de catastrophe a été déclaré en Afrique du Sud alors que le pays est aux prises avec une grave crise de l’électricité.

Président Cyrille Ramaphosa a annoncé la mesure d’urgence, qui prendra effet immédiatement, lors d’un discours sur l’état de la nation jeudi.

“Des circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. La crise énergétique est une menace existentielle pour notre économie et notre tissu social”, a déclaré M. Ramaphosa.

Cela vient alors que les gens dans Afrique du Sud font face à des coupures de courant pouvant aller jusqu’à huit heures par jour, les usines et les entreprises étant également touchées.

La compagnie d’électricité du pays, Eskom, est incapable de produire suffisamment d’électricité en raison des fréquentes pannes de ses centrales au charbon vieillissantes.

Image:

Une centrale électrique au charbon d’Eskom



Ces centrales génèrent un peu plus de la moitié de leur capacité, la demande d’électricité dépassant constamment l’offre.

Eskom a prévenu Sud-Africains s’attendre à de longues périodes de coupures d’électricité et a mis en place une politique de coupures de courant qu’elle appelle “délestage”.

En savoir plus:

Comment les coupures de courant programmées en Afrique du Sud mettent des vies en danger

L’Afrique du Sud avait auparavant instauré l’état de catastrophe pour faire face à la COVID 19 pandémie en 2020 et à la suite des inondations meurtrières qui ont tué plus de 400 personnes l’année dernière.

Selon M. Ramaphosa, la déclaration permettra à son gouvernement d’exempter les services essentiels tels que les hôpitaux et les usines de traitement de l’eau des pannes d’électricité.

Image:

Un restaurant utilise des bougies en raison de la crise de l’électricité en Afrique du Sud



Cela permettra également au gouvernement d’acheter de l’électricité supplémentaire aux pays voisins en cas d’urgence et leur permettra de rendre les générateurs diesel et les panneaux solaires plus largement disponibles, a déclaré M. Ramaphosa.

Parallèlement à l’annonce de l’état de catastrophe, M. Ramaphosa a annoncé qu’il nommerait un ministre de l’électricité, dont le seul objectif serait de faire face à la crise.