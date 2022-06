Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JOHANNESBURG – Les militants de Gqeberha ont depuis longtemps mis en garde contre le «jour zéro» – le moment où les robinets de cette ville côtière sud-africaine se tariront. Des années de grave sécheresse et de mauvaise gestion municipale ont rapproché Gqeberha de plus en plus de cette réalité. Maintenant, le jour zéro est presque arrivé.

Depuis 2015, Gqeberha, anciennement connue sous le nom de Port Elizabeth, est en proie à une historique la sécheresse. Mais la ville estime qu’elle perd également environ un tiers de son approvisionnement en eau pour fuites dans sa tuyauterie, et a un arriéré d’environ 3000 fuites non réparées, selon Luvuyo Bangazi, porte-parole du comité de crise des opérations conjointes de la municipalité.

Nelson Mandela Bay est gouverné par un volatil gouvernement de coalition et les nominations municipales liées à l’eau ont changé à plusieurs reprises au cours des dernières années. L’année dernière, le Trésor national sud-africain a qualifié la ville de « dysfonctionnelle », avec plus d’un milliard de dollars en « dépenses irrégulières » entre 2018 et 2020, et des responsables de la ville ont été impliqués dans plusieurs événements très médiatisés cas de greffe au cours des dernières années.