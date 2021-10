Crise de l’approvisionnement en carburant : pourquoi l’Europe manque-t-elle de chauffeurs routiers et quelle est la gravité de la crise ? | Nouvelles du Royaume-Uni

Selon le cabinet de conseil Transport Intelligence, quelque 400 000 chauffeurs routiers supplémentaires sont nécessaires pour combler un manque à gagner en Europe.

Les mêmes estimations suggèrent que la Pologne a besoin d’au moins 120 000 conducteurs, tandis que l’Allemagne et la France manquent également de plus de 40 000 chacune.

L’industrie estime que le Royaume-Uni a besoin de 100 000 chauffeurs pour atténuer en partie les pressions de la chaîne d’approvisionnement qui ont vu les gens faire la queue aux stations-service dans tout le pays cette semaine.

Une analyse de Sky News suggère que les pénuries au Royaume-Uni sont aggravées par l’une des plus fortes baisses d’effectifs de chauffeurs de camion en Europe.

Près de 50 000 conducteurs de poids lourds – un sur sept – ont quitté la route au Royaume-Uni depuis 2016, tandis que la Roumanie a ajouté autant de conducteurs au cours de la même période.

La France et l’Allemagne ont également enregistré une réduction du nombre de conducteurs de poids lourds, mais le pourcentage de baisse a été inférieur à celui du Royaume-Uni.

En Pologne, malgré une augmentation du nombre de conducteurs de poids lourds au cours des cinq dernières années, il en faut davantage.

Sarah Smith, directrice générale de Transport Intelligence, a déclaré : « Neuf pour cent de chauffeurs en plus en Pologne, c’est une bonne augmentation, mais la demande de chauffeurs a augmenté beaucoup plus rapidement que cela.

« Les chauffeurs polonais entreprennent de nombreuses routes internationales et gèrent la demande intérieure croissante. Les besoins des transporteurs en chauffeurs ont fait augmenter la demande de sa croissance intérieure ainsi que la croissance du volume international – c’est beaucoup de demande à suivre. »

Le gouvernement britannique a introduit de nouvelles mesures pour remédier à la pénurie, notamment la formation de nouveaux conducteurs de poids lourds dans des « camps d’entraînement de compétences » gratuits et des cours locaux.

Mais le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré que l’industrie devra également augmenter les salaires pour rendre le travail plus attrayant pour les jeunes.

M. Shapps a déclaré: « Nous agissons maintenant, mais les industries doivent également jouer leur rôle en veillant à ce que les conditions de travail continuent de s’améliorer et que les augmentations de salaire méritées soient maintenues afin que les entreprises conservent de nouveaux chauffeurs. »

«Le Brexit fait partie de la solution» à la pénurie de chauffeurs de poids lourds



Environ un tiers des transporteurs à travers l’Europe ont déclaré qu’ils proposaient des augmentations de salaire régulières pour retenir les chauffeurs, selon une enquête de Transport Intelligence.

Le rapport indique que les entreprises reconnaissent que les bas salaires sont un facteur majeur pour garder les gens hors de l’industrie du camionnage.

En outre, l’âge moyen d’un conducteur de poids lourd est de 55 ans, tandis que moins de 1% des conducteurs ont moins de 25 ans, selon la Road Haulage Association.

Rod McKenzie de la RHA a déclaré : « Nous avons une population vieillissante de chauffeurs routiers, donc nous avons plus de chauffeurs routiers qui quittent la profession parce qu’ils veulent prendre leur retraite.

« Nous avons plus de chauffeurs qui partent que de rejoindre, donc au fil des semaines, il y a quelque chose de nouveau dans la chaîne d’approvisionnement qui craque et s’effondre. »

