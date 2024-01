Crise de la mer Rouge : les États-Unis lancent une quatrième série de frappes contre les Houthis au Yémen | Moyen-Orient et Afrique du Nord

L’armée américaine a tiré une nouvelle vague de frappes de missiles contre des sites contrôlés par les Houthis, marquant la quatrième fois en une semaine qu’elle cible directement le groupe au Yémen.

Les frappes ont été lancées depuis la mer Rouge, touchant plus d’une douzaine de sites – ont déclaré les responsables à l’agence de presse AP – et sont intervenues après qu’un drone lancé depuis des zones contrôlées par les Houthis a frappé un navire américain dans le golfe d’Aden.

L’agence de presse Saba, contrôlée par les Houthis, a déclaré que les zones ciblées étaient Hodeidah, Taiz, Dhamar, al Bayda et Saada. Le groupe de médias a affirmé que des avions britanniques étaient également impliqués dans les frappes, mais le Guardian n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations.

L’armée américaine a déclaré que ses forces avaient mené des frappes sur 14 missiles Houthis chargés pour être tirés depuis le Yémen et qu’ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région.

Depuis novembre, les attaques des milices Houthis soutenues par l’Iran contre des navires dans la région ont ralenti le commerce entre l’Asie et l’Europe et alarmé les grandes puissances. Les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

L’attaque de mercredi contre des navires de la mer Rouge a vu un drone lancé par les Houthis s’écraser sur le vraquier Genco Picardie, provoquant un incendie qui a été rapidement éteint, selon l’organisation britannique Maritime Trade Operations. Le navire et son équipage seraient en sécurité et se dirigeraient vers leur prochain port d’escale.

L’attaque était un reproche clair à l’administration Biden pour son annonce plus tôt mercredi de la réaffectation des Houthis à sa liste de « terroristes mondiaux spécialement désignés ».

Les responsables de Washington ont déclaré qu’ils prévoiraient des sanctions financières contre les Houthis afin de minimiser les dommages causés aux 32 millions d’habitants du Yémen.

Malgré les sanctions et les frappes militaires – y compris une opération à grande échelle menée vendredi dernier par les forces américaines et britanniques qui ont touché plus de 60 cibles à travers le Yémen – les Houthis poursuivent leur campagne de harcèlement des navires dans la mer Rouge.

Mercredi, le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a déclaré que les États-Unis continueraient à mener des actions militaires pour empêcher de nouvelles attaques.

« Ils exploitent cette situation pour mener des attaques contre des navires et des navires de plus de 50 pays… à travers le monde. Nous allons donc continuer à travailler avec nos partenaires de la région pour prévenir ces attaques ou les dissuader à l’avenir », a déclaré Ryder.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré à Bloomberg : « Je pense que nous devons examiner tous les outils dont nous disposons… De toute évidence, nous avons utilisé des sanctions contre un certain nombre de personnes en Iran et nous devons examiner comment nous pouvons le faire. peut intensifier cela si ce comportement persiste.

Les dirigeants houthis ont déclaré que leurs attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge prendraient fin dès que « l’agression israélienne » à Gaza cesserait, et ont averti qu’ils considéreraient toute sanction de la Grande-Bretagne ou des États-Unis comme une déclaration de guerre.

De plus en plus de compagnies maritimes ont déclaré qu’elles ne prendraient pas le risque d’emprunter la route de la mer Rouge jusqu’à ce que la crise soit apaisée.

Dans une déclaration commune mardi soir, 26 organisations yéménites et internationales, dont Save the Children et le Conseil norvégien pour les réfugiés, ont exprimé leur « profonde préoccupation quant aux impacts humanitaires de la récente escalade militaire au Yémen et dans la mer Rouge ».

Le groupe a déclaré que les organisations humanitaires « ont déjà commencé à ressentir l’impact de la menace sécuritaire en mer Rouge, car la perturbation du commerce entraîne une hausse des prix et entraîne des retards dans les expéditions de biens vitaux ».

Le groupe a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’« une nouvelle escalade puisse forcer davantage d’organisations à cesser leurs opérations dans les zones témoins des hostilités ».

Plus de 75 % des Yéménites dépendent de l’aide pour vivre, dans un contexte de grave crise économique provoquée par la guerre, l’effondrement de la monnaie et les restrictions imposées sur les importations et le commerce avec les pays étrangers.

Le statut des Houthis en tant que terroristes mondiaux spécialement désignés a été retiré en février 2021 par l’administration Biden, qui cherchait à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen.

Un responsable américain a déclaré que la nouvelle désignation entrerait en vigueur dans 30 jours afin de laisser le temps d’établir de solides exemptions humanitaires afin que les mesures ciblent les Houthis et non le peuple du Yémen.

Le responsable a déclaré : « Le peuple du Yémen ne devrait pas payer le prix des actions des Houthis. »

Les États-Unis souhaitent que tout groupe ou organisation financière, y compris ceux situés en dehors des États-Unis, puisse faire l’objet de sanctions ou d’amendes américaines s’il était prouvé qu’ils entreprenaient sciemment des affaires avec les Houthis.

Le responsable a ajouté que la désignation de terroriste spécial pourrait être levée si les attaques contre les navires commerciaux prenaient fin. Ils ont insisté sur le fait que cette désignation n’avait pas pour but de faire échouer le processus de paix mené par l’ONU, qui nécessite des pourparlers entre les Houthis et le gouvernement de coalition reconnu par l’ONU à Aden. Mais les analystes juridiques suggèrent que des inhibitions pourraient être imposées aux pourparlers de paix.