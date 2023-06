Crise de la boxe olympique : le plus grand combat dans ce sport est la bataille pour le maintenir aux Jeux olympiques | Nouvelles de boxe

Le plus grand combat de la boxe en ce moment est la bataille pour sauver la place de ce sport aux Jeux Olympiques.

Ce n’est pas tout à fait pour le compte, pour l’instant, mais la boxe olympique, sans une intervention dramatique, semble être sur le déclin.

Dans l’état actuel des choses, Paris 2024 devrait être les derniers Jeux Olympiques à présenter la boxe. Le sport a été exclu du programme des Jeux de Los Angeles en 2028, après que le Comité international olympique (CIO) a demandé à la fédération internationale de boxe de répondre à ses attentes de réforme.

Image:

La boxe olympique se bat pour sa survie





Cette crise continue de la boxe olympique s’est intensifiée depuis les suites chaotiques du tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Les inquiétudes concernant la manipulation, l’arbitrage et la transparence financière ont conduit le CIO à exiger une réforme de la fédération internationale, alors connue sous le nom d’AIBA, qui a ensuite été rebaptisée IBA.

La situation était si mauvaise que le CIO a suspendu l’IBA en 2019 et a créé sa propre équipe de travail sur la boxe pour administrer les qualifications olympiques et les tournois de boxe pour les Jeux de Tokyo en 2021 ainsi que Paris 2024.

Mais cette impasse ne pouvait durer indéfiniment.

IBA a chargé Richard McLaren d’enquêter sur la corruption. Pourtant, l’organisation a été embourbée dans une nouvelle controverse lorsqu’elle a refusé à un adversaire, le Néerlandais Boris van der Vorst, la possibilité de se présenter contre le Russe Umar Kremlev lors d’une élection pour le poste de président de l’IBA.

Le parrainage du géant de l’énergie appartenant à l’État russe Gazprom, puis d’IBA, permettant aux athlètes russes et biélorusses de concourir sous leurs drapeaux nationaux après l’invasion de l’Ukraine, a suscité une nouvelle condamnation.

Les préoccupations concernant l’IBA étaient si sérieuses que les principaux pays de boxe, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis et l’Irlande, ont boycotté les championnats du monde masculins et féminins de cette année.

A sa sortie ?

Les efforts de réforme de l’IBA ne sont pas allés assez loin pour satisfaire le CIO et la semaine dernière, sa commission exécutive a recommandé que la session du CIO retire la reconnaissance à l’IBA.

La boxe, sous l’égide de la Task Force du CIO, aura au moins encore lieu aux JO de Paris l’an prochain. Mais ses chances de continuer en tant que sport olympique après cela restent périlleuses.

Non seulement le CIO n’a pas levé la suspension de l’IBA, mais la commission exécutive a recommandé à la session du CIO de retirer la reconnaissance de la fédération de boxe.

IBA a eu une réponse combative. Leur président Umar Kremlev a déclaré: « Nous nous sommes engagés et avons exécuté un changement dans la culture toxique et corrompue qui a été autorisée à s’envenimer sous le CIO pendant bien trop longtemps. »

Image:

Le Russe Umar Kremlev est le président sortant de l’instance dirigeante internationale IBA





Il affirmait : « Fort, autonome et financièrement indépendant [international federations] devraient être parfaitement conscients et concernés car ils sont témoins de l’outil politique et stratégique éprouvé des coups d’État orchestrés pour le changement de régime, ne laissant qu’un seul gagnant, l’organisation recherchant le pouvoir absolu, et de nombreux perdants constitués principalement [of] les athlètes.

« Aujourd’hui, cela arrive à IBA et devient un précédent pour les autres, donc tout le monde devrait être préoccupé par le pouvoir incontrôlé du corps qui n’a pas de limites. »

Certaines fédérations nationales avaient cependant déjà perdu confiance dans la capacité d’IBA à se réformer. Par exemple, avant que le CIO ne fasse sa recommandation, les États-Unis se sont retirés de l’IBA pour rejoindre World Boxing, l’association nouvellement formée qui a été créée plus tôt cette année comme alternative à l’IBA. La Grande-Bretagne a également annoncé son intention de demander à devenir membre de World Boxing.

« USA Boxing était l’un des membres fondateurs de l’AIBA », a déclaré le directeur exécutif de USA Boxing, Mike McAtee. Sports du ciel. « C’est une relation de 77 ans pour nous.

« Notre préoccupation était l’équité du terrain de jeu. Nous avions été très publics sur ce que nous pensions. Nous avons publiquement évoqué les faux pas de ce qu’IBA a fait.

« C’est un privilège de faire partie du mouvement olympique et IBA, en tant qu’organisation, n’a pas réussi à répondre aux exigences de base d’une bonne gouvernance pour faire partie du mouvement olympique.

« Cela semble assez simple et direct dans le monde du sport, une bonne gouvernance, la transparence financière, la prise en charge des athlètes et l’équité dans le domaine du jeu, puis un changement culturel dans la direction.

« Malheureusement, les règlements, les statuts, le code de conduite sont d’excellents documents à avoir, mais la culture et l’adhésion à la culture sont plus importantes. Il s’agit des personnes.

« Les recommandations [for reform] n’étaient tout simplement pas suivis. »

IBA insiste cependant sur le fait qu’elle se réforme de manière adéquate. Dans une lettre ouverte aux fédérations nationales, dans laquelle les membres étaient exhortés à « rester fidèles » et à « résister à la tentation de s’aligner sur des organisations frauduleuses qui manquent de substance », Kremlev a écrit : « IBA a pris des mesures importantes pour identifier et corriger les problèmes passés et mettre en œuvre réformes pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

Il a déclaré qu’IBA ferait appel de la recommandation du CIO devant le Tribunal arbitral du sport.

« Je dois souligner que les membres du CIO sont sur le point de commettre une grave erreur historique pour le mouvement olympique », a écrit Kremlev. « Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, je tiens à vous assurer que l’IBA restera indépendante et constante dans le respect de la règle 25 de la Charte olympique, qui garantit l’autonomie et l’indépendance de chaque fédération internationale dans la gestion de son sport.

« Nous ne permettrons pas que notre indépendance soit compromise, ni ne permettrons la division au sein de notre organisation. »

Dans sa lettre ouverte, Kremlev a également souligné comment, sous son mandat, l’IBA a apporté des prix substantiels aux athlètes ainsi que d’autres sources de soutien financier.

Image:

La boxe aux Jeux olympiques de Tokyo a été administrée par un groupe de travail du CIO car l’IBA a été suspendu





Le dernier espoir?

L’Américain Mike McAtee est de ceux qui pensent que le CIO a déjà accordé plus de temps qu’assez à IBA pour se réformer.

« Faire partie du mouvement olympique est un privilège et vous devez gagner ces privilèges en faisant ce qui est nécessaire et ils n’ont pas réussi à le faire », a déclaré McAtee.

« Ils ont dû nettoyer leur maison depuis 2019 et, à mon avis et de l’avis de USA Boxing, le CIO a fait preuve d’une grande retenue et d’un grand soutien pour le sport de la boxe. Ils comprennent à quel point c’est important pour nos pays. Plus important encore, ils comprendre à quel point c’est important pour le monde. La boxe donne beaucoup d’espoir aux jeunes qui viennent d’horizons difficiles et divers.

Image:

L’IBA de Kremlev reste en désaccord avec le CIO (Photo: IBA)





Il pense que la World Boxing est désormais la seule voie par laquelle la boxe olympique pourrait être sauvée.

World Boxing a été créé avec un conseil d’administration intérimaire comprenant Van Der Vorst des Pays-Bas et des délégués du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Allemagne, de Suède et d’autres pays, ainsi que des représentants d’athlètes de la médaillée d’or olympique Lauren Price et du médaillé d’argent olympique Richard Torrez.

Elle tiendra son congrès inaugural en novembre.

Au moment de sa formation, le CIO a pris « note des derniers développements ». La World Boxing cherche à terme à être reconnue en tant que fédération internationale alors qu’elle cherche à restaurer la place de la boxe aux Jeux Olympiques.

Après la recommandation de la commission exécutive du CIO de retirer la reconnaissance de l’IBA la semaine dernière, World Boxing a déclaré : « La perte du statut olympique serait dévastatrice pour la boxe et aurait des conséquences néfastes à long terme, dans le monde entier, pour les boxeurs et tous ceux qui sont liés à ce sport, de du niveau élite à la base.

« World Boxing a été créé pour empêcher cette situation catastrophique de se produire et pour créer un avenir meilleur et s’engage à travailler de manière constructive et en collaboration avec le CIO et toutes les autres parties prenantes pour développer une voie qui préservera la place de la boxe dans le programme olympique.

« La boxe est à la croisée des chemins et nous exhortons toutes les fédérations nationales qui se soucient des boxeurs et de la boxe à réfléchir à la manière dont elles peuvent contribuer à offrir un meilleur avenir au sport et à soutenir World Boxing dans ses efforts pour maintenir la boxe au cœur du mouvement olympique. . »

Image:

La boxe olympique crée des opportunités comme aucune autre plateforme





McAtee des États-Unis a déclaré: « Je pense que la boxe mondiale est l’avenir et c’est pourquoi nous avons décidé, notre conseil d’administration a voté à l’unanimité de quitter IBA après 77 ans et c’est pourquoi nous sommes ravis de faire partie du prochain chapitre de la boxe de style olympique.

« La surveillance par un tiers du terrain de jeu, vérifiez que World Boxing a fait cela, la transparence des finances, l’engagement de cela, faire tout ce qu’une bonne fédération internationale doit faire pour faire partie d’une fédération internationale reconnue pour aller de l’avant. C’est juste une bonne gouvernance de base.

« En fin de compte, vous avez deux boxeurs qui montent sur le ring et ils veulent avoir un terrain de jeu équitable. Et c’est la base de notre sport. Donner à nos athlètes l’équité sans crainte de corruption et de manipulation. »

Les enjeux sont élevés. La boxe olympique est un élément vital de tout l’écosystème de la boxe. Pour la base du sport, il offre une voie cruciale aux boxeurs en herbe, un cadre qui peut les mener de leurs clubs vers des programmes et des compétitions internationales d’élite.

Les Jeux Olympiques sont une étape épique en soi. Londres 2012 par exemple ou les réalisations record de l’équipe britannique aux Jeux de Tokyo montrent à quel point c’est important pour la boxe britannique.

Il crée des étoiles d’une manière inégalée. Un grand nombre des plus grands noms de la boxe ces dernières années sont passés par les Jeux olympiques ; Anthony Joshua, Katie Taylor, Claressa Shields, Savannah Marshall pour n’en nommer que quelques-uns. En Grande-Bretagne, bon nombre des meilleurs boxeurs du pays ont bénéficié de leur participation au programme olympique. Ainsi, bon nombre des meilleurs espoirs du jeu, comme Ben Whittaker, Caroline Dubois et Lauren Price, sont des olympiens ou des médaillés olympiques.

En bref, être expulsé des Jeux olympiques serait un coup dur pour la boxe professionnelle ainsi que pour le code amateur.

Image:

Lauren Price sait mieux que quiconque à quel point remporter une médaille aux Jeux olympiques est spécial (AP Photo/Frank Franklin II)





Mais le sport ne réalisera peut-être à quel point perdre son statut olympique serait dommageable, à tous les niveaux, une fois qu’il sera trop tard.

De l’avis de McAtee, la boxe doit gagner son combat pour rester un sport olympique.

« Dans les pays en développement, ces boxeurs seront les plus durement touchés parce qu’en fin de compte, le mouvement olympique offre le plus beau cadeau qu’ils puissent offrir à quiconque dans le monde et c’est l’espoir », a-t-il déclaré. « Et avoir cet espoir, se lever et représenter votre pays, avoir la main sur le cœur, entendre votre hymne national au sommet de ce podium, ça n’a pas de prix.

« C’est pourquoi nous travaillons tous ensemble et nous nous concentrons sur l’avenir, faire partie du mouvement olympique afin que nous puissions donner de l’espoir non seulement à nos boxeurs ici aux États-Unis ou au Royaume-Uni, dans le monde entier, mais aussi à ceux boxeurs qui ont plus de défis que nous.

« L’espoir est un grand mot et le mouvement olympique le fournit. »