L’Inde a jusqu’à présent administré plus de 145 millions de doses de vaccin, selon les données du ministère de la Santé. Mais, à partir de mardi, seulement autour 23,9 millions de personnes ont reçu leur deuxième dose .

Jusqu’à présent, en avril seulement, la nation sud-asiatique a signalé plus de 5,8 millions de nouveaux cas, mettant le système de santé du pays au bord du gouffre.

Les données gouvernementales ont montré qu’au moins 3 293 personnes sont décédées sur une période de 24 heures. Dans l’ensemble, les cas ont également augmenté d’un nombre record de 360 ​​960 infections signalées, marquant le septième jour consécutif de plus de 300 000 nouvelles infections en Inde.

Les experts craignent qu’une variante mutée du coronavirus soit responsable de la flambée dramatique des cas au cours de la deuxième vague. Avant la résurgence, l’Inde signalait en moyenne environ 10 000 nouveaux cas par jour.

Depuis l’année dernière, le virus a muté plusieurs fois. L’Organisation mondiale de la santé classe ces variantes comme «variante d’intérêt» ou «variante préoccupante». La variante préoccupante fait généralement référence à une variante qui montre une augmentation de la transmissibilité et une maladie plus grave, y compris des taux plus élevés d’hospitalisation ou de décès.

L’OMS a classé la variante B1617, avec plusieurs sous-lignées qui ont des mutations caractéristiques légèrement différentes, comme une variante d’intérêt dans son mise à jour épidémiologique hebdomadaire sur la pandémie. Il a été détecté pour la première fois en Inde en octobre dernier mais, mardi, il était présent dans au moins 17 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour.