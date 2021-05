Crise de Covid en Inde: infection fongique de la mucormycose

Personnel médical en EPI s’occupant d’une personne dans le centre de soins temporaire Covid-19 rattaché à l’hôpital LNJP, au Shehnai Banquet Hall, le 23 avril 2021 à New Delhi, en Inde.

Plusieurs reportages dans les médias ont dit que les médecins du pays sont déclaration des cas de mucormycose , officieusement connu sous le nom de «champignon noir», parmi les patients atteints de Covid-19 en convalescence ou récupérés dans des États comme le Maharashtra et le Gujarat ainsi qu’à Delhi.

La mucormycose est une «infection fongique grave mais rare causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes», selon le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Il affecte le plus souvent les sinus ou les poumons après l’inhalation de spores fongiques de l’air, mais peut également se produire sur la peau après une blessure ou, dans certains cas, affecter le cerveau, a déclaré le CDC.

L’infection est plus fréquente chez les personnes qui ont des problèmes de santé sous-jacents ou qui prennent des médicaments qui réduisent la capacité de leur corps à combattre les germes. Des chercheurs examinant les infections passées à la murcormyscose en Inde ont constaté que le diabète était la maladie sous-jacente la plus courante, survenant dans 54% à 76% des cas.

Bien que l’infection soit traitable, le CDC estime un taux de mortalité d’environ 50%, bien qu’il ait déclaré que cela varie en fonction des conditions sous-jacentes, du type de champignon et du site corporel affecté.

Mais le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), géré par l’État, a déclaré que les patients qui ont eu des séjours prolongés dans des unités de soins intensifs ou qui sont immunodéprimés à cause des stéroïdes peuvent également être à risque.

De nombreux patients atteints de Covid-19 sévère en Inde sont traités avec corticostéroïdes comme la dexaméthasone, un médicament anti-inflammatoire qui réduit également la capacité du système immunitaire à combattre les infections et autres maladies pour atténuer les symptômes, ce qui les rend plus sensibles.

Mais un fonctionnaire du gouvernement aurait déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait « pas de grande épidémie » de l’infection fongique en Inde.