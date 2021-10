Crise de blessure stricte alors que Rhys Stephenson se brise une dent après avoir trébuché pendant les répétitions

La célébrité STRICTLY Come Dancing, Rhys Stephenson, est la dernière à se blesser pendant la répétition.

L’acteur et animateur de télévision pour enfants a montré sa vilaine blessure sur Instagram, avec une photo en gros plan de sa dent ébréchée.

Instagram

La star de Strictly Come Dancing, Rhys Stephenson, s’est ébréché la dent pendant les répétitions[/caption]

« Je me suis ébréché la dent lors des répétitions aujourd’hui, ce cha cha est une menace

#strictly#strictlycomedancing#thetoothhurts », a-t-il légendé le post.

Il a révélé plus tard dans les commentaires qu’il « s’était cogné la dent avec le microphone ».

Ses co-stars de Strictly se sont précipitées pour commenter avec Tom Fletcher – qui s’isole actuellement après avoir été testé positif pour Covid – faisant la lumière sur l’affaire.

« Tu t’es ébréché la dent cha cha ? ! Comment?!? COMMENT ?!?! », a-t-il écrit.

Sa partenaire de danse professionnelle Nancy Xu a vu l’humour dans l’incident et a commenté : « «

L’employeur de Rhys, CBBC a simplement écrit : « Brutal . «

Un de ses fans a commenté : « Aïe !! À la recherche de déchiqueteuse cependant . «





Et un autre a ajouté : « Omg, je me suis ébréché la dent cette semaine aussi ! Peu importe si tu vas le casser demain !!! «

Rhys est un incontournable de la télévision pour enfants, accueillant des émissions de grande envergure telles que Blue Peter et Newsround.

La célébrité originaire de Londres est le visage amical et souriant de CBBC depuis 2017, lorsqu’il a commencé à animer les liens de présentation entre les émissions, en direct du siège de la chaîne à Salford.

Parlant de rejoindre Strictly, Rhys a déclaré: «Je suis BUZZING pour faire partie de Strictly Come Dancing 2021.

« J’ai rêvé de participer à cette émission et je sais pertinemment qu’elle dépassera toutes les attentes.

« J’ai hâte de tout découvrir : les costumes, l’orchestre, même le regard de Craig ! Je suis prêt! »

Ambassadrice de l’organisation caritative pour la santé mentale des enfants Place2Be, Rhys a également contribué à la couverture Children In Need et Comic Relief de CBBC.

Il n’est pas la seule star dont les répétitions strictes ont fait des ravages.

Le comédien Judi Love a admis être sur le point de vomir pendant les séances d’entraînement exténuantes, tandis qu’Adam Peatty a déclaré qu’il avait du mal à marcher.

Cette semaine, le présentateur de la BBC, Dan Walker, a envoyé sa partenaire de danse Nadiya Bychkova chanceler après lui avoir donné un coup de coude dans les dents.

Il a expliqué : « Cette semaine, nous faisons le paso doble à Giant de Rag N Bone Man. Tu vois, c’est un peu bizarre, mais ça marche.

« J’ai aussi besoin de vous parler d’un léger incident. J’ai donné un coup de coude à Nadia Bychkova, partenaire professionnelle, dans les dents.

L’étonnante Nadia, une salle de bal slovène et championne latine, a ajouté en guise de correction: « Dans le visage. »

BBC

Rhys est un présentateur pour enfants populaire sur BBC et CBBC[/caption]

BBC

Rhys est en partenariat avec la danseuse championne Nancy Xu[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de The Sun Showbiz ? E-mail digishowbiz@the-sun.co.uk ou appelez-nous directement au 02077824220. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.