Crise cryptographique ? Les scandales ne parviennent pas à ébranler la foi des dirigeants de la crypto.

Appeler cette entreprise chimérique ne la capture pas. Le jeu est un marché mature et encombré, dirigé par des sociétés de premier ordre, comme Sony et Microsoft, et dominé par des titans comme PUBG : Battlegrounds, qui a été téléchargé plus d’un milliard de fois.

Et Web3War ? À ce jour, environ 5 500 personnes se sont inscrites. M. Ryan est intrépide.

“Je pense que si nous arrivons à 10 000, surveillez cet espace”, a-t-il déclaré. “Cela prouve que nous avons un produit que les gens veulent.”

M. Ryan est un optimiste né, reconnaît-il, et c’est vrai pour la plupart des fidèles de la cryptographie. Cela implique non seulement de prédire un grand avenir pour la blockchain, mais d’ignorer ses échecs.

En novembre, l’Australian Securities Exchange a annulé les plans d’un système basé sur la blockchain pour la compensation des transactions, entraînant des frais de 168 millions de dollars. En novembre, la compagnie maritime danoise Maersk a débranché sa plateforme blockchain. Dans un communiqué, il a déclaré que “le besoin d’une collaboration totale de l’industrie mondiale n’a pas été atteint”.

Ces échecs ne surprennent pas Lee Reiners, directeur des politiques au Duke Financial Economics Center. Blockchain est essentiellement un logiciel de base de données, note-t-il, et n’est pas très populaire. Il n’aurait jamais atteint son public dévoué, ni attiré des milliards de dollars en financement de capital-risque, sans sa connexion à la cryptographie. Et cela, dit-il, est une tragédie avec laquelle personne n’a pleinement pris en compte.

“Imaginez si tout l’argent et les talents inondés de crypto au cours des dix dernières années avaient été consacrés à la lutte contre le changement climatique ou à la recherche sur le cancer”, a déclaré le professeur Reiners. “C’est une énorme mauvaise utilisation des ressources de la société, et tout cela parce que les gens voulaient gagner de l’argent rapidement. Malgré ce qu’ils disent, ce qui a attiré la plupart des gens, c’est l’opportunité perçue de devenir riche rapidement.

Le talent qui, selon le professeur Reiners, a été mal attribué ne peut être que différent. La rencontre à Ruar s’est terminée tard, avec un petit groupe discutant de la façon dont la pandémie a prouvé que les gouvernements pouvaient facilement contrôler leurs populations et de la manière dont les banques ont participé. Un participant a mentionné que le compte d’un client avait été fermé pour avoir refusé de porter un masque lors d’une visite dans une banque. Si tout se passe comme prévu, ce client aura un jour d’autres options.

“D’où je me tiens, il y a une opportunité de dire au monde qu’il y a un avenir positif qui change le paradigme que la blockchain permet”, a déclaré M. Hernandez de Gitcoin. “Mais ce n’est pas l’histoire en ce moment.”