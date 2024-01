Crise croissante au Moyen-Orient : les troupes américaines en Irak blessées dans une attaque liée aux milices soutenues par l’Iran

Le président Biden a pressé vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’accepter la création d’un État palestinien après la fin de la guerre à Gaza et a évoqué des options qui limiteraient la souveraineté palestinienne afin de rendre la perspective plus acceptable pour Israël.

Dans l’espoir de vaincre la résistance acharnée de M. Netanyahu, M. Biden a évoqué la possibilité d’une nation palestinienne désarmée qui ne menacerait pas la sécurité d’Israël. Même si rien n’indique que M. Netanyahu atténuerait son opposition, qui est populaire au sein de sa fragile coalition politique de droite, M. Biden s’est dit optimiste quant à la possibilité de parvenir à un consensus.

“Il existe un certain nombre de types de solutions à deux États”, a déclaré le président aux journalistes à la Maison Blanche plusieurs heures après l’appel, la première depuis près d’un mois dans un contexte de tension liée à la guerre. « Un certain nombre de pays membres de l’ONU ne disposent toujours pas de leur propre armée. Nombre d’États qui ont des limites. Il a ajouté : “Et donc je pense qu’il existe des moyens par lesquels cela pourrait fonctionner.”

Lorsqu’on lui a demandé à quoi M. Netanyahu était ouvert, M. Biden a répondu : « Je vous le ferai savoir. » Mais il a rejeté l’idée selon laquelle une soi-disant solution à deux États est impossible tant que M. Netanyahu est au pouvoir – « non, ce n’est pas le cas » – et il a écarté l’idée d’imposer des conditions à l’aide américaine à la sécurité d’Israël si le Le premier ministre continue de résister.

“Je pense que nous pourrons trouver une solution”, a déclaré M. Biden.

Un jour plus tard, cependant, M. Netanyahu ne semblait pas avoir été influencé par le discours de M. Biden. « Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur toute la zone à l’ouest du Jourdain – et cela est inconciliable avec un État palestinien », a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

La dernière fois que les deux dirigeants se sont parlés, c’était le 23 décembre, lors d’un appel qui a ensuite été décrit comme particulièrement tendu.

L’appel de vendredi est intervenu un jour après que M. Netanyahu a déclaré aux journalistes en Israël qu’il avait repoussé les efforts de M. Biden pour faire pression sur lui en faveur d’une solution à deux États. « Le Premier ministre doit être capable de dire non, même à nos meilleurs amis », a déclaré M. Netanyahu aux journalistes.

M. Biden a soutenu que la création d’un État palestinien garantissant la sécurité d’Israël est la seule solution viable à long terme à un conflit qui dure depuis des décennies, répétant une position adoptée par la plupart des présidents américains et des dirigeants européens dans l’histoire récente. Entre-temps, M. Biden a suggéré qu’une version « revitalisée » de l’Autorité palestinienne, qui gouverne partiellement la Cisjordanie, s’empare également de Gaza une fois que le Hamas y aura été chassé du pouvoir – une autre idée que M. Netanyahu a rejetée parce qu’il considère l’autorité corrompue et compromise par le soutien aux terroristes.

“Le président croit toujours à la promesse et à la possibilité d’une solution à deux États”, a déclaré John F. Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes à la Maison Blanche après l’appel, qui a duré 30 à 40 minutes. . « Il reconnaît que cela va demander beaucoup de travail. Cela nécessitera beaucoup de leadership, particulièrement dans la région, des deux côtés de la question. Et les États-Unis sont fermement déterminés à parvenir à terme à ce résultat. »

M. Kirby a déclaré que les deux dirigeants ont également discuté des otages détenus par le Hamas, de l’aide humanitaire à Gaza, du paiement des impôts à l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée et du changement de stratégie militaire d’Israël vers davantage d’opérations chirurgicales. Mais M. Kirby n’a révélé aucun nouvel accord spécifique et a confirmé que les dirigeants restaient en désaccord sur la perspective d’un État palestinien.

M. Biden et M. Netanyahu se connaissent depuis des décennies, et la relation entre le président de gauche et le Premier ministre de droite est depuis longtemps compliquée. Ils se sont affrontés l’année dernière à propos de la tentative de M. Netanyahu de priver une partie du pouvoir du système judiciaire israélien et de la volonté de M. Biden de négocier un nouvel accord nucléaire avec l’Iran.

Après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre qui a fait 1 200 morts en Israël, ils ont mis leurs différences de côté pour s’embrasser au sens figuré et littéral. Mais alors que la guerre menée par Israël contre le Hamas a dévasté une grande partie de Gaza, tuant plus de 24 000 combattants et civils, les deux parties sont de nouveau de plus en plus opposées.

Le long intervalle entre les appels était en soi une indication de frictions. Au cours des deux mois et demi entre l’attaque du 7 octobre et leur conversation d’avant Noël, M. Biden et M. Netanyahu se sont parlé 14 fois, soit environ une fois tous les cinq jours et demi. Cette fois, il a fallu 27 jours pour recontacter.

Mais M. Kirby a cherché à minimiser la discorde, qualifiant leurs affrontements de désaccords honnêtes entre amis. “Nous ne serons pas d’accord sur tout”, a-t-il déclaré. « Nous l’avons dit. Les bons amis et alliés peuvent avoir ce genre de discussions franches et franches et nous le faisons.

Il a rejeté l’idée selon laquelle M. Biden tentait de contraindre M. Netanyahu à accepter un État palestinien. « Il ne s’agit pas d’essayer de tordre le bras à quelqu’un ou de forcer un changement dans sa façon de penser », a-t-il déclaré. « Le Premier ministre Netanyahu a clairement exprimé ses inquiétudes à ce sujet. Le président Biden a clairement exprimé sa ferme conviction qu’une solution à deux États reste la bonne voie à suivre. Et nous allons continuer à faire valoir ce point.

M. Kirby a mis en garde M. Netanyahu quant à son utilisation du langage, faisant référence à la déclaration du Premier ministre selon laquelle Israël doit maintenir un contrôle sécuritaire sur Gaza et la Cisjordanie. M. Netanyahu, s’exprimant en hébreu, a fait référence à « tout le territoire à l’ouest du Jourdain », mais certains l’ont mal traduit en anglais par « du fleuve à la mer », une formulation qui a suscité des critiques.

Cette dernière expression, souvent utilisée par les Palestiniens et leurs partisans, est considérée par de nombreux partisans d’Israël comme une déclaration antisémite prônant l’éradication d’Israël, qui se situe entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, tout comme les territoires palestiniens. La Chambre a censuré en novembre la représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, pour avoir utilisé cette expression.

Interrogé sur le commentaire de M. Netanyahu, M. Kirby a répondu : « Ce n’est pas une expression que nous recommandons d’utiliser en raison de ce contexte. »

Carol Sutherland a contribué au reportage.