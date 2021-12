Crise COVID de la Premier League – Répondre aux grandes questions sur les protocoles, les plans, les reports

La Premier League est sur le point d’entamer sa période la plus chargée de la saison, avec 40 matchs – plus les quatre quarts de finale de la Coupe Carabao – qui se joueront en l’espace de 17 jours à partir de ce samedi. Mais une résurgence de COVID-19 menace de faire des ravages sur la liste des rencontres.

Le match à domicile de Manchester United avec Brighton ce week-end était le cinquième match de Premier League à reporter en l’espace de six jours en raison d’une épidémie de COVID-19 qui avait déchiré l’équipe de l’une des équipes en compétition, avec Leicester contre Tottenham (jeudi), Burnley contre Watford (mercredi), Brighton contre Tottenham (dimanche) et Brentford contre Manchester United (mardi) étant également contraints d’être annulés en raison de plusieurs résultats de tests positifs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, l’entraîneur-chef de Brentford Thomas Frank – qui a confirmé que son club avait enregistré 13 cas positifs lors de la dernière série de tests – a exhorté la Premier League à reporter la série de matches de ce week-end, déclarant « cas COVID-19 traversent le toit dans tous les clubs de Premier League, tout le monde y fait face et a des problèmes. » Des sources ont déclaré à ESPN qu’un certain nombre de clubs faisaient même pression pour une fermeture jusqu’à la nouvelle année étant donné le nombre croissant de cas.

Les problèmes de coronavirus du football au Royaume-Uni sont le reflet de la société, le pays enregistrant 78 610 cas positifs mercredi – le chiffre national le plus élevé depuis le début de la pandémie en mars 2020. Cette semaine, la Premier League a introduit des mesures d’urgence pour tenter pour réduire le risque d’épidémies au sein des clubs et garantir que les rencontres se déroulent sans interruption. Mais le jeu fait face à une période turbulente dans les semaines à venir ; comment la Premier League va-t-elle naviguer en toute sécurité à travers la dernière épidémie de COVID-19 ?

Quelle est la situation en ce moment ?

La Premier League a signalé 42 cas positifs de COVID-19 parmi les joueurs et le personnel de ses 20 clubs entre le 6 et le 12 décembre – le total hebdomadaire le plus élevé depuis le début des tests complets en mai 2020. À la suite des épidémies à Tottenham, Manchester United, Watford et Brentford ce semaine, le nombre record de tests positifs devrait atteindre un nouveau sommet lorsque la Premier League publiera les chiffres à la fin de cette série de tests.

Le report du match de Ligue Europa de Tottenham contre Rennes le 9 décembre en raison de 13 tests positifs a été rapidement suivi par l’annulation de leur match de championnat contre Brighton le 12 décembre. L’effet domino est évident, Brentford-United et Burnley-Watford étant également victimes de COVID-19. Cependant, le voyage de Tottenham en Premier League à Leicester jeudi a été reporté quelques heures avant le coup d’envoi après que Leicester a signalé neuf cas positifs mercredi, Tottenham faisant toujours face aux séquelles de sa propre épidémie, qui a renvoyé 15 positifs parmi les joueurs et le personnel.

Les règles de la Premier League stipulent que les matchs doivent être joués si au moins 14 joueurs sont en forme et disponibles, bien que cette règle soit sujette à interprétation en fonction de l’âge et de l’expérience des joueurs jugés aptes à jouer.

Y aura-t-il un arrêt temporaire des jeux ?

Il s’agit d’une situation qui évolue rapidement, le Premier ministre britannique Boris Johnson avertissant que le pays est confronté à un « raz de marée » des infections à cause de la variante Omicron, et des sources ont déclaré à ESPN que la Premier League sera finalement guidée par les conseils et les instructions du gouvernement. Mais à ce jour, la Premier League n’envisage pas d’arrêter la liste des matches, choisissant plutôt de juger chacun jeu au cas par cas.

Le point de vue au sein de la Premier League est qu’il reste suffisamment d’espace dans le calendrier pour que les matchs soient reprogrammés, et c’est leur désir que les matchs reportés soient joués aussi rapidement que la liste des matchs le permet. Bien que des sources de la Premier League aient déclaré que le 22 mai était un « arrêt dur » en termes de saison de championnat, l’absence d’un tournoi majeur l’été prochain en raison du déplacement de la Coupe du monde au Qatar à l’hiver (21 nov. 18) permet une prolongation de la saison en cas d’absolue nécessité.

Les clubs ont demandé à la ligue un arrêt complet et bien que cette demande soit prise en compte, il est clair que certains clubs sont déjà confrontés à des problèmes de match. Les Spurs doivent reprogrammer les matchs de Brighton et Leicester ainsi que leur affrontement avec Burnley, qui a été annulé le mois dernier à cause de la neige. Ils tentent également toujours de trouver une date pour affronter Rennes en UEFA Europa Conference League, une situation qui est devenue plus difficile avec France annonce il fermera sa frontière avec le Royaume-Uni samedi à cause de COVID.

Burnley contre Watford était l’un des nombreux matchs reportés cette semaine en raison d’un nombre intenable de cas COVID positifs au sein des équipes. D’autres devraient suivre. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Que font la Premier League et ses clubs pour prévenir les épidémies ?

La Premier League a annoncé le 13 décembre qu’elle était mettre en œuvre ses mesures d’urgence dans le but de réduire la transmission au sein des clubs. Cela signifie que les joueurs et le personnel doivent subir des tests quotidiens sous la forme d’un dispositif à flux latéral (LFD) et deux tests PCR (Polymerase Chain Reaction) par semaine. Tout résultat positif sur un LFD doit être suivi d’un PCR.

De plus, un test PCR doit être effectué le jour du match, ce qui, selon des sources, sera un facteur croissant en termes d’annulation tardive de matchs, comme Burnley contre Watford.

Dans les terrains d’entraînement et les stades, les couvre-visages doivent être portés à l’intérieur, les mesures de distanciation sociale sont réintroduites et le temps de traitement est également limité. Les « zones rouges » – des zones à l’intérieur des terrains d’entraînement et des stades réservés aux joueurs et au personnel – ont été rétablies, et les clubs ont également été invités à reprendre les conférences de presse à distance après avoir récemment autorisé le journaliste à revenir sur les terrains d’entraînement.

La société n’étant pas invitée à observer un verrouillage par le gouvernement, la Premier League n’insiste pas pour que les clubs imposent des bulles sécurisées pour les joueurs et le personnel, mais les clubs ont été invités à promouvoir les avantages des coups de rappel à tout le personnel comme la meilleure défense contre COVID .

Les joueurs sont-ils invités à recevoir le vaccin COVID-19 ?

Le statut vaccinal des joueurs n’est pas entièrement connu et aucun chiffre n’a été publié depuis que la Premier League a révélé en octobre que 68% des joueurs étaient complètement vaccinés et 81% avaient reçu leur première dose. Des sources ont déclaré à ESPN qu’une poussée concertée dans le jeu depuis octobre pour inciter à la vaccination a entraîné une augmentation du nombre de joueurs pipés, mais certains joueurs continuent de jouer et de s’entraîner sans être vaccinés.

Des managers de premier plan tels que Pep Guardiola de Manchester City et Jurgen Klopp de Liverpool ont exhorté les joueurs à se faire vacciner, mais la Premier League n’impose pas de mandat de vaccination, choisissant plutôt de se référer aux conseils et aux messages du gouvernement.

Quelle est la procédure de report des matchs et pourquoi sont-ils annulés si près du coup d’envoi ?

Directeur de Norwich Dean Smith réclamé plus tôt cette semaine que les clubs avaient besoin de « orientations » quant aux règles et réglementations entourant les reports liés à COVID, mais des sources de la Premier League ont déclaré à ESPN que tous les clubs ont voté sur les protocoles, qui sont en Article 17 du Manuel PL, il ne devrait donc pas y avoir de confusion. C’est pourtant une procédure vague. Théoriquement, les matchs doivent être joués si les clubs ont 14 joueurs en forme, mais si certains d’entre eux sont des adolescents non expérimentés de l’Académie du club, cela devient une zone grise.

Un club doit contacter la Premier League et divers facteurs sont pris en compte, notamment le niveau des joueurs disponibles, si le terrain d’entraînement a été fermé et si l’épidémie est contrôlable ou non. La sécurité des joueurs et du personnel – des deux équipes – est le principal facteur dans la décision d’un report. Le point de vue des diffuseurs n’est pas pris en compte, comme le souligne le report des matchs qui doivent être télévisés cette semaine.

Cependant, le calendrier des appels à Brentford et Burnley a été critiqué cette semaine. Le report du match à domicile de Brentford contre United mardi a été annoncé lundi vers minuit, tandis que le choc de Burnley contre Watford a été annulé moins de trois heures avant le coup d’envoi du match.

Des sources ont déclaré à ESPN que les jeux sont annulés dès que les résultats des tests positifs sont confirmés et que, comme le public l’a découvert pendant la pandémie, ces résultats peuvent être fournis à tout moment de la journée.

Et les fans ? Va-t-on à nouveau jouer à huis clos en Angleterre ?

En ce qui concerne les matchs à huis clos, ce sera un problème pour le gouvernement et il n’est pas prévu de fermer les stades à ce stade. En tant que telle, la Premier League adhère au plan B de restrictions du gouvernement, ce qui signifie que tous les sites d’une capacité de plus de 10 000 personnes – ce qui inclut chaque stade de Premier League – doivent adopter un système de contrôle des spectateurs pour le statut de vaccination COVID ou preuve d’un test LFD négatif dans les 48 heures suivant l’entrée.

Des sources ont déclaré qu’il n’était pas pratique pour les clubs de vérifier le statut de chaque supporter, de sorte que la Premier League demande aux clubs de procéder à des contrôles ponctuels d’au moins 20% des spectateurs. Cela est dû aux goulots d’étranglement causés par de grandes quantités de fans entrant sur les terrains 10 à 15 minutes avant le coup d’envoi et à l’incapacité des stewards à vérifier chacun d’eux sans retarder le coup d’envoi ou provoquer une congestion aux tourniquets.

Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire pour les supporters dans le stade.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? La Premier League traversera-t-elle cette tempête sans interruption ?

C’est la question à laquelle personne ne peut répondre pour le moment. Les conseillers médicaux et scientifiques travaillant pour le gouvernement britannique ont mis en garde contre jusqu’à 200 000 infections au COVID par jour au cours de la semaine précédant Noël, le Dr Jenny Harries, PDG de la UK Health Security Agency, déclarant mercredi que les chiffres en les jours à venir seront « ahurissants ». C’est le paysage dans lequel le football évolue actuellement, il serait donc naïf de s’attendre à ce que la Premier League soit à l’abri des problèmes de société.

Il y aura probablement plus de reports et dans les jours à venir – la question est de savoir s’il s’agit d’un nombre gérable ou s’il devient un problème qui nécessite des mesures plus strictes.