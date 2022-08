Crise conjugale Karan Mehra-Nisha Rawal : Nidhi, l’épouse présumée du beau Rohit Sathia, a-t-elle eu une confrontation avec le concurrent de Lock Upp ? [Report]

Karan Mehra a fait des allégations choquantes au sujet de son ex-épouse, Nisha Rawal. Il a dit qu’elle avait eu une liaison avec Rohit Sathia qui est censé être son frère Rakhi. Lors de sa conférence de presse, Karan Mehra a déclaré que Nisha Rawal est en couple avec Rohit Sathia. Il semble qu’il était son frère Rakhi mais maintenant les deux sont en couple. Karan Mehra a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que leur équation prenne une telle tournure. Il a dit que Rohit Sathia a une fille qui lie rakhi à leur fils, Kavish. Karan Mehra a déclaré que deux familles souffrent à cause de la prétendue liaison extra-conjugale de Nisha Rawal avec leur ami.

Maintenant, ETimes a rapporté que Rohit Sathia est basé à Lucknow. Il semble que sa femme, Nidhi, qui a appris leur liaison présumée, soit descendue à Mumbai. Là, elle a eu une rencontre avec Nisha Rawal. Il semble qu’ils aient eu une vilaine confrontation. Rohit Sathia se trouve également être le cousin de Rajesh Khatter. L’acteur Rajesh Khatter est connu des téléspectateurs sous le nom d’Ashwin Mehrotra de Beyhadh. Il est le père d’Ishaan Khatter et l’époux de Vandana Sajnani. Il semble que Rajesh Khatter et Vandana Sajnani aient essayé de dire à Rohit Sathia qu’il était en train de détruire deux familles, mais leurs conseils sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Mais un ami de Rajesh Khatter a déclaré que Nidhi avait rencontré Nisha Rawal seul et non avec les Khatter. Karan Mehra a déclaré que Nisha Rawal et lui vivaient dans son appartement avec Kavish. Il a dit que c’était moralement discutable à plusieurs niveaux. Il a également déclaré que lui et les membres de sa famille recevaient des menaces de mort. En mai 2021, Nisha Rawal a porté plainte auprès des flics de Goregaon disant qu’il s’était cogné la tête en la cognant contre un mur. Karan Mehra a décliné les accusations. Ils sont désormais en instance de séparation légale.