Crise conjugale Charu Asopa-Rajeev Sen : les internautes trollent l’actrice pour avoir affiché un look desi avec sindoor le jour de l’anniversaire de 9 mois de Ziana ; dis, ‘Waise rishta toot chuka hai’

Le drame conjugal dans la vie de Charu Asopa et Rajeev Sen a beaucoup attiré l’attention. L’actrice a révélé il y a quelques jours qu’elle avait quitté leur maison et qu’elle vivait avec son frère. Leur fille, Ziana était avec elle. Maintenant, elle a partagé quelques clips du neuvième anniversaire de sa fille Ziana. Oui, elle a maintenant neuf mois et est incroyablement mignonne. Il semble que la journée ait coïncidé avec Hariyali Teej, qui est un célèbre festival du Rajasthan. Charu Asopa parée pour la journée dans un sari orange avec gota-pati avec des soucis dans les cheveux. Ce qui n’est pas passé inaperçu, c’est le sindoor. Cela a laissé les gens se demander si le couple est de retour ensemble.

Les fans n’ont pas tardé à repérer et ont passé des commentaires comme “Je souhaite que Rajeev et aap encore sath hojaye et ZIANA est que la chaîne wo vous fait tous les deux ensemble”, tandis que d’autres ont dit: “Vaise rishta tut chuka h vaise maang bhar kr ghumti h drame h sab .” Le mariage du couple a été semé d’embûches dès le début. Une autre personne a dit que ces gens ont tourné en dérision le mariage et l’institution.

Rajeev Sen et Charu Asopa ont dit des choses différentes après avoir accordé une interview sur le fait que leur mariage était toxique. L’actrice a déclaré qu’elle ne voulait pas que Ziana grandisse dans un environnement toxique. L’enfant en a été incapable et Rajeev Sen a félicité sa femme de s’être si bien occupée d’elle. Il a dit qu’il avait été tenu dans l’ignorance de son premier mariage, qui s’est produit au Rajasthan. Il a également dit que la mère de Charu Asopa, Neelam, était de son côté. La sœur de Rajeev Sen, Sushmita Sen, fait également l’actualité pour sa relation avec Lalit Modi.