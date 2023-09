Crise concrète des écoles : une chronologie d’infrastructures en ruine, d’occasions manquées et d’avertissements ignorés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak subit d’intenses pressions pour agir alors que la crise du béton en ruine laisse les écoles britanniques dans un état de désarroi au moment même où la nouvelle année scolaire commence, avec plus de 100 établissements contraints de fermer partiellement ou entièrement pour des raisons de sécurité.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a provoqué une nouvelle colère en demandant aux chefs d’établissement de « se lever » et de s’attaquer aux problèmes structurels auxquels leurs établissements sont confrontés en raison de l’utilisation historique du béton cellulaire renforcé autoclavé (Raac) dans leur construction, un matériau désormais considéré comme dangereux, tandis que les directeurs d’école ont accusé le gouvernement de les « laisser tomber » avec ce problème après des années de négligence.

Geoff Barton, directeur de l’Association des dirigeants d’écoles et de collèges, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui mercredi, il a été annoncé qu’il faudrait 440 ans pour résoudre les problèmes dans les écoles britanniques, dans le cadre du plan de M. Sunak visant à en reconstruire 50 par an, dont seulement quatre ont été rénovées au cours des deux dernières années.

Il a également accusé le prédécesseur de Mme Keegan, Michael Gove, d’avoir abandonné « joyeusement » le programme travailliste de 55 milliards de livres sterling pour construire des écoles pour l’avenir pendant les années de David Cameron, qui aurait dû rénover 700 écoles mais a été rejeté comme trop coûteux en faveur de la propre priorité (moins chère) des conservateurs. Programme de construction d’écoles.

La situation, a déclaré M. Barton, a obligé « les chefs d’établissement à se démener pour essayer d’identifier des morceaux de béton qui pourraient ressembler à des barres Aero alors qu’ils devraient se concentrer sur l’apprentissage des enfants ».

Le nouveau secrétaire à la Défense, Grant Shapps, a également averti que le Raac serait présent dans « pratiquement tous » les domaines du secteur public, les mêmes préoccupations s’appliquant probablement également à l’utilisation de ce matériau dans les crèches, les collèges, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Le gouvernement a ensuite publié une liste de 147 écoles considérées jusqu’ici comme touchées, juste avant les questions du Premier ministre à la Chambre des communes, au cours desquelles le leader travailliste Sir Keir Starmer a comparé son homologue à un « constructeur de cowboys » et a déclaré que le fiasco était le « le résultat inévitable de 13 années de raccourcis, de travaux bâclés et de politiques de plâtre collant ».

Voici une chronologie de la façon dont Raac est devenu si largement utilisé dans le secteur de la construction britannique et quels avertissements ont été émis à quel moment.

1950-79

Raac, une version renforcée d’acier du béton cellulaire autoclavé qui a été développé pour la première fois en Suède dans les années 1920commence à être utilisé comme standard dans la construction d’espaces publics lors du boom de la reconstruction qui a suivi les destructions provoquées par la Seconde Guerre mondiale.

Le matériau était considéré à l’époque comme une alternative bon marché, légère et résistante au feu au béton conventionnel avec de bonnes propriétés thermiques et a été largement adopté pour une utilisation dans les nouvelles écoles, hôpitaux et bureaux.

1980-2000

Les problèmes du Raac ont commencé à devenir apparents au cours des années 1980, avec de multiples effondrements de toits résultant de la corrosion signalés à peu près au moment où la durée de vie d’environ 30 ans du matériau expirait dans certains des premiers bâtiments érigés depuis la guerre.

Des démolitions sont effectuées dans certains cas alors que les inspecteurs jugent dans de nombreux cas que les poutres d’armature en acier utilisées sont inadéquates.

Park View School à Londres, qui a été touchée par du béton cellulaire autoclavé armé de qualité inférieure (PENNSYLVANIE)

En 1996, l’organisme gouvernemental britannique Building Research establishment (BRE) publie un article dans lequel il avertit que les planches de toit Raac sont particulièrement sujettes à des faiblesses telles que des déflexions et des fissures et ne devraient pas être utilisées dans les constructions futures.

2002

Un autre rapport du BRE réitère le danger inhérent aux bâtiments plus anciens dans lesquels Raac est présent.

2017

Le Comité permanent de sécurité des structures (SCOSS) est chargé d’examiner l’adéquation du matériau.

2018

Un toit plat construit à l’aide de Raac à l’école primaire Singlewell de Gravesend, Kent, s’effondre soudainement en juillet. Heureusement, personne n’est blessé puisque l’accident survient le week-end, lorsqu’aucun élève ni membre du personnel n’est présent sur place, même si les ordinateurs, les toilettes et le mobilier sont endommagés.

En décembre de la même année, le ministère de l’Éducation (DfE) et l’association des gouvernements locaux ont exhorté les écoles à vérifier leurs toits, murs et sols « de toute urgence », affirmant que l’affaire Gravesend avait prouvé que la vieille hypothèse selon laquelle les preuves visuelles de détérioration étaient un avertissement suffisant «n’était plus fiable», étant donné que l’effondrement s’est produit moins de 24 heures après l’apparition des premiers signes de stress.

2019

Le SCOSS émet une alerte de sécurité suite à la défaillance des planches Raac en mai et recommande que toutes celles installées avant 1980 soient remplacées « car elles ont désormais dépassé leur durée de vie prévue ».

2021

Un autre le plafond de la classe s’effondre en novembre, cette fois à l’école préparatoire privée Rosemead de Dulwich, Londres, lors d’un cours d’écriture avec l’enseignante Margaret Rautenbach et 15 de ses élèves de troisième année, qui ont été soignés à l’hôpital pour des blessures allant de membres fracturés à de graves contusions et secoués par l’expérience.

« Il y a eu tout à coup un bruit énorme, comme un bruit de tonnerre », raconte ensuite Mme Rautenbach. « Tout le plafond semblait scintiller de lumières et nous avons vu le toit sur le point de tomber sur nous. »

Gillian Keegan, secrétaire à l’éducation (Marc Thomas/Shutterstock)

Une mère a déclaré que sa fille « ressemblait à un zombie d’un film d’horreur » lorsqu’elle a été sauvée des décombres.

Le Thurlow Educational Trust, qui administre l’école, est par la suite condamné à une amende de 80 000 £ et son président, Nick Crawford, déclare que l’établissement a « pris des mesures importantes depuis l’incident pour garantir que ses dispositions en matière de santé et de sécurité sont aussi solides que possible ».

Le DfE publie un guide destiné aux écoles sur la manière de détecter la détérioration du Raac, leur conseillant de faire attention à une apparence « pétillante » et de signaler toute mention de ce type afin que des inspecteurs puissent être appelés pour enquêter.

2022

Le DfE envoie un questionnaire à tous les organismes éducatifs responsables, leur demandant plus d’informations pour aider à comprendre l’étendue de l’utilisation du Raac dans les écoles à travers le pays.

Entre-temps, un rapport des inspecteurs de novembre identifie des problèmes structurels dans trois écoles primaires de West Lothian – Knightsridge Primary à Livingston, Our Lady’s à Stoneyburn et Windyknowe Primary à Bathgate – entraînant le déplacement des élèves et l’approbation par le conseil d’un financement de 10 millions de livres sterling pour les réparations. le mois de février suivant.

2023

Sept syndicats de l’éducation exigent une action urgente face à « l’état choquant » des bâtiments scolaires qui risquent de s’effondrer à un moment où les enseignants sont déjà en désaccord avec le DfE et organisent des grèves pour les salaires.

En mai, le DfE identifie 572 écoles en Angleterre qui pourraient contenir du Raac et représentent donc un sujet de préoccupation, mais admet que 8 000 autres sites éducatifs doivent encore être vérifiés.

Le Premier ministre Rishi Sunak en visite dans des écoles (Alberto Pezzali/PA)

Un mois plus tard, le DfE demande à quatre écoles de l’Essex et du nord-est de l’Angleterre de fermer et d’enseigner aux élèves à distance ou de les déplacer ailleurs après la découverte de Raac dans leurs plafonds.

Quelques jours seulement avant la rentrée scolaire de septembre, le DfE annonce que 104 écoles et collèges devront fermer partiellement ou totalement leurs bâtiments en raison du risque posé par le Raac.

Un certain nombre de syndicats de l’éducation se réunissent pour signer une lettre ouverte adressée au gouvernement exigeant des réponses dans laquelle les signataires écrivent : « Nos membres gèrent l’anxiété des parents et des tuteurs au nom du gouvernement. Le moins qu’ils soient en droit de savoir, en toute confiance, c’est comment ils se sont retrouvés dans cette situation alors que le gouvernement connaissait les risques depuis longtemps.»

La querelle s’approfondit ensuite à mesure que l’ampleur du problème devient apparente, le NHS England appelant à un examen urgent de ses hôpitaux, le chef du National Audit Office ajoutant sa voix aux critiques de l’approche du gouvernement en matière de réparations et Mme Keegan contrariant les directeurs et être accusé de « pointer du doigt ».

M. Sunak se retrouve obligé de défendre 13 années de leadership conservateur qui semble avoir pris peu d’action après s’être retrouvé personnellement impliqué lorsqu’un ancien fonctionnaire du DfE a déclaré à la BBC que l’actuel Premier ministre était au courant de la nécessité de reconstruire entre 300 et 400 écoles. un an au cours de son mandat de chancelier de l’Échiquier.