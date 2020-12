Ed Miliband a appelé le peuple britannique à livrer «la plus grande mobilisation climatique que nous ayons jamais vue» pour faire de 2021 «une année d’espoir» pour l’avenir du monde.

Le Royaume-Uni est au centre de la bataille contre la crise climatique en 2021, en tant qu’hôte de la conférence cruciale Cop26 des Nations Unies à Glasgow. Les dirigeants du monde entier seront invités à relever le défi de maintenir le réchauffement en dessous de 2 ° C pour éviter les effets les plus dévastateurs sur la vie humaine.

Parler à L’indépendant, le leader travailliste a déclaré que le moment était venu pour les Britanniques ordinaires d’envoyer un message fort à Boris Johnson et au président du sommet, Alok Sharma, sur la nécessité d’un accord suffisamment ambitieux.

«La Cop26 est un véritable moment de vérité pour le monde sur le changement climatique», a déclaré M. Miliband. «Et je pense que cela peut aussi être un moment d’espoir. De toute évidence, nous avons une responsabilité particulière en tant qu’hôtes pour faire en sorte que ce soit un succès.

«C’est une affaire énorme. L’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dépend du bon déroulement de ce sommet.

Et il a dit qu’un nouvel accord sur le climat était trop important pour être laissé aux seuls politiciens.

« Il ne s’agit pas seulement de Boris Johnson ou d’Alok Sharma et de ce qu’ils peuvent faire », a-t-il déclaré. L’indépendant. «Il s’agit également de vos lecteurs.

«Ce doit être la plus grande mobilisation climatique que nous ayons jamais vue. Il ne se passera rien sur le climat au cours des cinq prochaines années qui soit aussi important que cela. C’est tellement important.

« Indépendant les lecteurs se soucient vraiment de cette question. Ils doivent faire partie de la mobilisation, à travers les ONG, à travers leurs églises locales, à travers leurs groupes communautaires locaux, à travers le Women’s Institute – il y a une grande coalition de groupes. Nos dirigeants doivent savoir que nous voulons qu’ils agissent dans ce sens. »

Sous réserve des contraintes imposées par les restrictions pour empêcher la propagation du Covid-19, M. Miliband a déclaré que la Grande-Bretagne devait organiser une campagne de manifestations, de rassemblements, d’écriture de lettres et de lobbying dans les 10 mois précédant le sommet de novembre pour s’assurer que le Premier ministre le message haut et fort que le pays attend de lui.

Ces dernières années, des écoliers, inspirés par Greta Thunberg, ont organisé des manifestations à travers le monde, sautant des cours pour faire campagne pour un avenir meilleur. Au Royaume-Uni, Extinction Rebellion est également devenue une force de premier plan dans la lutte contre la crise climatique, avec des fermetures controversées de zones, notamment la place du Parlement, qui ont conduit à des arrestations massives.

Les gens du monde entier qui craignent pour l’avenir de la planète ont maintenant l’occasion de se rassembler pour exiger une action similaire à la campagne Abolissons la pauvreté pour annuler la dette des pays en développement en 2005, a déclaré M. Miliband.

«Il doit s’agir d’un mouvement mondial qui dit à nos dirigeants de se mobiliser», a-t-il déclaré. «Le monde s’attend à ce qu’ils intensifient.

«Les gens sont vraiment saisis de ce problème et ils se demandent:« Quelle différence puis-je faire? Nous voulons que Boris Johnson, Alok Sharma, Joe Biden, des dirigeants du monde entier, sachent que c’est sur eux. Il y a de grandes attentes pour le monde en novembre, et le mouvement climatique du monde ne prendra pas le «non» pour une réponse.

M. Miliband, qui dirige la charge du travail sur Cop26, a déclaré qu’il se félicitait des récentes promesses de M. Johnson de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 68% d’ici 2030, d’éliminer progressivement les voitures à essence et diesel et de mobiliser 12 milliards de livres sterling d’investissements dans des projets verts. Mais il a déclaré qu’il serait allé plus loin, avec un objectif d’émissions 2030 «dans les années 70» et 30 milliards de livres sterling d’investissements verts dans les 18 prochains mois.

Et il a déclaré que le Premier ministre – avec la crise Covid et le Brexit pour le distraire – pourrait manquer de l’attention nécessaire pour argumenter et inciter d’autres dirigeants mondiaux à donner suite aux promesses qu’ils ont prises lors du sommet de Paris en 2015, qui sont censées être confirmé et amélioré à Glasgow.

«L’accord de Paris de 2015 a fixé l’objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels», a déclaré M. Miliband. «Les promesses faites par les différents pays jusqu’à présent donneraient environ 2,8 à 3 degrés. Il y a donc un écart énorme entre ce qui est nécessaire et ce que les pays promettent de faire. »

La clé du succès sera la capacité de M. Johnson à amener les dirigeants mondiaux à assister en grand nombre à Glasgow, à créer le genre d’élan pour un accord vu à Paris, a-t-il déclaré.

Les espoirs d’un sommet réussi ont été considérablement améliorés par l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis pour succéder à Donald Trump, qui aurait boycotté le rassemblement, a déclaré M. Miliband.

Mais il a ajouté: «Cela nécessite un tel effort de la part du gouvernement. Nous devrions exiger que non seulement Alok Sharma, mais aussi le Premier ministre, le secrétaire aux Affaires étrangères, le chancelier de l’Échiquier, chaque ministre du gouvernement, chaque département du gouvernement, se concentrent vraiment sur cela, en mettant tout en œuvre pour s’assurer que c’est un succès. Il doit avoir un réel muscle diplomatique et politique derrière cela.

«Fondamentalement, le gouvernement doit être pour une ambition maximale. C’est leur travail de vraiment pousser les pays à aller aussi loin que possible avec des objectifs non seulement pour 2050, mais pour 2030. L’ONU a dit que nous avons 10 ans pour inverser cette tendance, il est donc absolument crucial, ils doivent faites un effort supplémentaire. Boris Johnson doit être prêt à dire aux autres dirigeants: ‘Ce n’est pas assez bien, vous devez aller plus loin.’ »

Mais il a déclaré que le Premier ministre n’était peut-être pas apte à conclure un accord à Glasgow, malgré les promesses climatiques du gouvernement.

«Je ne veux pas être impoli à propos de Boris Johnson, mais cela va exiger une attention aux détails et à la concentration, pas seulement une grande rhétorique», a déclaré le secrétaire aux affaires fantôme. «Il va devoir faire les durs chantiers diplomatiques.

«Il ne s’agit pas seulement de naviguer et de faire des commentaires sur le fait que la Grande-Bretagne est« l’Arabie saoudite du vent », puis de l’oublier.

Greta Thunberg (au centre) participe à une manifestation climatique (AFP / Getty)

«Je veux qu’ils réussissent. Mais vous ne pouvez pas le faire à la dernière minute, laisser tout cela jusqu’à la fin et espérer que quelque chose se produira. Cela exige de la diligence, de la détermination, de l’acharnement, une connaissance du détail – toutes choses qui seront des expériences nouvelles pour le Premier ministre.

En plus d’accueillir le sommet sur le climat, le Royaume-Uni préside le groupe G7 des principales puissances industrielles en 2021, et M. Miliband a déclaré qu’il aimerait voir M. Johnson consacrer le programme du groupe à une reprise verte de la pandémie de coronavirus.

Il a écarté les suggestions selon lesquelles l’investissement vert serait un luxe alors que le monde lutte pour se remettre sur pied après Covid-19, insistant sur le fait que les changements nécessaires peuvent être réalisés sans ajouts significatifs à la charge fiscale et fourniront un coup de pouce massif à l’économie. à long terme.

«Le programme climatique vise à créer une vie meilleure pour les gens», a-t-il déclaré. «Il ne s’agit pas seulement d’éviter une catastrophe.

«Martin Luther King n’a pas dit » J’ai un cauchemar « , il a dit » J’ai un rêve « . Il y a un monde positif que nous pouvons construire, qu’il s’agisse d’emplois ou d’une meilleure qualité de l’air, d’un accès aux espaces verts ou d’une réduction des factures des ménages. Il y a tant à faire.

M. Johnson doit produire un plan détaillé à long terme pour libérer les entreprises britanniques, qui «ronflent» pour mener la route vers un avenir plus propre avec des technologies telles que les moteurs à réaction à faibles émissions, l’hydrogène et les voitures électriques, a-t-il déclaré.

«L’ancienne vision selon laquelle vous pouviez soit bien faire pour votre économie soit bien pour votre environnement n’est plus vraie», a déclaré M. Miliband. «Le contraire est vrai dans le sens où si nous avançons avec nos objectifs climatiques, nous pouvons obtenir un avantage de premier arrivé dans des domaines comme l’économie de l’hydrogène du futur, la fabrication de voitures électriques, toutes les nouvelles technologies qui sont potentiellement là. Ce sont les emplois du futur.

«Il y a des sommes énormes que nous pourrions faire dans le secteur manufacturier pour la reprise verte, des quantités énormes dans le cadre des ménages. L’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de convertir la façon dont nous chauffons et isolons nos maisons. Le gouvernement annonce de l’argent mais il n’y a pas de plan à long terme.

Appelant à examiner des idées telles que les prêts à taux zéro pour les voitures électriques et un soutien durable à la production d’éoliennes au Royaume-Uni, M. Miliband a déclaré: «Ce que je dis au gouvernement, c’est: ‘Votre haute rhétorique doit être assortie de la réalité.’