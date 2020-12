Mme O’Neill a également déclaré au comité que M. Johnson et l’ancienne première ministre Theresa May étaient «très, très positifs quant à l’idée d’accueillir la COP».

Mais «les fonctionnaires de Beis ne voulaient pas accueillir la COP et le Trésor non plus et cela a demandé beaucoup de persuasion», a-t-elle déclaré. Leur réticence à accueillir les pourparlers était liée à la perception qu’il serait trop difficile pour le Royaume-Uni de jouer le rôle de chef de file en tant que «puissant pays du nord», a-t-elle ajouté.