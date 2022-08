Crise climatique : la sécheresse frappe près de la moitié de l’Europe – et cela pourrait durer des mois | Actualité Climatique

Près de la moitié des terres de l’Union européenne sont actuellement sous le coup d’un avertissement de sécheresse ou dans le statut “d’alerte” le plus sévère, entravant l’agriculture, la production d’énergie et l’approvisionnement en eau, a confirmé la Commission européenne.

Des distributions d’eau en France à l’ouest et de la mort de poissons en Serbie à l’est, à une rivière qui s’évapore en Allemagne et des oliviers qui se dessèchent en Espagne et en Italie, une grande partie du territoire souffre de ce qui est devrait être sa pire sécheresse en un record de 500 ans.

Quelque 47% des terres du bloc ont été soumises à des conditions de sécheresse “d’avertissement” – la deuxième catégorie de sécheresse la plus grave – au cours des 10 jours précédant le 30 juillet – de nouvelles données publiées par l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) de la CE ont confirmé mardi soir.

Plus préoccupants sont les 17 % de terres qui ont atteint le statut « d’alerte » le plus sévère, contre 15 % auparavant, ce qui signifie non seulement que le sol s’assèche après de faibles pluies, mais que les plantes et les cultures souffrent également.

De nouvelles prévisions de temps sec pour de nombreux pays en août et septembre “ajoutent des inquiétudes à la situation déjà très critique et, si elles sont confirmées, exacerberont la gravité de la sécheresse et les impacts sur l’agriculture, l’énergie et l’approvisionnement en eau”, a averti l’EDO en juillet.

De nouvelles vagues de chaleur et peu de pluie se profilent à l’horizon, mais les prévisions à plus long terme sont plus inquiétantes, a déclaré mardi Andrea Toreti, chercheur principal au Centre commun de recherche de la CE, qui compile les données de l’EDO.

“En ce qui concerne les trois prochains mois, nous constatons toujours un risque très élevé de conditions sèches en Europe occidentale et centrale, ainsi qu’au Royaume-Uni”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Donc, je pense que cela suscite plus d’inquiétude que les prévisions des prochains jours.”

Police de l’eau

Les niveaux d’eau dans les rivières, les lacs et les réservoirs d’Europe occidentale sont bas, voire à sec, ce qui exerce une pression sur l’approvisionnement en eau potable, entrave le tourisme et menace les rendements des cultures, tout comme la guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires.

Des semaines de températures brûlantes et de faibles précipitations ont drainé les niveaux d’eau du Rhin, l’artère commerciale de l’Allemagne, retardant la navigation et augmentant les coûts de fret plus de cinq fois.

Les réservoirs espagnols n’atteignent que 40 % de leur capacité en moyenne début août, bien en deçà de la moyenne décennale d’environ 60 %, tandis qu’un lac ratatiné en Serbie a vu des centaines de poissons morts.

La police française patrouille dans les rues de certaines zones pour s’assurer que les résidents et les entreprises n’utilisent pas l’eau de manière inutile, alors que le pays est aux prises avec des pénuries d’eau et un autre incendie de forêt majeur.

M. Toreti a déclaré que les zones touchées par la sécheresse et le manque d’eau augmenteront et que si des mesures d’atténuation efficaces ne sont pas prises “cette intensité et cette fréquence augmenteront considérablement en Europe, tant au nord qu’au sud”.

La production d’énergie touchée

La dernière invasion de son voisin par la Russie et la perturbation de l’approvisionnement en gaz européen ont également fait monter en flèche les prix de l’énergie et laissé les pays chercher à exploiter l’énergie locale.

Mais le faible niveau des rivières et la hausse des températures de l’eau ont également entravé la production d’énergie dans certaines régions.

Les niveaux d’eau dans les réservoirs pour l’hydroélectricité sont en baisse dans neuf pays, dont l’Italie, la Serbie, le Monténégro et la Norvège.

L’opérateur nucléaire EDF a réduit la semaine dernière sa production d’électricité dans une centrale du sud-ouest de la France en raison des températures élevées du fleuve Garonne, avec la moitié de ses 56 réacteurs déjà hors service en raison de problèmes de maintenance ou de corrosion.

La dégradation du climat rend la sécheresse en Méditerranée plus grave et plus probable, bien qu’elle ne soit pas responsable de toutes les sécheresses.

Les causes de la sécheresse sont complexes, mais le changement climatique l’affecte de deux manières principales. Il concentre les précipitations en rafales plus courtes et plus intenses, ce qui les rend plus difficiles à retenir.

Les températures plus chaudes évaporent également plus d’eau – et les vagues de chaleur, qui sont “unilatéralement” liées au réchauffement climatique, font également augmenter la demande alors que les gens cherchent à se rafraîchir.

