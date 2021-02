Pendant des mois, Nicholas Atencio et sa petite amie Heather Surovik ont ​​passé presque chaque minute de leur vie ensemble dans une Cadillac Escalade 2000.

Après qu’Atencio, 33 ans, ait perdu son emploi de plombier en mai, lui et Surovik, 36 ans, ont accouché pour Grubhub de jour comme de nuit, recroquevillés avec leur chiot sur un matelas gonflable à l’arrière de leur voiture garée en stationnement à Longmont, Colorado, rêvant de retrouver sous un même toit le fils adolescent de Surovik qui vivait avec sa grand-mère.

« Je suis une maman, donc je veux tout réparer et l’améliorer », a déclaré Surovik. «C’est difficile quand on n’a pas les moyens de faire ça, quand on ne peut rien faire parce qu’on n’a rien.»

Les Américains sont poussés dans leurs véhicules par des malheurs alimentés par une pandémie. Et leurs rangs vont probablement augmenter à mesure que le filet de sécurité du gouvernement s’effiloche et que les expulsions et les saisies augmentent.

«C’est en temps de crise que la fragilité de nos systèmes est mise à nu», a déclaré Graham Pruss, chercheur postdoctoral à la Benioff Homelessness and Housing Initiative au UC San Francisco Center for Vulnerable Populations.

Même avant COVID, des millions de personnes avaient du mal à s’offrir un logement décent. La pandémie a aggravé la crise du logement, dit Pruss.

Il s’attend à une augmentation du nombre de personnes sans domicile permanent qui se réfugient dans des voitures, des fourgonnettes, des camping-cars et des camping-cars – et pas seulement dans les régions les plus chères du pays telles que la baie de San Francisco où les véhicules sont de plus en plus devenus une forme de logement abordable, mais partout dans le pays.

«Nous avons vu plus de gens emménager dans des véhicules et plus de restrictions sur le stationnement public pour eux au cours de la dernière décennie, puis COVID a frappé», a déclaré Pruss. «Je crains que nous soyons confrontés à une augmentation de la population des abris mobiles et de la résidence pour des niveaux sans précédent. «

Près d’un Américain sur 500 est sans abri, principalement sur la côte ouest et dans le nord-est, selon les estimations. Les défenseurs des sans-abri disent que les personnes sans logement permanent sont chroniquement sous-dénombrées. Il est encore plus difficile de suivre les dizaines de milliers de personnes vivant dans leur véhicule plutôt que dans la rue ou dans les abris car elles doivent tellement se déplacer.

«La résidence automobile est l’une des formes de sans-abrisme qui connaît la croissance la plus rapide», a déclaré Sara Rankin, professeure agrégée de droit et directrice du Homeless Rights Advocacy Project à l’Université de Seattle.

Comme pour toute mesure de l’itinérance et de la pauvreté, les personnes de couleur sont représentées de manière disproportionnée parmi les habitants des véhicules car la pandémie aggrave les écarts raciaux en matière de sécurité financière et de logement, dit-elle.

Les Noirs américains, les Américains multiraciaux, les Hispaniques et les Latinos sont beaucoup plus susceptibles d’être sans-abri que la moyenne nationale et que les Américains blancs, selon la National Alliance to End Homelessness. L’année dernière, un rapport sur le logement et le développement urbain a révélé que les Noirs représentent près de la moitié de la population des sans-abri, mais ne représentent que 13% de la population.

‘La population de sans-abri cachée’

«Nous appelons les personnes vivant dans des véhicules les sans-abri cachés», a déclaré Joseph Zanovitch, directeur exécutif de HOPE Homeless Outreach à Longmont, Colorado.

Pour beaucoup de sans-abri, vivre dans un véhicule est préférable aux refuges ou aux campements.

Les véhicules offrent un plus grand degré d’autonomie et d’intimité, sans parler de la protection contre les éléments. Il y a aussi le confort qui vient avec les familles qui restent ensemble, y compris les animaux. Et les couvre-feux dans les abris rendent souvent difficile, voire impossible, de conserver des emplois avec des horaires irréguliers.

Non seulement cela, l’isolement des véhicules vivant a aidé beaucoup à échapper au pire du coronavirus, avec des taux d’infection jusqu’à présent inférieurs à ce que craignait la population des sans-abri.

Les vieux VR et camping-cars rouillés, les types que l’on voit bordant les rues de la ville ou rangés sous des viaducs, peuvent être acquis pour quelques milliers de dollars, mais ne sont pas autorisés dans de nombreux parcs de camping-cars.

Avec peu d’alternatives, la plupart des habitants des véhicules stationnent sur la voie publique, souvent illégalement. Ils n’ont pas d’eau courante ou de branchements électriques, ce qui peut créer des tensions avec les voisins qui se plaignent de déchets et d’égouts jetés et de places de stationnement rares.

De nombreuses juridictions restreignent ou interdisent les véhicules récréatifs ou les personnes qui dorment la nuit dans leur voiture. Les violations peuvent s’avérer coûteuses, voire dévastatrices. Les contraventions de stationnement et les véhicules remorqués peuvent entraîner la perte d’un abri et de biens, laissant les gens beaucoup plus vulnérables qu’auparavant et beaucoup moins susceptibles de récupérer financièrement.

Le coronavirus force des choix difficiles

Pendant la pandémie, Yesica Prado, une journaliste multimédia qui gare son camping-car dans une zone industrielle de Berkeley, en Californie, dit qu’elle a vu au moins 10% d’augmentation du nombre d’habitants de véhicules alors que les gens perdent leur emploi et ne peuvent plus se permettre le ciel de la région de la baie. des loyers élevés au milieu de la crise du logement qui dure depuis des décennies.

Leurs rangs augmentent également à mesure que de plus en plus de personnes utilisent les allocations de chômage en cas de pandémie pour sortir des tentes et monter dans des véhicules, a déclaré Prado, un immigrant de première génération de Nezahualcóyotl, au Mexique.

«Si vous ne disposez que d’une quantité limitée d’économies, vous pouvez soit dépenser cet argent pour trois mois de location, soit acheter un véhicule», a déclaré Prado, qui est arrivée aux États-Unis avec sa famille à l’âge de 9 ans et a commencé à vivre dans un camping-car tout en un étudiant diplômé de l’Université de Californie à Berkeley. «Beaucoup de gens doivent faire ces choix maintenant.»

Certains citoyens privés sont intervenus pour aider. L’année dernière, un concessionnaire automobile de Charlotte, en Caroline du Nord, a commencé à offrir aux personnes vivant dans leur véhicule un endroit sûr pour se garer la nuit.

James Charles, directeur général de Kiplin Automotive Group à Charlotte, et son épouse Haydee, qui ont six enfants, ont dit qu’ils étaient empathiques. Il y a des années, eux aussi ont connu une période difficile et ont été dans et hors des motels pendant plusieurs mois.

Non seulement James et Haydee Charles ont fourni un abri de nuit, mais ils ont collecté près de 35000 $ pour assurer une situation de vie plus stable à plus de deux douzaines de familles et de personnes sans abri par le biais de leur organisation, HALO Now, (Helping and Leading Others Now).

« Je pense que vous pourriez nous considérer comme la famille américaine moyenne qui vient de penser à une façon d’utiliser ce qu’elle avait pour faire une différence », a déclaré Charles.

Des parkings sécurisés ouverts la nuit

Charles dit qu’il a eu l’idée de la Californie et de l’État de Washington, où les églises, les organisations à but non lucratif et les gouvernements locaux sont entrés dans la brèche, créant des parkings de nuit avec des toilettes et des douches portables et des travailleurs sociaux pour aider à obtenir un logement permanent.

Kristine Schwarz est la directrice générale du New Beginnings Counseling Center, qui héberge le Santa Barbara Safe Parking Program.

Tout comme la demande augmente, les fonds se raréfient. En raison de la manière dont les mesures de relance et d’autres fonds sont alloués, de nombreuses organisations à but non lucratif comme la sienne ne sont pas éligibles à l’aide, dit Schwarz.

«La limitation du financement des agences comme la nôtre, en plus du nombre croissant de personnes ayant besoin d’assistance – en particulier celles qui ont des problèmes de santé mentale plus graves – aura un impact significatif sur notre capacité à fournir les services essentiels et essentiels à notre communauté, » elle a dit. «Nous sommes très préoccupés par ce qui va se passer lorsque nous épuiserons les fonds d’aide financière dont nous disposons et que nous n’aurons pas accès à des sources de financement supplémentaires. Il n’y a tout simplement pas assez de soutien financier pour tout le monde. »

Pas assez de financement, soutien à la crise des sans-abri automobile

C’est la même histoire à travers le pays au Rhode Island, où les ressources sont plus minces que jamais par COVID.

Caitlin Frumerie, directrice exécutive de la Coalition de Rhode Island pour les sans-abri, affirme que l’État compte plus du double du nombre de personnes sans domicile que l’année dernière, dont certaines sont entrées dans leur véhicule.

Bien que des parkings plus sûrs apparaissent dans le Colorado et le Wisconsin, Frumerie n’a pas été en mesure de persuader une seule entreprise d’ouvrir son parking la nuit, de sorte que les résidents déplacés ont un endroit sûr et légal pour rester. Récupérer les véhicules mis en fourrière est devenu un élément de son budget.

À Longmont, le programme de stationnement sécurisé a été une aubaine pour les familles sans-abri, dit Zanovitch.

Avec une longue liste d’attente, le programme SafeLot à Longmont s’est agrandi depuis son ouverture en juin. En ajoutant deux lots auxiliaires, le programme peut accueillir 19 véhicules. Il a aidé à trouver un logement pour 11 personnes appartenant à sept ménages et s’étendra dans les mois à venir à Boulder.

Il y a deux ans, quand Atencio et Surovik se sont retrouvés dans leur voiture pendant une autre période difficile, ils ont dû gratter le gel matinal de l’intérieur des fenêtres. Le couple redoutait la perspective de se regrouper pour un autre hiver sous le toit de leur voiture.

Aujourd’hui, ils comptent leurs bénédictions. Juste avant les vacances, Surovik a été embauchée chez HOPE Homeless Outreach et elle et Atencio ont emménagé dans un appartement où son fils a sa propre chambre et ils pourraient fêter Noël en famille. Lundi, Atencio a commencé un nouvel emploi en tant que plombier.

«J’adore mon travail», a déclaré Surovik. «C’est une expérience humiliante d’être celui qui distribue un manteau, une paire de chaussures ou un sandwich chaud.»