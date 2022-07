Crise au Sri Lanka : des manifestants en colère occupent les maisons luxueuses de leurs dirigeants. Et après?

Cependant, les manifestants disent qu’ils ne quitteront pas les maisons de luxe tant que les deux dirigeants n’auront pas quitté leurs fonctions. Le président Gotabaya Rajapaksa devrait se retirer mercredi, tandis que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a tweeté sa démission samedi mais n’a pas confirmé sa date de départ.

Les démissions marquent une victoire majeure pour les manifestants, mais l’avenir des 22 millions d’habitants du pays est incertain alors qu’ils luttent pour acheter des produits de base, du carburant et des médicaments.

Voici le dernier.

Au cours du week-end, des dizaines de milliers de manifestants se sont massés devant le bureau et la résidence du président avant de franchir les cordons de sécurité.

Des images saisissantes partagées sur les réseaux sociaux les montrent en train de chanter des chansons de protestation et scandant des slogans appelant à la démission de Rajapaksa. D’autres photos montraient des groupes de manifestants installant des barbecues pour griller et cuire des aliments.

Mais les images les plus dramatiques montraient des manifestants nageant dans la piscine privée du président.

Les forces armées sri-lankaises ont emmené Rajapaksa sur un navire de la marine quelques minutes avant que des manifestants ne prennent d’assaut sa résidence, a déclaré dimanche à CNN une source militaire de haut rang.

Le président est descendu de sa chambre à l’étage supérieur du palais et a quitté les lieux quelques instants avant que les manifestants ne brisent la première barrière de l’enceinte, a ajouté la source.

Le navire de la marine est actuellement en mer près de Colombo dans les eaux territoriales du Sri Lanka, ont-ils déclaré.

Plus tard samedi, des manifestants ont pris pour cible la maison de Wickremesinghe, incendiant sa résidence privée sur Fifth Lane, un quartier aisé de la capitale. Une vidéo en direct vue par CNN a montré le bâtiment englouti par les flammes alors que la foule se rassemblait sur les lieux et applaudissait.

Les dirigeants n’étaient pas chez eux lorsque les bâtiments ont été percés et ont été déplacés vers des endroits sécurisés avant les attaques, selon des responsables de la sécurité.

Au moins 55 personnes ont été blessées lors des manifestations, selon des médecins locaux samedi, qui ont déclaré que ce chiffre comprenait un législateur de l’est du Sri Lanka et trois personnes blessées par balle. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux suggérant que des soldats avaient tiré sur des manifestants devant la résidence du président, mais l’armée a nié avoir ouvert le feu.

Les protestations se sont intensifiées au Sri Lanka depuis mars, lorsque la colère du public a éclaté dans les rues face à la hausse des prix des denrées alimentaires, aux pénuries de carburant et aux coupures d’électricité alors que le pays luttait pour rembourser sa dette.

Qu’arrive-t-il au gouvernement?

Rajapaksa démissionnera officiellement le 13 juillet, ont annoncé des responsables, à la suite d’une réunion d’urgence convoquée par le président du Parlement, Mahinda Yapa Abeywardena.

Wickremesinghe a publié sur Twitter qu’il démissionnait “pour assurer la continuation du gouvernement, y compris la sécurité de tous les citoyens”, mais n’a pas donné de date.

Quatre autres ministres ont également démissionné ce week-end, le dernier d’un exode de hauts fonctionnaires. Le 3 avril, le L’ensemble du cabinet du gouvernement sri-lankais a été effectivement dissous en raison des démissions massives des principaux ministres.

Quelque 26 ministres du cabinet ont démissionné ce week-end, dont le gouverneur de la banque centrale ainsi que le neveu du président, qui a critiqué une apparente panne d’électricité sur les réseaux sociaux comme quelque chose qu’il “ne tolérerait jamais”.

Les analystes et les observateurs disent maintenant que le président du parlement Abeywardena assumera probablement la direction temporaire du pays jusqu’à ce que le prochain président soit élu par les législateurs pour remplacer Rajapaksa et terminer le reste de son mandat, qui doit se terminer en 2024.

Le nouveau président sera élu le 20 juillet après la reprise du parlement le 16 juillet, a déclaré Abeywardena dans un communiqué lundi.

Les nominations pour le poste le plus élevé seront présentées devant le parlement à partir du 19 juillet, puis un vote aura lieu pour élire un nouveau président un jour plus tard, selon Abeywardena.

Le calendrier a été convenu lors d’une réunion entre les chefs de parti sri-lankais à Colombo lundi, dans le but de garantir la mise en place dès que possible d’un nouveau gouvernement d’unité multipartite, conformément à la constitution du pays.

Suite aux manifestations du week-end, le FMI a déclaré qu’il surveillait de près l’évolution de la situation dans le pays.

“Nous espérons résoudre la situation actuelle qui permettra la reprise de notre dialogue sur un programme soutenu par le FMI tandis que nous prévoyons de poursuivre les discussions techniques avec nos homologues du ministère des Finances et de la Banque centrale du Sri Lanka”, ont déclaré les chefs de mission du FMI. Peter Breuer et Masahiro Nozaki dans une déclaration commune dimanche.

Comment est la vie maintenant au Sri Lanka ?

Le pays a connu sa pire crise financière en sept décennies, après que ses réserves de change ont chuté à des niveaux record, les dollars s’épuisant pour payer les importations essentielles, notamment la nourriture, les médicaments et le carburant.

Pour les Sri Lankais, la crise a transformé leur vie quotidienne en un cycle sans fin de files d’attente pour les produits de base, dont beaucoup sont rationnés.

Malgré les efforts antérieurs du gouvernement pour atténuer la crise, comme l’introduction d’une semaine de travail de quatre jours, Wickremesinghe a déclaré le pays “en faillite” mardi dernier.

Dans plusieurs grandes villes, dont la capitale, Colombo, des habitants désespérés continuent de faire la queue pour obtenir de la nourriture et des médicaments, et des rapports font état de civils se heurtant à la police et à l’armée alors qu’ils font la queue.

Début juillet, le ministre de l’Énergie, Kanchana Wijesekera, a déclaré que le pays avait moins d’une journée de carburant.

La fréquence des trains a diminué, obligeant les voyageurs à se faufiler dans des compartiments et même à s’asseoir précairement dessus lorsqu’ils se rendent au travail.

Les patients ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux en raison de la pénurie de carburant et de la flambée des prix des denrées alimentaires. Le riz, un aliment de base dans la nation sud-asiatique, a disparu des étagères de nombreux magasins et supermarchés.

La frustration et la colère du public ont éclaté le 31 mars, lorsque des manifestants ont lancé des briques et allumé des incendies devant la résidence privée du président.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestations et a ensuite imposé un couvre-feu de 36 heures.

Le président Rajapaksa a déclaré une urgence publique à l’échelle nationale le 1er avril, donnant aux autorités le pouvoir de détenir des personnes sans mandat et a bloqué les plateformes de médias sociaux.

Mais les manifestations ont eu lieu le lendemain au mépris du couvre-feu, incitant la police à arrêter des centaines de manifestants.

Aujourd’hui, les manifestants ont forcé le président et le Premier ministre du pays à démissionner.

Quel est le contexte de ces protestations ?

La crise dure depuis des années, ont déclaré des experts, qui soulignent une série de décisions gouvernementales qui ont aggravé les chocs externes.

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement sri-lankais a emprunté d’énormes sommes d’argent à des prêteurs étrangers pour financer les services publics, a déclaré Murtaza Jafferjee, président du groupe de réflexion Advocata Institute basé à Colombo.

Cette frénésie d’emprunts a coïncidé avec une série de coups de marteau portés à l’économie sri-lankaise, allant des catastrophes naturelles – telles que les fortes moussons – aux catastrophes d’origine humaine, y compris une interdiction gouvernementale des engrais chimiques qui a décimé les récoltes des agriculteurs.

Confronté à un déficit massif, Rajapaksa a réduit les impôts dans une tentative vouée à l’échec de stimuler l’économie.

Mais cette décision s’est retournée contre lui, touchant plutôt les recettes publiques. Cela a incité les agences de notation à rétrograder le Sri Lanka à des niveaux proches du défaut, ce qui signifie que le pays a perdu l’accès aux marchés étrangers.

Le Sri Lanka a alors dû se rabattre sur ses réserves de change pour rembourser la dette publique, réduisant ses réserves. Cela a eu un impact sur les importations de carburant et d’autres produits essentiels, ce qui a fait grimper les prix.

Pour couronner le tout, le gouvernement a lancé en mars la roupie sri-lankaise, ce qui signifie que son prix a été déterminé en fonction de la demande et de l’offre des marchés des changes.

Cependant, la chute de la roupie par rapport au dollar américain n’a fait qu’empirer les choses pour les Sri Lankais ordinaires.