Crise au Sri Lanka : comment réparer un pays brisé ?

Mais tout cela a changé le 9 juillet, lorsque des manifestants ont fait irruption et ont pris le contrôle, exigeant la démission du président Gotabaya Rajapaksa avant de bouleverser le palais.

“C’était la maison de l’homme le plus puissant du pays”, a déclaré l’auteur et analyste sri-lankais Asanga Abeyagoonasekera. “Il n’avait jamais été ouvert au public.”

Il s’est depuis rendu à Singapour, où il est arrivé en “visite privée” confirmée par les autorités. Vendredi, le président du Parlement sri-lankais a accepté la démission de Rajapaksa, mettant fin à ses près de trois ans au pouvoir.

“La démission était vraiment la seule option qu’il avait”, a déclaré Abeyagoonasekera. “Les gens sont fatigués, affamés et en colère … Et ils exigent des changements et des comptes parce qu’ils en ont assez de voir les mêmes visages aux commandes.”

“Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir ou de choisir”

Rajapaksa est peut-être parti, mais le Sri Lanka est toujours aux prises avec une crise financière ruineuse, et les experts ont déclaré que les choses risquaient de s’aggraver avant de s’améliorer.

Les protestations contre les coupures de courant quotidiennes, la hausse des prix du carburant et les graves pénuries de produits de base comme la nourriture et les médicaments ont débuté en mars et ont montré peu de signes de ralentissement.

“Il n’y a aucune stabilité politique”, a déclaré Abeyagoonasekera. “Nous avons vu trois cabinets en deux mois, avec un quatrième à venir. Un changement urgent est nécessaire pour restaurer le pays.”

Malgré une série de mesures de contrôle de crise mises en œuvre par le gouvernement, la situation reste désespérée pour des millions de personnes à travers le pays. “Nous manquons encore de nourriture, de médicaments et de carburant”, a déclaré Amita Arudpragasam, politologue basée à Colombo. “Les politiques ont également été inefficaces et déroutantes.”

Les analystes ont déclaré que la crise avait commencé vers 2019. Mais pour de nombreux Sri-Lankais, les signes avant-coureurs étaient déjà apparents en 2010, lorsque le frère de Gotabaya Rajapaksa, Mahinda, a été réélu président pour un second mandat.

“C’était une bombe à retardement”, a déclaré Arudpragasam à propos de l’ère Rajapksa. “Le gouvernement accordait d’énormes réductions à l’élite riche ainsi qu’aux entreprises alors qu’elles auraient dû augmenter les impôts. L’argent qui aurait pu être réinvesti dans la population a été utilisé pour rembourser les dettes – et rien de tout cela n’a aidé à remédier aux nombreuses faiblesses dans notre économie.”

Gotabaya Rajapaksa a pris le pouvoir fin 2019, n’ayant auparavant occupé que le poste non élu de secrétaire à la Défense dans l’administration de son frère.

Les critiques affirment qu’il a mal géré l’économie, investissant de vastes sommes dans l’armée tout en mettant en œuvre des réductions d’impôts radicales, malgré les avertissements internationaux, provoquant une chute des recettes publiques.

“Rajapaksa n’a tenu compte des conseils de personne et a été soutenu par des gens qui ne comprenaient pas comment une économie comme la nôtre devait fonctionner”, a déclaré Arudpragasam. “(Le gouvernement) a refusé d’admettre que l’économie était en crise jusqu’à ce qu’il soit trop tard.”

Une aide humanitaire urgente est désormais nécessaire, a-t-elle déclaré. “Nous sommes dans une situation de crise où nous ne pouvons pas nous permettre de choisir.”

En 2020, la Banque mondiale a reclassé le Sri Lanka en tant que pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dans un contexte d’effondrement des devises et de hausse des taux d’inflation.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Wickremesinghe a déclaré le pays « en faillite ». “Notre économie a fait face à un effondrement complet”, a-t-il déclaré.

“L’un des meilleurs endroits au monde”

La crise a choqué de nombreux membres de la communauté internationale, qui se souviennent d’un Sri Lanka différent.

« À bien des égards, le Sri Lanka est une réussite en matière de développement », a déclaré Philippe Le Houérou, ancien vice-président de la Banque mondiale pour l’Asie du Sud. “Il se distingue comme un pays à revenu intermédiaire inférieur dans une région qui abrite la plus grande concentration de pauvres au monde.”

Après la fin de la guerre civile sanglante au Sri Lanka en 2009, le pays est entré dans une période de paix et de stabilité. Le commerce a prospéré et les touristes internationaux sont revenus sur les plages, les stations balnéaires et les plantations de thé du pays.

Le Houérou a souligné les réalisations sociales “impressionnantes” du Sri Lanka après la guerre. “La croissance économique a été robuste et la prospérité s’est largement répandue”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’espérance de vie était également parmi les plus élevées de la région.

Le Forum économique mondial (WEF) a autrefois qualifié le Sri Lanka d’économie la plus riche d’Asie du Sud. “L’île récolte les bénéfices des investissements précoces dans l’enseignement supérieur et la formation… et doit se concentrer sur les domaines les plus importants pour déclencher les gains d’efficacité qui stimuleront la croissance”, a déclaré le WEF dans un rapport de 2016.

Les experts ont déclaré que le tourisme, l’une des industries les plus lucratives du Sri Lanka, n’a jamais eu la chance de se rétablir après les attentats terroristes de Pâques de 2019 suivis de la pandémie, qui a frappé l’année suivante.

“Nous avions une base agricole solide et l’une des industries touristiques les plus passionnantes au monde”, a déclaré Abeyagoonasekera, l’auteur. “Avec l’absence d’une bonne gouvernance, nous sommes passés d’un état fragile à un état en crise et maintenant un état défaillant.”

Mais, a-t-il ajouté: “Le Sri Lanka était l’un des meilleurs endroits au monde et je pense qu’avec les bonnes directives et des institutions qui fonctionnent, il peut redevenir cet endroit.”

Dans un communiqué samedi, l’ambassadeur du Sri Lanka à Pékin a déclaré que le pays était en pourparlers avec la Chine pour une aide financière d’environ 4 milliards de dollars.

La somme comprend un prêt de 1 milliard de dollars pour faire face aux remboursements de prêts chinois existants, une facilité d’échange de 1,5 milliard de dollars et un crédit de 1,5 milliard de dollars pour l’achat de biens en provenance de Chine, a déclaré l’ambassadrice Palitha Kohona.

Pendant ce temps, tous les yeux sont rivés sur un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international (FMI), qui “surveille de près” l’évolution du pays depuis la fin des pourparlers en juin sans accord. La mauvaise gestion du gouvernement a également compliqué davantage la reprise, selon les analystes.

“Le FMI ne nous accordera pas de soutien financier sans stabilité politique, pas tant que le pays est encore sur le fil du rasoir”, a déclaré la chercheuse Sanjana Hattotuwa. Il a ajouté que si les manifestants avaient atteint les premiers objectifs de faire démissionner Rajapaksa, le pays était désormais confronté à une grande incertitude. “Il n’y a pas de solution facile pour une économie en panne”, a-t-il déclaré. “Mais la première étape serait un nouveau gouvernement et des élections sont nécessaires.”

“Il est temps de changer”

Avec Gotabaya Rajapaksa maintenant hors du pays, la fureur publique s’est tournée vers le Premier ministre Wickremesinghe, actuel président par intérim.

“Wickremesinghe était le choix de Rajapaksa pour le poste de Premier ministre, c’est le problème”, a déclaré Abeyagoonasekera, l’auteur.

“Il est politiquement lié aux Rajapaksas et son intérêt (a toujours été) de les protéger.”

D’autres ont réitéré l’appel aux élections. “Le mouvement de protestation ne ralentit pas et de nombreux Sri-Lankais ont réalisé l’importance de leur rôle en tant que citoyens pour responsabiliser les personnes au pouvoir”, a déclaré Ambika Satkunanathan, une avocate des droits de l’homme qui a déjà servi aux Nations Unies et à la Commission des droits de l’homme. au Sri Lanka.

Elle a également déclaré qu’elle n’exclurait pas le retour au pouvoir des Rajapaksas. “Ils ont peut-être abandonné le navire alors qu’il coulait, mais ils sont avisés et participent au jeu politique depuis des décennies”, a-t-elle déclaré.

“Mais il y a une fenêtre maintenant et il est temps de changer. Le gouvernement doit déclencher des élections le plus tôt possible.”

Wickmenesinghe restera président par intérim jusqu’à ce que le Parlement élise un nouveau président. Aucune date n’a encore été fixée pour le vote, mais en vertu de la constitution, Wickremesinghe ne sera autorisé à occuper le poste que pendant 30 jours maximum.

Le Parlement acceptera les nominations pour un nouveau président lundi, a déclaré le président samedi.

Une fois élu, le nouveau président servira les deux années restantes initialement allouées au mandat de Rajapaksa.

Les dernières élections parlementaires ont eu lieu en 2020 et l’élection présidentielle en 2019 – des mois après les attentats à la bombe contre l’église de Pâques. Gotabaya Rajapaksa a gagné après une course serrée contre le candidat du parti au pouvoir, Sajith Premadasa.

La nomination de Wickremesinghe mercredi n’a pas été bien accueillie par les manifestants qui ont pris d’assaut son bureau pour exiger sa démission. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur les manifestants et l’état d’urgence national a été déclaré.

Vendredi, le parti au pouvoir au Sri Lanka a confirmé que Wickremesinghe était son candidat à la présidence lors des prochaines élections.

Mais les Sri Lankais restent déterminés, selon les analystes, et veulent voir de nouvelles personnes et de nouveaux visages au gouvernement. “Le président par intérim sera (celui) chargé de stabiliser l’économie pendant quelques mois”, a déclaré Abeyagoonasekera. “Mais il ne serait pas un leader élu par le peuple et c’est un obstacle.”

‘Manque de responsabilité’

Les Rajapaksas tiraient une grande partie de leur pouvoir du statut de “héros de guerre” que leur accordait la population majoritaire, à la suite de la déclaration de victoire du président de l’époque Mahinda en 2009 dans la guerre civile de 26 ans contre les Tigres de libération de l’Eelam tamoul – une campagne supervisée par le secrétaire à la Défense de l’époque, Gotabaya.

Selon un rapport des Nations Unies de 2011, les troupes gouvernementales sri-lankaises étaient responsables d’abus, notamment de bombardements intentionnels de civils, d’exécutions sommaires, de viols et d’empêchement de nourriture et de médicaments d’atteindre les communautés touchées. Selon le rapport de l’ONU, “un certain nombre de sources crédibles ont estimé qu’il aurait pu y avoir jusqu’à 40 000 morts parmi les civils”.

Les Rajapaksas ont toujours nié avec véhémence ces allégations.

Satkunanathan, l’avocat des droits de l’homme, a déclaré que le prochain dirigeant à long terme du Sri Lanka doit “s’attaquer à des problèmes enracinés comme les conflits ethniques, la responsabilité pour les violations des droits de l’homme, ainsi que posséder l’engagement et l’intégrité nécessaires pour rétablir la confiance du public”.

“Parce que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de retomber dans une crise comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Des groupes de défense des droits mondiaux comme Human Rights Watch (HRW) ont également déclaré que le mandat de l’ONU d’enquêter sur les crimes de guerre présumés au Sri Lanka doit être maintenu.

“Gotabaya Rajapaksa et les autres accusés devraient également faire l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées”, a déclaré Elaine Pearson, directrice par intérim de HRW pour l’Asie.

Des enquêtes et des poursuites indépendantes sont également nécessaires sur la mauvaise gestion économique du Sri Lanka, a-t-elle ajouté.

“Il devrait y avoir des enquêtes sur les allégations de corruption qui ont contribué à cette crise, y compris tout effort visant à dissimuler des avoirs à l’étranger”, a-t-elle déclaré. “Les gouvernements étrangers devraient enquêter sur les avoirs et les geler si nécessaire.”

Pearson a également réitéré l’urgence des élections.

“La priorité urgente est une transition pacifique du pouvoir qui respecte les droits et s’attaque aux causes profondes de la crise politique et économique qui est en fin de compte un manque de responsabilité, la corruption et l’affaiblissement des institutions censées contrôler le pouvoir, ” dit-elle.

“Si un gouvernement plus stable (…) ne peut être établi, les risques sont une crise humanitaire ainsi qu’une plus grande violence et répression.”