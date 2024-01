Crise au Moyen-Orient en direct : des images de vidéosurveillance montrent les forces de sécurité israéliennes engagées dans un raid à l’hôpital de Jénine qui a tué trois Palestiniens | Guerre Israël-Gaza

Des images de vidéosurveillance montrent les forces de sécurité israéliennes engagées dans un raid à l’hôpital de Jénine qui a tué trois Palestiniens Le Hamas a confirmé que l’une des trois personnes tuées par les forces israéliennes lors d’un raid sur l’hôpital Ibn Sina à Jénine, en Cisjordanie occupée par Israël, en était membre. Le Jihad islamique a revendiqué les deux autres. La police des frontières israélienne a déclaré que les trois Palestiniens avaient été tués lors d’une opération menée par l’unité d’infiltration de la force. Des vidéos de vidéosurveillance diffusées en ligne semblaient montrer une douzaine de soldats infiltrés, dont trois en tenue de femme et deux habillés en personnel médical, arpentant un couloir d’hôpital avec des fusils. Cette capture d’écran prise sur les réseaux sociaux semble montrer des forces israéliennes déguisées à l’intérieur de l’hôpital de Jénine occupée. Photographie : UGC/AFP via Getty Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvira republié le clip sur les réseaux sociaux, a félicité les forces qui ont mené le raid et a ajouté : « Faites savoir à tous nos ennemis que nos forces opéreront partout et par tous les moyens pour protéger et protéger nos citoyens et l’État d’Israël ». מברך ומחזק את כוחות ימ"מ של משטרת ישראל על הפעילות ההרואית אמש בשיתוף פעולה עם כוחות צה"ל ושב"כ במחנה הפליטים ג׳נין, שהובילה לחיסולם של שלושה מחבלים – ידעו כל אויב ינו שכוחותינו יפעלו בכל מקום ובכל האמצעים כדי להגן ולשמור על אזרחי מ C’est vrai. pic.twitter.com/F2lneogCEZ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 30 janvier 2024 “” config=””renderingTarget”:”Web”,”darkModeAvailable”:false” N’hésitez pas à nous contacter. ף פעולה עם כוחות צה”ל ושב”כ במחנה הפליטים ג׳נין, שהובילה לחיסולם של של ושה מחבלים – ידעו כל אויבינו שכוחותינו יפעלו בכל מקום ובכל האמצעים כד י להגן ולשמור על אזרחי C’est vrai. pic.twitter.com/F2lneogCEZ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 30 janvier 2024 Dans un communiqué, l’armée israélienne a désigné les hommes tués comme étant Mohammed Jalamneh, Mohammed Ghazawi et son frère Basel Ghazawi. Il prétendait : Jalamneh prévoyait de commettre un attentat terroriste dans un avenir immédiat et a utilisé l’hôpital comme cachette et a donc été neutralisé. Les forces de sécurité israéliennes continueront d’agir contre toute menace susceptible de mettre en danger la sécurité des civils israéliens. Depuis longtemps, les suspects recherchés se cachent dans les hôpitaux et les utilisent comme base pour planifier des activités terroristes et mener des attaques terroristes, tout en supposant que l’exploitation des hôpitaux servira de protection contre les activités antiterroristes des forces de sécurité israéliennes. Il s’agit d’un autre exemple de l’utilisation cynique des zones civiles et des hôpitaux comme abris et boucliers humains par les organisations terroristes. Le Hamas a déclaré que « les crimes d’Israël ne resteront pas sans réponse » et que ses combattants « ne seront pas intimidés par les assassinats ni affaiblis par les crimes d’un lâche ennemi ». Maï al-Kaïlale ministre de la Santé de l’Autorité palestinienne, a appelé les organismes internationaux à empêcher les attaques israéliennes contre les établissements de santé à Gaza et en Cisjordanie occupée, et à assurer la protection des équipes d’ambulances. Mis à jour à 04h57 HNE

Israel has handed over to Palestinian authorities the bodies of dozens of Palestinians killed by Israeli forces in Gaza in recent weeks, health officials in the Palestinian territory have said.

The bodies, which had been held in Israel, were handed over on Tuesday through the Israeli-controlled Kerem Shalom crossing and would be buried in mass graves in the city of Rafah in the south of the Gaza Strip, the officials said.

Reuters reports the health ministry in Gaza did not immediately say how many bodies had been handed over.

At least 26,637 Palestinians have been killed in Gaza and a further 65,387 injured by Israeli military action since 7 October, according to Gaza’s health ministry, which is run by Hamas.

The ministry does not distinguish between civilians and combatants in the casualty figures, and it has not been possible for journalists to independently verify the numbers.

Israël remet les corps de dizaines de Palestiniens tués par ses forces à Gaza au ministère de la Santé

La police des frontières israélienne a déclaré que les trois Palestiniens avaient été tués lors d'une opération menée par l'unité d'infiltration de la force. Des vidéos de vidéosurveillance diffusées en ligne semblaient montrer une douzaine de soldats infiltrés, dont trois en tenue de femme et deux habillés en personnel médical, arpentant un couloir d'hôpital avec