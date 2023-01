“Crise” alors qu’au moins 500 migrants arrivent dans les Florida Keys

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Au moins 500 migrants ont atterri dans les Florida Keys au cours des derniers jours dans ce que le bureau du shérif local a décrit lundi comme une “crise”.

Les troubles économiques, les pénuries alimentaires et la flambée de l’inflation à Cuba et dans d’autres parties des Caraïbes stimulent la dernière vague de migration. Au cours du week-end, 300 migrants sont arrivés dans le parc national peu peuplé de Dry Tortugas, à environ 113 kilomètres à l’ouest de Key West. Le parc a été fermé afin que les forces de l’ordre et le personnel médical puissent évaluer le groupe avant de les déplacer à Key West, a tweeté le parc.

Par ailleurs, 160 migrants sont arrivés par bateaux dans d’autres parties des Florida Keys au cours du week-end du Nouvel An, ont indiqué des responsables. Lundi, 30 personnes appartenant à deux nouveaux groupes de migrants ont été retrouvées dans les Middle Keys.

Dans un communiqué de presse, le shérif du comté de Monroe, Rick Ramsay, a critiqué la réponse fédérale à la hausse des arrivées de migrants, affirmant qu’elle épuisait les ressources locales. La US Border Patrol a déclaré au bureau du shérif que la réponse fédérale à certains des débarquements de migrants pourrait devoir attendre un jour, selon le communiqué de presse.

“Les arrivées de réfugiés nécessitent beaucoup de ressources de la part du bureau du shérif, car nous aidons nos partenaires fédéraux chargés de l’application des lois à garantir que les migrants sont en bonne santé et en sécurité”, a déclaré Ramsay, dont la juridiction du bureau englobe les Florida Keys. “Cela montre l’absence d’un plan de travail de la part du gouvernement fédéral pour faire face à un problème de migration de masse qui était prévisible.”

Les responsables du parc national de Dry Tortugas ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit fermé pendant plusieurs jours en raison de l’espace et des ressources nécessaires pour s’occuper des migrants. Le parc national se trouve à la pointe sud des États-Unis continentaux – et attire les plongeurs et les plongeurs en apnée pour ses récifs coralliens, ses tortues de mer qui nichent, ses poissons tropicaux et ses épaves.

“Comme ailleurs dans les Florida Keys, le parc a récemment vu une augmentation du nombre de personnes arrivant par bateau de Cuba et débarquant sur les îles du parc national de Dry Tortugas”, a déclaré le National Park Service dans un communiqué de presse.

En plus des débarquements dans le parc national au cours du week-end, 160 autres migrants sont arrivés dans les Middle et Upper Keys. Au moins 88 des migrants sont originaires de Cuba, ont déclaré les douanes et la protection des frontières américaines dans un tweet.

Les équipages de la US Border Patrol et de la Garde côtière patrouillant dans le sud de la Floride et les Keys ont connu la plus grande escalade de migrations par bateau depuis près d’une décennie, avec des centaines d’interceptions ces derniers mois, principalement de Cubains et d’Haïti.