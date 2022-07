Crise alimentaire mondiale : ce qu’il faut savoir sur l’accord céréalier ukrainien

La Russie et l’Ukraine ont convenu vendredi de relancer les exportations de céréales en provenance d’Ukraine après un blocus de plusieurs mois qui a alimenté une crise alimentaire mondiale croissante – mais une attaque contre le port d’Odessa samedi a immédiatement mis en doute l’engagement de Moscou envers l’accord.

L’Ukraine et la Russie comptent parmi les principaux producteurs mondiaux de céréales, d’huile de cuisson et d’engrais. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait monter en flèche les prix et provoqué des pénuries de denrées alimentaires de base dans le monde.