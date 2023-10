Le projet de résolution dirigé par les États-Unis n’a pas été adopté en raison d’un vote négatif des membres permanents. Conseil de sécurité membres Chine et Russie.

Dix membres du Conseil ont voté pour le projet de résolution et trois contre (Chine, Russie et Émirats arabes unis), avec deux abstentions (Brésil et Mozambique).

Un vote « non » de la part de l’un des cinq membres permanents du Conseil met fin à l’action sur toute mesure qui lui est soumise. Les membres permanents de l’organisme sont la Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Résolution soutenue par la Russie

Un deuxième projet de résolution, dirigé par la Russie, n’a pas été adopté car il n’a pas obtenu un nombre suffisant de voix pour.

Quatre membres du Conseil ont voté pour (Chine, Gabon, Russie et Émirats arabes unis), deux contre (Royaume-Uni et États-Unis) et neuf se sont abstenus (Albanie, Brésil, Équateur, France, Ghana, Japon, Malte, Mozambique et Suisse).

Pour un résolution à adopteril doit être soutenu par au moins neuf membres du Conseil.

Les textes proposés

Les résolutions formulées de manière similaire auraient appelé à un « cessez-le-feu humanitaire » ou à une « pause humanitaire » pour permettre l’acheminement en toute sécurité de l’aide aux civils désespérés.

Les deux projets condamnent les attaques terroristes du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre et appellent à une action pour faire face à l’aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza, où le carburant devrait manquer d’ici quelques heures pour les hôpitaux et autres services essentiels, selon Les agences de l’ONU sur le terrain.

Les principales différences dans le texte comprenaient une mention spécifique dans la proposition soutenue par les États-Unis du droit inhérent des États à l’autodéfense, et un appel dans la proposition menée par la Russie à l’annulation immédiate par les forces israéliennes de l’ordre d’évacuation des civils vers le sud. Gaza.

Les projets de résolution ne représentent pas la position officielle du Conseil de sécurité composé de 15 membres tant qu’ils n’ont pas été adoptés.

Certains membres du Conseil ont pris la parole pour exprimer leurs positions avant les votes.

États-Unis

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les fruits de la diplomatie ont porté leurs fruits ces derniers jours, avec l’aide humanitaire commençant à atteindre Gaza. Les États-Unis continueront à œuvrer dans ce sens, comme le reflète le projet de résolution, a-t-elle déclaré.

Saluant la libération de quatre otages par le Hamas, elle a remercié le Qatar et l’Egypte pour leur médiation. Il reste cependant plus de 200 otages. “Les parents restent éveillés la nuit en se demandant s’ils reverront un jour leurs enfants”, a-t-elle déclaré, rappelant sa rencontre mardi avec la famille de l’un des otages.

« Ce moment est un test pour nous tous, pour la communauté internationale et le Conseil », a-t-elle déclaré. Lors de la rédaction de la résolution, « nous avons écouté, nous nous sommes engagés », y compris avec les agences humanitaires, et le projet contient des précisions sur les mécanismes de déconfliction destinés à protéger les civils et le personnel de l’ONU.

Cependant, la Russie a proposé un texte avec « zéro consultation », a-t-elle déclaré.

“L’essentiel est le suivant : la Russie a proposé une nouvelle résolution de mauvaise foi”, a-t-elle déclaré, appelant à soutenir le projet américain, qui condamne les attaques odieuses du Hamas, confirme le droit des États membres à l’autodéfense et appelle à aux parties de respecter le droit international humanitaire.

Il appelle également à des pauses humanitaires et indique que les États membres doivent prendre des mesures concrètes pour empêcher la propagation du conflit.

« Nous devons continuer à œuvrer pour un avenir où deux États démocratiques – Israël et la Palestine – vivront côte à côte en paix », a-t-elle déclaré, appelant tous les membres du Conseil à voter en faveur du projet américain.

Russie

Vassily Nebenzya, l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, a déclaré qu’il était « extrêmement lamentable » que, deux semaines après le début de la crise, le Conseil de sécurité n’ait pas été en mesure d’envoyer un signal collectif pour désamorcer la situation.

« L’effusion de sang se poursuit, le nombre de victimes civiles se chiffre désormais en milliers. [and] des millions de personnes sont déplacées », a-t-il déclaré, appelant à « réfléchir sérieusement aux chiffres choquants ».

Il a rappelé la proposition russe antérieure, une résolution dépolitisée appelant à un cessez-le-feu humanitaire, qui n’a malheureusement pas été soutenue par la plupart des membres du Conseil.

« Les intérêts idéologiques et politiques nationaux et égocentriques ont prévalu sur l’objectif de mettre fin à un désastre humanitaire », a-t-il déclaré, soulignant également le veto américain à la résolution menée par le Brésil la semaine dernière.

Il a ajouté qu’il ne voyait aucune raison de soutenir le projet dirigé par les États-Unis, qui servait les intérêts géopolitiques de l’un des membres du Conseil de sécurité.

En conclusion de sa déclaration, M. Nebenzya a déclaré qu’il a exhorté les membres du Conseil à soutenir le texte proposé par la Russie, déclarant : « C’est la dernière tentative du Conseil de remplir les nobles fonctions qui lui ont été confiées. Nous vous invitons à ne pas le manquer.

Les membres du Conseil de sécurité votent sur l’un des projets de résolution concernant la crise à Gaza.

Suite du vote

L’ambassadeur américain Thomas-Greenfield a exprimé sa profonde déception face au veto de la Chine et de la Russie sur la résolution américaine.

Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les États membres pour soutenir les efforts du secrétaire général de l’ONU, du président Joe Biden et du secrétaire d’État Antony Blinken, a-t-elle déclaré.

Exprimant sa consternation après l’échec de la résolution russe, l’ambassadeur Nebenzia a regretté qu’une fois de plus, le Conseil n’ait pas réussi à répondre au conflit sans précédent au Moyen-Orient.

Le représentant américain Robert Wood a déclaré que sa délégation ne pouvait pas soutenir le projet russe, qui ne reflète pas la réalité sur le terrain.

« Nous devons placer la région et le monde au-dessus de tout », a-t-il déclaré.

Chine

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a déclaré qu’ils avaient utilisé leur veto contre la résolution américaine « sur la base des faits, sur la base du droit, sur la base de la conscience, sur la base de la justice ».

Il a déclaré qu’au cours des discussions, le texte américain était apparu « sérieusement déséquilibré », introduit à la hâte et dépourvu des appels les plus forts nécessaires à un cessez-le-feu complet.

Il a déclaré que la Chine était pleinement favorable à une action, mais a accusé le texte américain d’être « évasif » sur la question clé de la fin des combats.

Le cessez-le-feu n’est pas seulement un terme diplomatique, a-t-il ajouté, c’est une question de vie ou de mort pour de nombreux civils.

« Nous serions irresponsables si nous sommes ambigus sur la question de la guerre et de la paix », a déclaré l’ambassadeur, soulignant que la Chine n’est pas indifférente aux souffrances des Gazaouis.

Il a déclaré que parce que le texte américain ne mentionnait pas les causes profondes de la crise actuelle à Gaza, sans faire référence au blocus israélien ou à l’ordre d’évacuation des civils vers le sud, son pays voterait en faveur du texte russe.

Il a déclaré que l’effort américain, s’il était adopté, mettrait complètement fin à la possibilité d’une solution à long terme à deux États au conflit israélo-palestinien.

L’Ambassadeur Barbara Woodward du Royaume-Uni s’adresse au Conseil de sécurité.

Royaume-Uni

L’ambassadrice britannique Barbara Woodward a déclaré que grâce à la proposition américaine, le Conseil aurait pu condamner les attaques terroristes du Hamas. Dans le même temps, le projet russe ne reconnaît pas le droit d’Israël à l’autodéfense.

« Nous sommes déterminés à œuvrer au sein du Conseil pour parvenir à un texte équilibré », a-t-elle déclaré, qui devrait inclure une condamnation du Hamas, réaffirmer les droits d’autodéfense d’Israël, protéger les civils et accroître l’aide à Gaza.

Emirats Arabes Unis

L’ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Zaki Nusseibeh, a déclaré que « les enjeux sont trop élevés » et que le Conseil « doit intensifier ses efforts ».

« Nous savons quels sont les besoins humanitaires les plus urgents », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils incluent un cessez-le-feu humanitaire, la libération de tous les otages, l’accès humanitaire, le carburant, l’eau et le respect du droit humanitaire international.

Israël

L’ambassadeur d’Israël, Gilad Erdin, a déclaré que son pays continue d’être attaqué, du nord et du sud, et a demandé aux membres du Conseil ce qu’ils ressentiraient s’ils étaient confrontés à cette réalité.

« On aurait l’impression qu’il y a deux poids, deux mesures flagrants », a-t-il déclaré, « et que le Conseil ne prend même pas les mesures les plus élémentaires que toute personne ayant un minimum de sens moral devrait prendre. C’est précisément ce que ressent l’État d’Israël en ce moment. »

Israël a le droit de se défendre, a-t-il déclaré, ajoutant que le Hamas est seul responsable de la situation palestinienne à Gaza et qu’il commet des crimes contre l’humanité.

« Au lendemain de l’Holocauste, nous avons juré collectivement “plus jamais ça” », a-t-il déclaré. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’ONU a été créée. « Plus jamais ça », chers collègues, c’est maintenant. N’oublie pas cela.”

Le Conseil de sécurité ouvre mardi un débat sur la crise

Action précédente

Lundi dernier, un précédent projet de résolution mené par la Russie appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » a été rejeté et le mercredi suivant, les États-Unis ont opposé leur veto à un texte dirigé par le Brésil qui appelait à des « pauses humanitaires » pour fournir de l’aide à des millions de personnes dans la bande de Gaza. .

Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu mardi un débat public sur la crise, incitant plus de 80 pays à faire des déclarations dans cette salle sur l’aggravation de la crise entre Israël et la Palestine, qui menace de déstabiliser l’ensemble de la région et au-delà.